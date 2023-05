Lidé nepůjdou kvůli Starfieldu prodat své playstationy, přiznal šéf Xboxu

Xbox zatím nemá příliš dobrý rok. Konzole se neprodávají tak dobře, jak by firma chtěla: za poslední kvartál se prodeje xboxů propadly o 30 procent. Navíc se teď herní gigant musí potýkat s hozeným klackem pod nohy od britského regulačního úřadu, který zamezil akvizici vydavatelství Activision-Blizzard za 70 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun).

Firma sice nezveřejňuje ani čísla prodaných konzolí, ani počty předplatitelů služby Xbox Game Pass, ovšem je znát, že Xboxu se moc nedaří. Aktuální hlavní herní tahák, Redfall, u hráčů i recenzentů naprosto pohořel (viz naše recenze) a Xbox v tuto chvíli sází na úspěch hlavního letošního titulu, Starfieldu od Bethesdy.

Očekávání na Starfield ovšem překvapivě začal krotit i sám šéf Xboxu, Phil Spencer. Ten se ohledně fungování firmy rozpovídal v podcastu Kinda Funny a jeho přiznání nebyla úplně optimistická. Spencer se jednak omluvil za špatný start Redfallu a dále také přiznal, že aktuální budoucnost Xboxu nemůže spočívat pouze na Starfieldu.

Phil Spencer, šéf Xboxu

„Není možnost, aby Starfield byla hra s 11 body z 10 a lidé kvůli němu šli prodat svoje PlayStationy 5. To se prostě nestane,“ přiznal. Xbox podle něj už prohrál velkou bitvu v minulé generaci konzolí, kdy všichni zúčastnění začali závody v budování digitálních knihoven her. Generace Xbox One už svou slabší nabídkou zpečetila osud jejich nástupců.

„Okolo 90 procent lidí, kteří si každý rok jdou koupit konzoli, jsou již členem jednoho ze tří zavedených ekosystémů. A mají k dispozici i digitální knihovnu. Aktuální generace je první, u které velké hry, které lidé hrají, jsou ty, které byly k dispozici už v minulé generaci. Když si vzpomenete na Fortnite a Roblox a Minecraft, tak ty pokračují pořád dál,“ popisuje Spencer.

Je to podle něj dost drastický rozdíl oproti předchozímu vývoji, kdy v podstatě každá generace konzolí začínala úplně od znova a díky dobrým hrám se tak mohla klidně během oné jedné generace zcela změnit rozložení sil. To už ovšem dnes nejde.

„Často slýchám názory, že kdybychom prostě vydávali skvělé hry, všechno by bylo jinak. Ale to prostě není pravda. Když se pustíme do vývoje skvělých her, podíl konzolí na trhu se nijak dramaticky nezmění,“ přiznal dále Spencer. „Vím, že někteří lidé prostě jen chtějí, aby zelená strana souboje byla lepší než modrá. Chci jen říct, že pro Xbox není výhrou, když zůstane v závěsu za někým jiným. Musíme dál dělat vlastní věci, s Game Passem, s xCloudem a se způsobem, jakým vytváříme naše hry,“ podotkl.

Právě na uživatelský zážitek se Xbox chce v budoucnu více zaměřit. Aby lidé s Xboxy měli pocit, že dostanou prvotřídní servis nejenom ve hrách, ale i v ostatních službách, uživatelském prostředí a podobně.

Phil Spencer na závěr dodal, že bychom měli být natěšení na chystanou show Xboxu, která je plánovaná na neděli 12. června. „Chystáme Starfield, Forzu, Hellblade, různé kolekce her, a vidím už i hezký postup ve vývoji Avowed. Představíme i věci, o kterých lidé zatím ještě vůbec nevědí,“ láká Spencer na závěr rozhovoru.