Internet se smiřuje s realitou, že nový papež Lev XIV. už nejspíše ví, co jsou sběratelské karty Pokémon TCG a minimálně jednu i držel v ruce. Vděčí za to kreativnímu fanouškovi této karetní hry, který si na setkání s ním přinesl kartičku k podpisu. Učinil tak proto, že vycítil zajímavou příležitost.

Na oné kartě je totiž vyobrazený pokémon Popplio. Jeho jméno je velice podobné jménu papeže v angličtině (Pope Leo) a fanoušek to tedy vzal jako znamení, že podpis hlavy církve na kartu patří. Nový papež jeho žádosti vyhověl, což dokazuje několik fotografií zveřejněných na internetu.

Lidé dotyčnému gratulují, že udělal takto neobvyklou věc, ovšem ozývají se i hlasy, že podpis nemusí být pravý, přímo z procesu podepisování karty totiž žádné fotografie nejsou. Přesto bychom dotyčnému věřili, jelikož na fotografiích alespoň ukazuje kartu v místnosti s papežem.

Situace se ještě trochu zamotala s tvrzením, že se s papežem zřejmě v jeden moment setkalo více lidí, kteří si kartu mezi sebou předali. Autorství nicméně podle všeho náleží uživateli diskuzního serveru Reddit vystupujícím pod pseudonymem ReptileCake.

Logicky dalším bodem diskuze bylo to, zda dotyčný plánuje takto neobvykle zhodnocenou sběratelskou kartu prodat. A na to autor odpovídá, že kartu už nikdy nedá z ruky a vystaví si ji ve své osobní sbírce. Zároveň ovšem také dodává, že se karty nechce zbavovat i proto, že by se bál jejího poškození v přepravě.

Podobné zvláštní spojení hlavy katolické církve a herního světa jsme mohli sledovat například v roce 2016, kdy tehdejší papež František dostal darem od youtubera kód k digitální kopii hry Undertale.