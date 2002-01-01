náhledy
Spekulace o tom, že by české studio Warhorse mohlo připravovat hru ze světa Pána prstenů nás donutily zavzpomínat na dosavadní tituly této známé fantasy značky. Najde se totiž mezi nimi i několik klenotů, ale bohužel ještě více propadáků.
Autor: Nacon
Nic zatím není dáno a české studio Warhorse může stejně tak pravděpodobně pracovat na třetím Kingdom Come, nicméně spekulace ohledně toho, že Warhorse má středověk vyměnit za Středozem, v posledních dnech překvapivě sílí. Studio navíc spadá pod Embracer Group, která skutečně vlastní práva na svět Pána prstenů.
Autor: Warhorse, Bonusweb.cz
Ať už to nakonec dopadne jakkoliv, napadlo nás si připomenout historii této fantasy značky podle knih autora J. R. R. Tolkiena, která sahá až do roku 1982, kdy se zrodila první hra: The Hobbit. Na svědomí ji mělo australské studio Beam Software.
Autor: Beam Software
The Hobbit byla klasická textová adventura, ve které jste pomocí psaných příkazů ovládali kroky hlavního hrdiny, Bilba Pytlíka. Na svou dobu disponovala poměrně komplexním systémem rozpoznávání příkazů, který uměl rozlišit i celý řetěz pokynů v jedné větě. Hra vyšla pro počítače jako Commodore 64, ZX Spectrum, IBM PC, Mac a další.
Autor: Beam Software
V letech 1985 a 1987 pak studio Beam Software vytvořilo další textové adventury: Lord of the Rings: Game One a Game Two. Příběh se logicky posunul na dobrodružství hobitů Froda a Sama.
Autor: Beam Software
V roce 1988 přišla na řadu první strategická hra ze světa Pána prstenů: War in Middle Earth. Zahrát jste si ji mohli na strojích, jako byla legendární Amiga, Atari ST, Commodore 64 a také MS DOS. Ovládat jste mohli jak jednotlivé hrdiny, tak celé armády.
Autor: Melbourne House
V roce 1990 na scénu vstoupilo americké studio Interplay Producions s RPG hrou J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings, Vol. I. Hra se pyšnila sice stále hodně jednoduchou grafikou, ovšem zároveň i otevřeným světem, soubojovým systémem v reálném čase a systém úkolů.
Autor: Interplay Productions
Na první díl pak navázal i druhý v roce 1992, který pokračoval ve vyprávění příběhu Froda s několika menšími vylepšeními, primárně však šlo o pokračování příběhu. Pak se bohužel na Pána prstenů na celých 10 let úplně zapomnělo.
Autor: Interplay Productions
Zájem o tento fantasy svět logicky odstartovaly až filmy od Petera Jacksona. Za uplynulé roky udělal videoherní vývoj ohromný skok kupředu a otěže převzala 3D grafika. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring z roku 2002 byl první z mnoha počinů návratu této značky. Tato akční adventura úzce sledující dění známé z prvního filmu vyšla pro PC, Xbox a PlayStation 2.
Autor: Surreal Software
Že šlo o úplně jinou dobu herního vývoje, ukazuje fakt, že druhý díl (The Lord of the Rings: The Two Towers) vyšel ještě ten samý rok, ba dokonce o pouhý měsíc později. Akční hratelnost doprovázela věrné ztvárnění dění druhého filmu.
Autor: Electronic Arts
Samozřejmě pak nesměla chybět herní adaptace třetího filmu (The Lord of the Rings: The Return of the King). I tu mělo pod palcem vydavatelství Electronic Arts. Hratelnost byla podobná, novinkou však bylo několik paralelních příběhových linek a více hratelných postav. Hra byla dostupná koncem roku 2003 pro PC, Xbox a PlayStation 2 a Nintendo GameCube.
Autor: Electronic Arts
Obecně byl rok 2003 opravdu nabitý novými hrami z tohoto světa, vyšla také konzolová hra pro děti The Hobbit s lehčími souboji a puzzly. Jako první z her po roce 2003 však byla celkem zklamáním (Metacritic skóre 59 u playstationové verze).
Autor: Sierra
A aby byla žánrová rozmanitost kompletní, rok 2003 přinesl také titul The Lord of the Rings: War of the Ring, což byla realtime strategie, ve které jste bojovali proti Sauronovým vojskům. Inspirace třetím Warcraftem zde byla celkem patrná. Hra vyšla výhradně pro PC, reakce kritiků byly spíše smíšené.
Autor: Sierra
Ani následující rok hráče příliš neohromila hra The Lord of the Rings: The Third Age, což bylo tahové RPG, navíc jen volně inspirované filmy, vyprávělo totiž vlastní příběh paralelní k dění ve filmech. Hra vyšla pouze na konzolích.
