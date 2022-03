Rusko začne ve velkém pirátit hry. V onlinu nejspíš Rusů ubude

V posledních týdnech se z ruského trhu stáhla velká spousta západních firem. Herní sektor zde v podstatě vyklidil scénu. Ze zdejšího trhu se totiž stáhla celá „velká trojka“: Microsoft, Sony i Nintendo. PC hráčům se zase kvůli odstřižení platebních systémů výrazně zkomplikovaly nákupy na Steamu či Epic Games. K bojkotu se dále připojilo i ohromné množství herních studií.

Být hráčem v Rusku zkrátka už v dohledné době nebude tak snadné, jako doposud. Tedy ne, že by se vám ze dne na den vymazaly všechny hry z disků a konzole chytly plamenem. Ruští hráči mohou i pokračovat v hraní stávajících multiplayerových her. Tedy alespoň zatím. Ovšem na veškeré novinky, jak v singleplayeru tak v multiplayeru, si už budou muset nechat zajít chuť. Alespoň oficiální cestou.

Reakce z ruské strany na sebe samozřejmě nenechala dlouho čekat. Ruské ministerstvo pro ekonomický rozvoj už připustilo, že může zmírnit dopady sankcí na toto odvětví (společně s filmovým a hudebním průmyslem) tím, že uvolní některá pravidla týkající se duševního vlastnictví děl, zejména tedy těch, ke kterým Rusové v důsledku sankcí ztratili přístup. Jinak řečeno, softwaroví piráti dostanou od ruské vlády zelenou.

Ruské firmy navíc už nyní nemusí vyplácet poplatky vlastníkům autorských práv za díla, která se týkají zmíněných sankcí. Logicky pak v současném napjatém vztahu mezi světovými velmocemi těžko bude nějaká západní společnost od ruských firem vymáhat poplatky, a to obzvlášť v případě, kdy se sama z tohoto trhu stáhla.

Zdejší hráči se tak zřejmě ve velkém uchýlí na různé warezové servery (respektive v ještě větší míře než dosud) a tento koníček se tak pro ně paradoxně stane ještě levnějším. Na druhou stranu budou připraveni o veškeré výhody oficiálně zakoupených her. Nebudou mít tak rychle přístup k opravným aktualizacím, nebudou moci do online módů nových her a samozřejmě budou muset čekat na prolomení složitějších protipirátských ochran (např. Denuvo).

Navíc pirátění her na konzole je ještě daleko složitější, než tomu je na PC. Zde je třeba mít upravený firmware zařízení, takže automaticky přijde vlastník o záruku. A vzhledem k tomu, že v případě nenávratného poškození systému či jiného problému s konzolí už si ani nebudou moci koupit novou, je toto počínání ještě riskantnější.

V obou případech je otázkou, zda nové hry nebudou do Ruska putovat nadále neoficiálními kanály přes překupníky. V takovém případě se však z krabiček s hrami stane luxusní zboží, což zase může spoustu lidí od tohoto hobby odradit. Na druhou stranu právě v případě konzolí to bude asi jediný „bezpečný“ způsob, jak se dostat k novým titulům.

Stávající hry si Rusové zatím mohou hrát nadále, a to i v online režimu. Pokud se však situace bude ještě více zhoršovat, pak je možné, že tamní hráči dostanou stopku i na stávající populární tituly, jako je například Counter-Strike: Global Offensive či DOTA 2. Na internetu se už objevily informace, že tento krok zvažuje provozovatel těchto her (Valve), ukázaly se ovšem jako falešné. Rusy budeme tedy v Counter-Striku potkávat i nadále.

Vzhledem k tomu, že je v zemích jako je Rusko nebo Čína celkem populární různé podvádění (cheatování, hackování) v online hrách, možná se v tomto ohledu blýská na lepší časy. Stopka na účast v nadcházejících multiplayerových titulech, které z logiky věci nejde pirátit, tak může znamenat zase trochu férovější hry. Je ovšem otázkou, zda nevyklidí pole právě pouze féroví hráči z Ruska, zatímco různí hackeři si najdou do online her cestu nějakým vlastním způsobem.

Samozřejmě se také sluší doplnit, že pokud bude daná multiplayerová hra zdarma, tamním hráčům stačí pouze to, že jim daný klient ke spuštění hry bude fungovat. V takovém případě by jim musel stopku vystavit leda sám provozovatel hry, a nebo ruská vláda, pokud by se rozhodla přistoupit k drastickému kroku odstřižení ruského internetu od zbytku světa.