náhledy
Ano, dá se soudit, že pokud majitel značky Mirror’s Edge, vydavatelství Electronic Arts, zřejmě nic moc dalšího neplánuje, je na fanoušcích, aby převzali otěže. Jenže jít až takto okatě do kopírování předlohy se nemusí vyplatit, právníci velkého vydavatele totiž mohou rázně zakročit.
Autor: Viridian Matters
Hra Panline má aktuálně jak oficiální stránku na Steamu, tak webové stránky a zatím to vypadá, že vývoj hry probíhá bez problémů a podle plánu. A snad to tak i vydrží.
Autor: Viridian Matters
Panline operuje s podobným motivem, jako Mirror’s Edge. Ve městě, které je pojaté ve stylu futuristického minimalismu se prohánějí kurýři se zásilkami a snaží se dokončit svou práci co možná nejrychleji a nejefektivněji.
Autor: Viridian Matters
Hra sází na akční parkourovou hratelnost, kdy budete lézt po střechách, přeskakovat z jedné budovy na druhou, šplhat a metat kotouly.
Autor: Viridian Matters
Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, Panline se přeci jen chce odlišit. Zatímco v Mirror’s Edge šlo do ruky vzít zbraň a chvílemi se ze hry stala střílečka, zde zřejmě půjde hlavně o parkour.
Autor: Viridian Matters
Město hry Panline nabídne otevřené mapy, což už jsme zažili i v Mirror’s Edge Catalyst, ovšem zde půjde i o pečování o svou základu a hlavně úspěšné dokončování misí, protože pokud selžete. vše ztratíte. To je podobný koncept, jaký mají třeba tzv. „extraction střílečky“.
Autor: Viridian Matters
Další informace pak zmiňují omezené místo v inventáři, se kterým bude třeba efektivně pracovat nebo procedurálně generované mise.
Autor: Viridian Matters
Při orientaci v herním světě nečekejte žádné mapy ani navigační pomocníky, vystačit si musíte pouze s kompasem a postupným učením se podob herních lokací.
Autor: Viridian Matters
Hra má také střídání dne a noci, přičemž ve dne jsou zakázky lehčí, k těžím nočním misím je třeba se časem vypracovat.
Autor: Viridian Matters
Panline vyjde už někdy během letošního roku, půjde však o předběžný přístup, takže práce na hře je ještě zřejmě víc než dost.
Autor: Viridian Matters
Projekt vypadá rozhodně zajímavě, i když nad autory zřejmě bude neustále číhat riziko v podobě právní reakce od EA.
Autor: Viridian Matters
Další snímky ze hry si prohlédněte ve zbytku galerie.
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Panline
Autor: Viridian Matters
Hráče zaujala ukázka na chystanou hru Panline, která vypadá jako pokračování série Mirror’s Edge. Autoři hezky zachytili vizuální stránku i hratelnost parkourové akce, ale je otázkou, jestli se hra nestane terčem právního oddělení Electronic Arts, které vlastní autorská práva na opravdu hodně podobnou hru.
Autor: Viridian Matters
Pokud by se projekt s názvem Panline ve skutečnosti jmenoval Mirror’s Edge 3, vůbec nikomu by to nepřišlo divné. Hra od polských autorů ze studia Viridian Matters se však jen hodně inspiruje touto předlohou, která poslední díl vydala v roce 2016.
Autor: Viridian Matters