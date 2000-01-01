náhledy
Od uvedení vůbec první konzole PlayStation už uběhlo více než třicet let. Připravovaný set Lega tak sází na nostalgii a zároveň ukrývá jedno milé překvapení.
Autor: LEGO
Lego PlayStation je replika původní konzole téměř 1:1. Skládá se z 1 911 dílků, měří přes 6 cm na výšku, 26 cm na šířku a 19 cm do hloubky.
Autor: LEGO
Součástí balení je samozřejmě i ovladač DualShock, který lze připojit i ke kostičkové verzi konzole.
Autor: LEGO
Lego verze obsahuje funkční tlačítka Power a Open. Po stisknutí Open se vyklopí horní plastové víko, po nímž se u původní konzole nachází šachta na CD disky.
Autor: LEGO
Lego verze ovšem ukrývá dvě milá diorámata, která odkazují na ikonické hry Ape Escape a Gran Turismo.
Autor: LEGO
Obě diorámata lze vyjmout a vystavit samostatně.
Autor: LEGO
Dioráma Gran Turismo je miniaturní závodní dráha s autíčky.
Autor: LEGO
Lego PlayStation půjde do prodeje 4. října za 3 899 korun.
Autor: LEGO
Pokud by vás zajímal trnitý příběh prvního PlayStationu, v těle článku naleznete odkaz.
Autor: LEGO
Lego PlayStation
Autor: LEGO
Lego PlayStation
Autor: LEGO
Lego PlayStation
Autor: LEGO
Lego PlayStation
Autor: LEGO
Lego PlayStation
Autor: LEGO
Lego PlayStation
Autor: LEGO
Lego PlayStation
Autor: LEGO
PlayStation
Autor: Sony
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Autor: Bonusweb.cz