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Pikmin 4 v edici na Switch 2 vylepšuje grafiku a přidává nový režim

Ondřej Zach
  15:00
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Tři roky stará hra Pikmin 4 ve Switch 2 edici viditelně prokoukla. Nový obsah nazvaný Dandori Academy pak potěší především soutěživé hráče.

Sérii Pikmin nelze jednoduše zaškatulkovat. Dílem je to strategie v reálném čase, dílem logická hra a nakonec nechybí ani nějaká ta klasická akce.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy
Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy
Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy
Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy
21 fotografií

Funguje to následovně: k ruce máte tvory, pikminy. Jeden toho moc nesvede, ale ve větších počtech skolí i silnějšího nepřítele, postaví most, posunou překážku, vyhrabou něco ze země, aktivují tlačítko atd. Aby to bylo trochu zábavnější (a složitější), existuje víc druhů pikminů. Například červený dobře bojuje a nevadí mu žár, žlutého lze hodit na vyvýšená místa a poradí si i s elektrickým proudem atd. Hlavní hvězdou čtyřky je ovšem pejsek Oatchi, který toho zastane ještě mnohem víc.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy

Pokud si říkáte, o co tady jde, vězte, že kapitán Olimar ztroskotá na „neznámé“ planetě. Nakonec se mu podaří vyslat nouzový signál, a tak už je záchrana na cestě. Jenže i záchranný tým ztroskotá. Naštěstí jste tu vy. A musíte zachránit nejen záchranný tým, ale i kapitána Olimara. Věc se má tak, že na oné neznámé planetě, což je Země, hledáte různé poklady, z nichž se extrahuje energie. Více v původní recenzi.

Switch 2 v akci

Novinka, kterou uvidíte na první pohled a kvůli níž se vyplatí Switch 2 edici koupit, pokud vás ještě čeká kampaň, je grafika. Pikmini 4 vymáčkli z původního Switche maximum, ale bylo to za cenu kompromisů, zejména v oblasti rozlišení. Ani Switch 2 edice bohužel nešlape v 60 fps, ale grafika je nádherně ostrá, a to jak v handheldu, tak při hraní na televizi. A že je, zejména na povrchu, na co koukat.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy

Druhou novinkou je spíše taková drobnost, a to ovládání hlasem. Ne tedy kompletně, ale Oatchimu lze zadávat příkazy hlasem. Stačí říct „rush“ nebo „go to work“ a on provede požadovaný příkaz. Funguje to bez problémů (citlivost lze případně nastavit v menu), v některých vypjatějších momentech se to i hodilo.

Nový obsah se jmenuje Dandori Academy a stojí stranou hry. Zjednodušeně řečeno jde o soubor výzev, v nichž se snažíte maximálně optimalizovat těžbu pokladů v časovém limitu. Trénovat můžete libovolně, pak máte každý víkend jeden pokus na soutěž. V době psaní článku tu ještě nejsou, ale po vydání zde budou online žebříčky těch nejlepších. Dobrat se také půjde k různým odměnám, čím se dostáváme k mobilní hře Pikmin Bloom.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy

Pikmin Bloom

Pikmin Bloom je hra založená na rozšířené realitě, zjednodušeně řečeno ji lze popsat jako gamifikovaný krokoměr. Pokud si obě hry propojíte se svým Nintendo účtem, hraní Dandori Academy vám přinese odměny do Pikmin Bloom. Ostatně už bonus za propojení stojí za to – získáte kostým s pejskem Oatchim.

Pokud máte Switch 2 a série Pikmin vás zatím minula, potom Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy (ano, tak se hra skutečně jmenuje) stojí za pořízení. Je to okouzlující hra, která díky síle Switche 2 ještě víc prokoukla. Víc napoví i nové demo. Zamrzí ale, že se nepodařilo dosáhnout na 60 fps a také navrhnout nějaký reálný co-op. Upgrade může dávat smysl i pro ty, kteří mají kampaň dohranou už na jedničce. Jste soutěživí? Chcete odměny do Pikmin Bloom? Na to si musíte odpovědět sami.

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