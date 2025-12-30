1 Nové čipové sucho a zdražování hardwaru
Tato situace sice nastala až koncem letošního roku, jenže její následky mohou být drtivé. Firmy začaly stavět obří datacentra pro trénování a provoz AI modelů a najednou potřeba ohromné množství rychlé paměti. Tu přitom potřebují jak domácí PC sestavy, tak herní konzole. A zatímco trh s herními konzolemi ještě dopady tohoto nedostatku nedohnaly, segment domácích herních PC už trpí pod tíhou prudkých nárůstů cen operačních pamětí a disků.
PC hráči, kteří se dosud chystali na pořízení nové sestavy, jsou najednou postaveni před rozhodování, zda nevyčkat, až se situace zlepší, nebo naopak ještě rychle vytrpět zvýšené ceny, protože příští rok může být situace ještě horší. Na pozoru by měli být ale zájemci o konzole, které potenciálně příští rok mohou zdražit a nyní tedy může být ta správná chvíle si nějaký vybraný model pořídit za rozumnou cenu.
Některé odhady mluví dokonce o tom, že se situace s drahými paměťmi nemusí zlepšit až do let 2027 či 2028. Je tedy možné, že zpětně budeme na podzim 2025 vzpomínat jako na počátek vleklé krize, kvůli které bude nejenom herní hardware výrazně dražší, ale může to také způsobit celkový odklad startu příští generace a zamrznutí vývoje herních inovací, které by se jinak pojily s nástupem modernějšího hardwaru.
|
Poslední možnost k nákupu? Konzole kvůli pamětím zdraží, bojí se hráči
Za zmínku také stojí opravdu těžká situace pro firmu Valve, která na konci letošního roku odhalila novou domácí herní konzoli Steam Machine, ale byla donucena zatajit plánovanou cenu. Osud této novinky je stále nejistý, Valve může být tíhou situace donuceno zvednout cenu, což se hráčům jistě líbit nebude, nebo odložit spuštění prodeje (aktuálně plánované na začátek roku 2026) v naději, že se situace už začne během příštího roku zlepšovat. Tak či onak Valve toto nešťastné načasování oznámení novinky opravdu nezávidíme.