PlayStation plánuje konkurenta pro Nintendo Switch, rozjede i moderní hry

Sony nyní slaví další úspěchy se streamovacím zařízením PlayStatiom Portal, které se v uplynulých dnech naučilo streamovat hry ze serverů firmy, bez nutnosti připojení k vlastní domácí konzoli. Poukazuje to na fakt, že hráči zřejmě mají zájem hrát své PlayStation 5 tituly i na cestách. Pořád jsou však omezeni tím, že musejí být v dosahu kvalitního připojení k internetu. Chystaná novinka to však může změnit.

Podle informací portálu Bloomberg zřejmě je v přípravě varianta do ruky, která bude osazena dostatečně silným hardwarem na to, aby rozjela i hry z PlayStationu 5. Sony v minulosti nabízelo přenosné konzole série PlayStation Portable (a později Vita), ovšem v posledních více než deseti letech se firma od těchto typů zařízení odklonila. Aktuální PlayStation Portal není sám o sobě schopný hry spustit pomocí zabudovaného hardwaru, slouží čistě na streaming.

Nejspíš se tedy schyluje k souboji dvou velkých herních firem z Japonska, jelikož Sony zřejmě zatoužilo po získání fanoušků Nintenda, kteří jsou už dlouho zvyklí hrát hry právě v handheld formě, k čemuž je koneckonců také Nintendo Switch uzpůsobený. A vypadá to, že jeho nástupce bude v tomto trendu pokračovat.

Už před nějakou dobou se objevily informace, že na vlastní přenosné konzoli pracuje i Xbox, ovšem sám ředitel této herní divize Microsoftu přiznal, že takové zařízení je ještě roky vzdálené. Sony je na tom ovšem stejně a aktuální informace o jejich přenosné konzoli se také týkají pouze brzkých vývojových fází. To znamená, že i na tuto novinku si můžeme počkat klidně ještě několik let.

Bloomberg dále poznamenává, že už aktuální zařízení Portal mělo být schopné samo přehrávat hry, jenže v průběhu vývoje se koncept zařízení změnil na čistě streamovací model.

Pokud se skutečně dočkáme takové konzole a opravdu dorazí až za několik let, tak je možné, že to bude až někdy ke konci aktuální generace. PlayStation 5 pravděpodobně vstoupil s příchodem verze Pro do druhé poloviny svého životního cyklu a analytici se shodují, že nás čekají ještě alespoň další tři až čtyři roky, než se začne firma připravovat na vydání PlayStationu 6. Handheld by tedy mohl aktuální generaci doplnit jako lákadlo na hraní všech důležitých titulů na cestách bez nutnosti připojení k internetu.