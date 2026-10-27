Herní konzole PlayStation 5 Pro oslaví v listopadu druhý rok na trhu. V minulosti jsme byli zvyklí, že k takové příležitosti a navíc ještě s blížícími se vánočními svátky může být herní konzole dostupná i se zajímavou slevou, jenže letošní rok je v tomto ohledu opravdu hodně atypický. A místo slev přišlo naopak zdražení a nedostatek zásob.
Faktorů je víc, hlavní roli má jednak nedostatek paměťových čipů, jednak zvýšený zájem o herní konzoli z důvodu blížícího se vydání dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI. A pokud jste s koupí konzole váhali a spoléhali jste na to, že pro ni půjdete do obchodu až s vydáním nového GTA, pravděpodobně máte smůlu, pokud tedy nehodláte dost výrazně připlatit nad hranici běžné ceny.
PlayStation 5 Pro v roce 2024 dorazil na trh za 20 290 korun a už tehdy byl terčem posměchu, že je to za herní konzoli příliš vysoká částka. Tento model oproti základnímu playstationu přidává především vyšší výkon grafického čipu a větší úložiště, ponechává však stejný procesor a paměti. Těží rovněž z lepšího dopočítávání obrazu skrz technologii PSSR a lepší podpory ray-tracingu.
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Jenže s příchodem krize paměťových čipů, které jsou skupovány s využitím pro datacentra umělé inteligence, přišlo postupné navyšování ceny a nyní, po dvou letech od zahájení prodeje se cena pro evropský trh zvedla o 100 eur, tedy zhruba 2 500 korun. V případě dostatku skladových zásob by výkonnější playstation měl stát okolo 23 tisíc korun, Jenže problém je v tom, že konzolí zkrátka není dostatek a obchody hlásí vyprodáno.
Za vyprodané playstationy může i vysoká poptávka po chystané hře Grand Theft Auto VI
Za zmíněných 23 tisíc konzoli nikde neseženete. Velké obchody se spotřební elektronikou, jako je Alza nebo Datart, hlásí u PlayStationu 5 Pro vyprodáno a neznámou dostupnost. Někteří prodejci, jako je třeba Smarty, nabízejí aspoň použité kousky, ale s poměrně vysokým příplatkem: použitá konzole vyjde na 34 tisíc korun. A vůbec nejvyšší cenu za novou konzoli jsme pak našli na Mironetu, kde nový PlayStation 5 Pro koupíte za 41 tisíc korun, tedy víc než dvojnásobek oproti původní ceně.
Kdy se situace zlepší, nevíme, ale nevypadá to, že by se tak stalo v dohledné době. Zdražování se dokonce dotklo i základních modelů, které jsou tak výrazně dražší než při startu prodeje před šesti lety.
Základní PlayStation 5 v digitální edici, tedy bez šachty na blu-ray disky, stál necelých 11 tisíc korun, jenže nyní za něj dáte zhruba 15 tisíc korun. A pokud chcete variantu s optickou mechanikou, která přehraje zbývající fyzické kopie her (než je PlayStation 5 od roku 2028 přestane podporovat), tak ta vás vyjde zhruba na 17 tisíc korun. Její původní cena před šesti lety byla přitom 13,5 tisíce korun. Obě varianty ale jsou běžně v obchodech skladem.