Autor: Electronic Arts
PC hráči však v roce 2004 dostali výbornou strategii The Battle for Middle-earth. Ta si vybudovala v podstatě kultovní status mezi strategiemi díky zajímavému rozdělení příběhové kampaně na dobrou a zlou dějovou linku a také podporu multiplayeru. Hra dokonce získala i několik ocenění.
Autor: Electronic Arts
Samozřejmě tedy po dvou letech následoval druhý díl s podobnými herními prvky jako ten první. Autoři vylepšili grafiku, rozšířili multiplayerové možnosti a později přidali i datadisk The Rise of the Witch-king s úplně novou frakcí. Hra vedle PC vyšla i na Xbox.
Autor: Electronic Arts
Jakmile se vyčerpalo nadšení z filmové trilogie, kvalita her šla dolů. Akční hra The Lord of the Rings: Conquest z roku 2009 byla propadák, recenze uváděly nudný herní design a bugy. Metacritic skóre na PC dosáhlo pouhých 57 bodů.
Autor: Electronic Arts
Reputaci značce nezlepšila moc ani hra The Lord of the Rings: War in the North z roku 2011, tentokrát už pod křídly Warner Bros. Interactive. Opět jde o filmovou adaptaci, byť pouze vybraných a vzájemně propojených pasáží ze všech filmů. Reakce kritiků byly smíšené, Metacritic skóre na PC dosáhlo 66 bodů, hra byla dostupná také pro PlayStation 3 a Xbox 360.
Autor: Warner Bros. Interactive Entertainment
Rok 2012 pak přinesl pokus naskočit na trend MOBA žánru, který se v podání Guardians of Middle-earth rovněž příliš nepovedl a severy se zavřely v roce 2019.
Autor: Monolith Productions, pro iDNES.cz
Je tu ještě jedna multiplayerovka, která funguje dodnes: The Lord of the Rings Online. Hra vyšla už v roce 2007 a poslední přídavek (z celkových jedenácti) dorazil v roce 2023. Jde o klasické MMORPG, které původně vyžadovalo měsíční předplatné, nyní už se dá hrát zdarma. Hru dodnes podle statistik SteamDB hraje na PC asi tisícovka hráčů denně.
Autor: Bonusweb.cz
Vraťme se však do roku 2012, kdy frčely Lego hry a ta na náměty filmové trilogie Pána prstenů nemohla chybět. Titul vyrobený po PC, Xbox 360, Nintendo Wii a PlayStation 3 se těšil vysoké oblibě hráčů všech věků, Metacritic skóre bylo hezkých 80 bodů.
Autor: pro iDNES.cz
O dva roky později proto přišel kostičkový Lego The Hobbit, který měl o něco slabší hodnocení, nicméně i tak hráče vesměs bavil. Bylo to právě při nástupu nové generace konzolí, takže Lego The Hobbit šel ještě hrát na PlayStationu 3 a Xboxu 360, ale také na PlayStationu 4 a Xboxu One.
Autor: Warner Bros Interactive
Další opravdová pecka pak dorazila ve stejný rok v podobě akční Middle-earth: Shadow of Mordor od Monolith Productions. I my na Bonuswebu jsme jej popisovali jako „nejlepší hru ze Středozemě“ nejenom díky výbornému Nemesis systému, na který má mimochodem tato herní značka i patent.
Autor: pro iDNES.cz
O tři roky později proto dorazilo pokračování v podobě Middle-earth: Shadow of War. Hra přinesla větší svět, propracovanější systémy, ovšem také mikrotransakce, což byl hojně kritizovaný prvek hry. Hráči však netušili, že může být ještě daleko hůř.
Autor: Monolith
Po roce 2017 se opět na značku Pán prstenů na nějakou dobu zapomnělo, jenže tentokrát to tak možná mělo i zůstat. Místo toho totiž dorazil v roce 2023 The Lord of the Rings: Gollum, akční adventura od Daedalic Entertainment a oficiálně nejenom nejhorší hra této slavné značky, ale obecně jedna z nejhorších videoher všech dob. Na vině byl mizerný technický stav, mizerný herní design a ošklivá grafika.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Ten samý rok se sice pokusila reputaci značky napravit survival hra The Lord of the Rings: Return to Moria s kooperativním multiplayerem, ovšem ani ta hráče nezaujala.
Autor: Free Range Games
Poslední dosud vydanou hrou ze světa Pána prstenů je pak Tales of the Shire, simulátor hobití vesničky. Původně se jevil celkem zajímavě, hra se ovšem potýkala s problémy během vývoje (vyšla 2025) a bugy. Hráče si nezískala (Metacritic skóre 58 na PC).
Autor: Private Division