Fanoušci chtěli předělat špatnou hru, vydavatel je zaklekl

Vývoj hry Plants vs. Zombies 3 nejde vůbec podle plánu. Ačkoliv vizuálně ani technicky nepatří 2D strategické boje květin proti zombies ke komplikovaným titulům, vývoj začal už v roce 2016 a hra stále není hotová. Během let si prošla různými alfa a betaverzemi a také dokonce i několika „měkkými starty“ neboli vydáním v téměř hotovém stavu pouze omezenému počtu zákazníků. V podstatě jde o trochu jinou formu předběžného přístupu, který má nad to ještě regionální omezení.

Začátkem roku se tedy Plants vs. Zombies 3 dočkali hráči z Velké Británie, Austrálie, Nizozemska, Irska a Filipín, ostatní stále čekají na globální vydání, které je však stále v nedohlednu. Hra si neustále prochází cykly úprav a změn a je očividné, že s tímto produktem nejsou autoři ze studia PopCap stále spokojeni. A po dlouhých letech čekání se fanoušci rozhodli vzít celou věc do vlastních rukou.

Oznámení projektu Plants vs. Zombies 3: What Could Have Been („co mohlo být“) nejprve komunita přijala s nadšením. Hra měla v podstatě vycházet ze základu stávajících Plants vs. Zombies 3, ale s úpravami herního i vizuálního designu natolik, aby se přiblížil skutečným přáním fanoušků série.

Ačkoliv je to v principu hezká myšlenka, asi už jde tušit, kde ihned nastane problém. Taková věc samozřejmě porušuje autorská práva, jelikož nejde o modifikaci, nýbrž o samostatnou hru využívající všechny ochranné známky studia PopCap, formálně spadajícího pod vydavatelství Electronic Arts. A tak reakce na oznámení z 1. května přišla hodně rychle.

25. května profil této fanouškovské hry na síti X oznámil, že jej kontaktovali zástupci PopCapu a Electronic Arts. Naštěstí pro fanouškovské studio to nebyla ihned smršť žalob ze strany právního oddělení vydavatele, nýbrž pouze výstražné varování: zastavte vývoj, nebo...

Lidé stojící za projektem What Could Have Been rychle pochopili, že se nemají jak bránit, a proto vývoj hry okamžitě zastavili. Prohlášení je nicméně psané trpkým tónem: „Myslíme si, že oni (Electronic Arts, pozn. redakce) celou situaci vůbec nezvládli, nicméně my se proti tomu nemáme jak bránit. Všichni v našem týmu byli do projektu nadšeni, ale právě toto nadšení z nás udělalo terč. Tímto nekončí náš vývojářský tým, pouze jakékoliv naše projekty týkající se Plants vs. Zombies“.