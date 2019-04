Mějte všechny hry v jednom klientovi, díky českému nástroji Playnite

Nedávný nástup digitálního obchodu Epic Store s jeho exkluzivními tituly pořádně rozčeřil stojaté vody herního průmyslu a jasně ukázal, že otevřenost PC platformy má i svá negativa. Pokud si totiž hráči budou chtít zahrát některou z mnoha očekávaných pecek typu Borderlands 3, Metro: Exodus nebo The Outer Worlds, musí si do počítače nainstalovat dalšího softwarového klienta.



Vizuálně je Playnite podobný Steamu.

Nejde o žádnou novinku, ostatně takový Steam byl v posledních letech nezbytnou výbavou každého hráče, své klienty pak už několik let vyžadují i hry od Blizzardu, Electronic Arts, Ubisoftu a Wargamingu. Tentokrát však trpělivost hráčů definitivně přetekla a Epic Store to v internetových diskusích schytal snad až nezaslouženě ostře.

Jenže ať už se hráči vztekají, bojkotují a posmívají se jakkoliv, na obchodní strategii Epicu to alespoň v nejbližší době nebude mít žádný vliv. Většina lidí tak chtě nechtě stojí před dilematem: Buď si dalšího klienta nainstalují, anebo si prostě vybrané tituly nezahrají.

Pokud se rozhodnete pro první variantu, nic zásadního se samozřejmě nestane, jen budete mít na ploše o ikonku víc. Jenže pokud jste v průběhu let nashromáždili her větší množství, hrozí, že dříve nebo později ztratíte přehled o tom, co a kde vůbec máte zakoupeného.

Řešením tohoto problému by mohla být aplikace Playnite od českého programátora Josefa Němce, kterou si můžete zdarma stáhnout z této stránky.

Všechny hry ze všech klientů na jednom místě, co víc si přát.

Nutno hned zpočátku upozornit, že nejde o samospásné řešení, které by snad stávající herní klienty dokázalo nahradit. Vzhledem k tomu, že většina z nich funguje zároveň i jako protipirátská ochrana, to ani není možné.

Co však Playnite umí a umí to moc dobře, je vyhledat všechny vaše hry ze všech obchodů a dát je do jediné knihovny, kde si je pak můžete třídit a filtrovat do aleluja. A samozřejmě je pak také můžete přes Playnite spouštět a hrát.

Ne všechny podporované obchody mají stejné informace.

Jeho používání je přitom velice jednoduché, stačí jen aplikaci nainstalovat a propojit s klienty, vše ostatní už probíhá automaticky. V aktuální chvíli jsou podporovány všechny zásadní obchody, včetně třeba GOGU, do budoucna se plánuje dopracovat i ty okrajové, jako Humble Bundle nebo Discord. Kromě toho je však už teď možné vkládat jakékoliv hry i ručně a to včetně různých emulátorů.

Playnite má automatické rozhraní k databázi igdb, a tak si pro naprostou většinu titulů dokáže sám stáhnout originální obaly i další ostatní potřebné informace. Vše jde ale samozřejmě manuálně měnit, přidávat vlastní poznámky (například hru označit jako dohranou) a data exportovat formou tabulky.

Paradoxně toho tato na koleni dělaná aplikace nabízí více než Epic Store, když umí například počítat čas strávený ve hře, dá se ovládat gamepadem, má full screen zobrazení pro zobrazení na televizi a tak dále.

Otázkou je, jestli je další ikonka na ploše tím správným řešením.

Vývoj aplikace probíhá již dva roky a stále je na ní co vylepšovat. Jak mi prozradil jeho autor, razantní nástup Epic Store zájem o Playnite se v posledních měsících několikanásobně zvýšil. Přesto jde o ryze nekomerční řešení a zdrojový kód zůstává volně k dispozici. Jedinou možností, jak na jeho vývoj můžete přispět, je přes účet na komunitní stránce Patreon.

Pokud jste tedy ve Steamu za ty roky nasbírali spoustu her, ale novým klientům se už dále bránit nedokážete, je toto možná ideální software, který vám pomůže vaši kolekci snadno katalogizovat. Vyzkoušejte si ho sami, další ikonka na ploše vás určitě nezabije.