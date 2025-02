Další milník pokořen. Přenosný playstation rozjeli na chytrých hodinkách

Chytré hodinky už dávno nejsou jen základní funkcionalitou vybavená zařízení. Mnoho moderních modelů funguje na základech operačního systému Android a k tomu jsou osazeny čipy, za jejichž výkon by se před lety nestyděly ani chytré telefony. A proto je asi jasné, že pokud se v nějakém zařízení najde dostatek výkonu, je možné na něm emulovat vše možné.

Nejnovější pokus je poměrně úctyhodný. Nadšenec na Redditu zveřejnil ukázku toho, jak se mu povedlo spustit emulátor přenosné konzole PlayStation Portable (PSP) na modelu chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 5. Právě v nich se dá najít systém WearOS, což je v podstatě Android uzpůsobený k používání v chytrých hodinkách. Mimo jiné má tak třeba podporu i aplikačního obchodu Google Play.

Dostat emulátor herní konzole do hodinek však nebylo úplně jednoduché, jak uživatel v příspěvku na Redditu popisuje. Nakonec musel využít instalačního balíčku APK přeneseného do hodinek pomocí speciálního propojení určeného pro vývojáře, jelikož takovou věc v běžném aplikačním obchodě hodinek nenajdete.

Ani poté, co se mu povedlo emulátor v hodinkách spustit, nebyla práce hotová. Hlavní problém byl samozřejmě s ovládáním her, jelikož ovládací prvky na malé dotykové obrazovce hodinek byly nepoužitelné. Musel tedy přijít na to, jak k hodinkám připojit bezdrátový ovladač a teprve poté se mohl pustit do hraní.

SHATTER @SAMSUNG_SHATTER A Reddit user named u/ZenonDesingk ported emulators to the Galaxy Watch 5 and streamed PC games to the watch. One of which was the psp Emulator. https://t.co/1CtgGyCJL9 oblíbit odpovědět

Postupně vyzkoušel PSP verze her GTA: Vice City, God of War, Need for Speed: Most Wanted nebo Mortal Kombat, které podle něj fungovaly skvěle, a dokonce v plynulých 60 FPS. Pouze jediný God of War se chvílemi zpomaloval na zhruba 30 FPS, což je pořád hratelná hodnota.

Hraní takových her na chytrých hodinkách s malým displejem však samozřejmě není nic praktického. Spíše jde hlavně o odpověď na otázku: „Je taková věc vůbec možná?“. Ano, je a teoreticky pokud máte podobný model hodinek s Androidem, můžete se projet po Vice City na malém displeji také.