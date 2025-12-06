Není nic divného na tom, že se v průběhu času mění životní priority. Youtuber Felix Kjellberg, známý především pod přezdívkou PewDiePie, ovšem během pár posledních let udělal takový myšlenkový veletoč, že tím spoustu svých původních fanoušků zklamal.
Sympatický Švéd, který půlku mládí strávil hraním onlinovky World of Warcraft, začal na YouTube sdílet své průchody videohrami již od roku 2010. Dlouho si ho tam ale nikdo nevšímal. Vše se změnilo, až když přesedlal na žánr hororových her, u kterých se teatrálně lekal, křičel, odskakoval od obrazovky a dělal další úmyslně přehnaná gesta, bez nichž si dnes svět streamerů snad ani neumíme představit.
Klíčovým faktorem úspěchu bylo i to, že kromě dění na obrazovce ukazoval i obličej. Svým image roztomilého nerda, co by v klidu mohl dělat frontmana v boy bandu, přilákal k obrazovkám i nezanedbatelné množství dívek, a udělal tak pro popularizaci videoher v mainstreamu víc než všechny herní magazíny dohromady.
V době své největší slávy byl nejodebíranější osobou celé platformy a jeho videa nashromáždila desítky miliard zhlédnutí. Felixův vliv byl ohromný a pouhá zmínka o nějaké hře znamenala signifikantní nárůst prodejů, takže mu brzy vydavatelé téměř zobali z ruky.
Nechal vytvořit vlastní hru, produkoval reality show, ustál dokonce i nařčení z antisemitismu. Kjellberg totiž zaplatil a svým jménem zaštítil několik skečů, jejichž aktéři si nebrali servítky. V jednom videu například tančili Indové držící nápis Smrt všem Židům, v dalším se zase muž vydával za Ježíše Krista a tvrdil, že „Hitler neudělal nic špatného“ (víc viz náš dobový článek) .
PewDiePie postupem času začal streamovat i o jiných tématech, po narození syna Bjorna v roce 2023 si dal delší pauzu, poté už hry byly jen okrajovou náplní jeho kanálu. A do budoucna zřejmě nebudou už ani tím, protože šestatřicetiletý youtuber ve svém newsletteru oznámil, že s hraním končí úplně.
PewDiePie se oženil a stal otcem, na hry už prý nemá čas.
„Od té doby, co jsem se stal otcem, už vše hodnotím jinak,“ přemítá nad svým životem, protože prý dospěl k názoru, že každá hodina života má teď jinou váhu, než měla, když se musel starat jen sám o sebe.
Ne tedy, že by na hry zanevřel úplně, čas od času si prý na půlhodinky nějakou zapne, ale „dny, kdy jsem mohl u jedné hry strávit tucty hodin, už jsou pryč.“
„Když jsem byl tolik zaměstnán YouTube a hraním, neměl jsem čas na sobě pracovat a zlepšovat se. Teď už mám ale jiný mindset, kde se chci učit novým věcem,“ píše teď člověk, který mimo jiné napsal knihu, v níž se podobným banálním motivačním citátům vysmíval (vyšla i u nás).
PewDiePie přitom není první videoherní celebritou, která svůj koníček pověsila na hřebík. Třeba taková Pokimane nebo Amouranth už dávno řeší jiná témata. Znamená to, že dřív nebo později každý hráč jednou dospěje a hry ho přestanou bavit?
Ne, takhle univerzálně to určitě neplatí. Rodinný život si rozhodně vybírá pořádnou daň na zásobě volného času, ale na nějaké ty koníčky by stále mělo zbýt. Ve svém okolí znám docela dost „fotrů“, kteří zvládají všechny rodičovské a partnerské povinnosti jako šampioni a zvládají u toho i pařit o sto šest. A také dost těch, kteří by se videohry klackem nedotkli, ale fungovat jako plnohodnotní členové společnosti beztak nedokážou.
