ANKETA: PlayStation slaví 25 let. Měli jste některou z konzolí?

Jakub Žežule - Ano samozřejmě, všechny! Byla to však éra první PlayStation, co změnila můj pohled na hry, neboť mi představila japonskou produkci. Metal Gear Solid a Resident Evil 2 mám dodnes ve svém nejužším výběru nejlepších her všech dob a Final Fantasy VII pro mě asi navždy zůstane absolutní královnou mezi všemi hrami. Rád vzpomínám i na disk Demo1 přibalený ke konzoli, kde nechyběly závody Porsche Challenge, Rage Racer, Rapid Racer, střílečka Lifeforce Tenka, plošinovka Oddworld: Abe’s Odyssee a Hercules nebo puzzle hra Kurushi s námořní hříčkou Overboard!

Tehdy jsem nadšeně hltal každé číslo PlayStation Magazínu a jeho demo disky hrál pořád dokola. Vědomí, že si většinu her člověk nezahraje, jsem si kupodivu nějak nepřipouštěl. Člověk tak hrál jeden level pořád dokola a pocit stereotypu se tak nějak nedostavoval.

PlayStation Classic

Vidím to i na synovcích, kteří hrají na retro konzolce PlayStationu mini Cool Boarders 2 o třech tratích nebo do zemdlení dovádí v kruhové aréně v Destruction Derby. Sám se k původní PSX rád vracím hlavně prostřednictvím PlayStation Vita. Letos jsem si tak znovu zahrál Resident Evil 3, příští rok plánuji oba Suikodeny. Těší mě i znovuvydání her Castlevania: Symphony of the Night a Rondo of Blood na PS4, kolekce těchto klasik na mě už čeká v knihovně.

Jan Lysý - Dlouhé roky jsem byl oddaný PC hráč s tím, že jsem si občas odběhl ke kamarádce na konzoli SNES a později první PlayStation. Bylo to fajn, ale stále nic, co by mě přesvědčilo k tomu, abych „přeběhl“ na konzolovou stranu. Ale pak začala má srdcová série Mortal Kombat vycházet jen na konzolích a to byl onen zlom, kdy jsem si pořídil PS2.

A byť jsem si chvíli zvykal na ovladač, tak nakonec se mi začalo líbit, že nemusím řešit problémy, jako „padání her“ nebo šetřit na novou grafickou kartu, abych si mohl zahrát svou oblíbenou hru, a tak jsem u konzolí zůstal (ale PC jsem rozhodně úplně nezavrhl). To, že grafika se nemůže vždy měřit s nejvýkonnějšími PC, je pro mě snesitelná oběť, když vím, že každou hru, kterou si pořídím, bez problémů spustím. Aktuálně mám PS4 a už pomalu šetřím na PS5. Kromě toho jsem měl určitou dobu PSP, ale to jsem používal opravdu výjimečně.

Heavy Rain

Jan Srp - Dlouhá léta jsem byl zapřisáhlý písíčkář a na konzolisty hleděl skrze prsty. Pak jsem ale sháněl do nového bytu Blue Ray přehrávač a došlo mi, že když si připlatím dvě tisícovky, budu si moci koupit PS3 Slim a zahrát si vysněný Heavy Rain. Dohrál jsem ho během jediného dne a zamiloval se. Namísto hrbení se v proprděné kancelářské židli u malého monitoru jsem se najednou mohl rozvalovat v křesle a hrát na obří TV. Pecky jako Uncharted, inFamous nebo Resistance sice opravdu nebyly žádné intelektuální skvosty, ale jako pracující člověk už na oblíbené hardcore RPG typu Planescape Torment stejně nemám čas ani sílu. S koupí PS4 jsem váhal téměř rok, za tu dobu jsem si alespoň pořádně pročistil svůj backlog. Do PS5 už půjdu, hned jak ho do ČR dovezou.

PSP

Ondřej Zach - První PlayStation jsem nikdy nevlastnil, ale měl jsem ho půjčený a okamžitě jsem si zde zamiloval Tekkena. Bez paměťové karty, tj. konzoli jsem měl pořád puštěnou, jsem zde odehrál například střílečku Medal of Honor. Na dvojce jsme hrávali v redakci hojně This is Football, Tekkena, objevil jsem zde kouzlo akčních závodů Burnout či Soulcalibura. Později jsem si ji koupil i domů, protože PlayStation 2 je jednoduše fantastická a v mých očích je to také nejlepší konzole od Sony. Zamiloval jsem si i handheld PSP, který jsem používal i jako multimediální přehrávač a jako bonus při návštěvě Japonska si na něj nakoupil spoustu bizarních her.

Vlevo PlayStation 2, vpravo Xbox

PlayStation 3 si mě nezískal, v té době jsem si koupil konkurenční Xbox 360 a PS3 si půjčoval z redakce jen kvůli exkluzivitám jako Uncharted. Z handheldu PS Vita jsem byl zpočátku hodně nadšený, konzoli jsem používal až do příchodu Switche. Zpětně je to ze strany Sony podle mého názoru promarněný potenciál, ale nedá se nic dělat, prodeje Vity se nakopnout zkrátka nepodařilo (oproti tehdy konkurenčnímu 3DS). Co se týče aktuální generace, zpočátku jsem hrával víc opět u konkurence (Xbox One), ale postupně jsem přešel na PlayStation 4, protože kromě ovladače mi vyhovuje víc vším ostatním, zejména tedy exkluzivitami. U PlayStation 5 kvituji přítomnost SSD, to už je nutnost, a zvědav jsem na možnosti nového ovladače, který by mohl posunout zážitek z hraní zase o kus dál.

