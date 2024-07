Nejprodávanější konzole světa a její nejlepší hry. Znáte je všechny?

Konzoli PlayStation 2 asi spousta lidí dobře zná. Byla to nejprodávanější herní konzole všech dob a vděčí za to především celé řadě kvalitních her, které se na ní během let objevily. Znáte deset nejprodávanějších?