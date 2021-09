PlayStation 5 zřejmě nebude ani příští rok. Čipové sucho pokračuje

Nedostatek součástek potvrdila japonská společnost Toshiba, která vyrábí čipy mimo jiné pro herní konzole. Informoval o tom portál Bloomberg s odkazem na ředitele Toshiby Takešiho Kamebučiho. Podle něj bude problém vyrobit dostatek čipů až do konce příštího roku. Stabilizace by tak mohla nastat až v roce 2023.



Toshiba má samozřejmě daleko více odběratelů součástek, než jen Sony (a také třeba Microsoft), a proto není jasné, nakolik se to týká zrovna výroby těchto herních konzolí. Ačkoliv se výrobci čipů snaží investovat co nejvíce peněz do navýšení výrobních kapacit či staveb nových výrobních linek, současná situace zkrátka ještě bude nějakou dobu trvat.

Aktuálně v redakci stále sledujeme situaci se skladovými zásobami v Česku, kdy velcí prodejci vesměs zvládli pokrýt alespoň objednávky z loňského roku. Odhady rychlosti vyřízení aktuálních objednávek většina z nich raději ani neuvádí. Menší prodejci jsou sem tam schopni nabídnout i konzole skladem, ovšem s přirážkou okolo 5 tisíc korun a víc.

V polovině srpna jsme se ptali v českém zastoupení Sony na aktuální situaci na trhu, a dostalo se nám následujícího vyjádření: „Celosvětově stále vidíme obrovský zájem o PlayStation 5, který nás velice těší. Děláme maximum pro to, aby všem zákazníkům, kteří si PlayStation 5 objednají, byla konzole dodána co nejdříve. Zákazníci své objednávky realizují v síti našich obchodních partnerů. Dostupnost u konkrétního obchodníka je tedy potřeba vždy řešit právě s daným obchodníkem.“



Pokud plánujete nákup této konzole jako dárek k Vánocům a nechcete platit přirážku, v podstatě se dá říci, že už je na objednávky u velkých prodejců pozdě. Lepší šanci ovšem budete mít například v sousedním Polsku, kde jsou konzole znatelně dostupnější v řetězcích typu Media Markt, odkud je možné mít konzoli za týden doma. Samozřejmě to s sebou nese stejná rizika jako jakýkoliv jiný nákup ze zahraničí, zejména co se případných reklamací týče.

Na celé situaci je poměrně úsměvné to, že navzdory těmto informacím začínají také prosakovat zvěsti o chystané vylepšené verzi PlayStation 5 Pro. Ta by totiž měla stejně jako v případě předchozí generace dorazit s podobným odstupem tří let, tedy někdy v roce 2023. Zaráží nás však to, že hned, jak by se situace s nedostatkem konzolí PS5 ustálila, tak by na trh dorazil nový model a celý kolotoč s převisem poptávky nad nabídkou se rozjel nanovo.

Co se samotných detailů ohledně případného PlayStationu 5 Pro týče, jsou to v podstatě jen hodně divoké spekulace. Mluví se třeba o širší podpoře 8K rozlišení (které ovšem slibuje i aktuální model) a dalšímu nárůstu základní ceny za tento model. Rovněž by se mohla objevit i případná „slim“ verze, tedy naopak kompaktnější a levnější konzole s menším výkonem oproti Pro verzi.



Zdá se, že je ještě hodně brzy vůbec mluvit o vylepšené verzi konzole, kterou se spoustě hráčů ještě ani nepovedlo sehnat. Nicméně pravdou je, že se pomalu blížíme k prvnímu výročí PlayStationu 5 na trhu a na poslední konferenci Sony jsme ve čtvrtek mohli už vidět první titul plánovaný právě na rok 2023 (Spider-Man 2), který shodou okolností právě může být už vyvíjen s ohledem na ještě silnější hardwarovou variantu této konzole. No, necháme se překvapit.