Videohry z PS Classic jako originály z vlastní sbírky

Emanuel Svoboda - Samozřejmě, že ano. Některé konzole ve sbírce dokonce vlastním několikrát. Mám dvě konzole PlayStation 1, PS One, dvě PAL PlayStation 2, NTSC PlayStation 2, PlayStation 3 Slim (celkově považuji řadu konzolí PS3 za nejhorší z PS vůbec), PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro. Mám také dvě PSP, PS Vita a PlayStation TV. Jak vidíte, jsem opravdový sběratel, který buduje sbírku a navštěvuje tematické srazy. Jen PocketStation mi stále chybí. Sérií konzolí mám neodmyslitelně spjatou se sériemi jako WipEout, Tekken, Ridge Racer, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Silent Hill a samozřejmě Resident Evil. I když se některé později staly multiplatformovými nebo už před PS1 existovaly, právě na „plejstejšnech“ zažily svá zlatá období. Mými favority jsou PS1 a PS4. Vždy mě také moc bavilo, jak nadutí PCčkáři smutní a naříkají, že si nemohou zahrát PS exkluzivity. A pak ty jejich trapné a marné pokusy hry rozjet PS hry na emulátorech, které se sekaly nebo nefungovaly správně. Muhehe, to byla vždy zábava.

Zespodu - PlayStation, PlayStation One a PlayStation Classic

Ondřej Martinů - První a druhá generace PlayStationu mne zcela minula, zatímco na PlayStationu 3 jsem hrával pouze u kamaráda na střední škole. Pamatuji si zejména na co-op režim Zombies v Call of Duty, případně klasický deathmatch s rozdělenou obrazovkou, na tom se dal s partou strávit celý večer, i když zároveň bylo tehdy opravdu těžké si zvyknout na střílečku s gamepadem. Mimo to mám ještě s třetí generací hodně spojený titul Mirror’s Edge, který jsem s oblibou hrával zase naopak po „pařbě“ ráno, když ještě ostatní spali.

PlayStation 4

Vlastní konzoli PlayStation 4 jsem si pořídil teprve letos v lednu, konkrétně Pro verzi. A měl jsem taky co dohánět. Prošel jsem si všechny díly Uncharted, dál skvělý Last of Us, Horizon: Zero Dawn, God of War, Journey, Detroit: Become Human, a všechny tyto tituly mne převelice bavily. Teď si sem tam zajezdím v Crash Team Racing a taky na mě z poličky stále pokukuje Red Dead Redemption 2, který si schovávám na dovolenou během vánočních svátků.



PlayStation 5 už teď netrpělivě vyhlížím a těším se, že si budu moci díky zpětné kompatibilitě zahrát i výše zmíněné „staré pecky“ zase znova na výkonnějším hardwaru. Stejně tak se ale těším na pokračování Last of Us, Horizon: Zero Dawn i God of War. A doufám, že takových kvalitních singleplayer zážitků bude přibývat



PlayStation VR

Jan Kouba - Když jsem byl ještě malý potěr, tak se u nás razilo heslo, že kupovat krabičku, co jen umí pouštět hry, nemá cenu. Takže jsem byl od konzolového světa odříznut do své dospělosti. Pokud nepočítám ty krátké momenty drcení Contra na Amize u spolužáka. Ke koupi mě rozhoupala Until Dawn, kvůli které jsem si pořídil PS4. Musím říct, že jsem byl celkem unesen tím, jak příjemné uživatelské rozhraní PS má, vše bylo jednoduché a intuitivní. Když jsem pak dohrál remaster God of War 3, netrvalo to ani týden a už jsem měl doma bazarovou PS3 i s PS Move a sepsaný seznam všech God of War her, které jsem musel dohrát, a také že dohrál. Vyloženě mě baví PS exkluzivity a dost jsem si oblíbil i PSVR, které je v mnohém pohodlnější než takový VIVE. Vážně jsem zvědav, co přinese nová generace a hlavně, kam se posune herní zážitek s haptickým ovladačem.

Dan Jarocký - S PlayStationem jsem se poprvé setkal někdy na přelomu jeho první a druhé generace. První Playstation měl tehdy doma kamarád, ke kterému jsem po škole chodil hlavně na Drivera a Gran Turismo. Vůbec mi nevadilo, že jsme hráli na televizi s menší úhlopříčku, než měl běžný CRT monitor. Podstatné bylo objevení i v dnešní době skloňovaného gaučového hraní. To už ale svět začal zaplavovat PlayStation 2, který jedny Vánoce přistál i u nás doma.

Radost to byla veliká, co vám budu povídat. Ke své první konzoli jsem dostal pátý Ridge Racer. Ten mě dostal akčnímu až frenetickými závody a parádní audiovizuální stránkou. Ve hře jsem strávil nespočet hodin i přesto, že z nějakého důvodu nefungovalo ukládání. Potom přišlo třetí a čtvrté Gran Turismo, Colin McRae 3, Midnight Club 2 asi čtyři různé díly Burnoutu a výborné F1 Challenge 99-02, které zapříčilo můj první výrazný rage quit. Ačkoli jsem následující roky hrál už primárně na PC, tak mám díky výše zmíněným titulům výraznou část herních zážitků spojenou právě s Pla yStationem. Tak všechno nejlepší!