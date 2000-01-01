náhledy
Epic Store tentokrát rozdává dvě velmi dobře hodnocené hry. V jedné se chopíme chlapíka, který se s využitím zpomalení času musí prostřílet hromadou nepřátel, v druhé procházíme kobkou a hrajeme si s pravděpodobností.
Autor: Lateralis
OTXO lidé přirovnávají k akci ve stylu Johna Wicka, herně je to však jasný nástupce Hotline Miami. Hlavní hrdina s maskou na hlavě se ocitá uvězněný v jakési smyčce a jediná cesta ven vede skrze sídlo plné nepřátel.
Autor: Lateralis
Z herního hlediska je to střílečka sledovaná z ptačí perspektivy s klasickým twin-stick ovládáním s odděleným pohybem a mířením. Hrát lze každopádně pohodlně i na klávesnici a myší. Kromě běžných nepřátel narazíte i na bosse.
Autor: Lateralis
OTXO zahrnuje celkem zábavné roguelite prvky. První drink u barmana je zdarma a není to nic jiného než nějaká schopnost. Těch je přitom víc než sto.
Autor: Lateralis
Jednoduchý, přesto stylově vyprávěný příběh podávají kromě úvodního intra kusé fragmenty informací. Cílem není jen dostat se ze smyčky ven, ale setkat se i se svojí milou a eventuálně se pomstít.
Autor: Lateralis
OTXO je na Epic Store zdarma do 6. srpna do 17:00.
Autor: Lateralis
Také druhá hra – Sol Cesto se těší přízni hráčů. Jednoho dne zmizelo slunce, svět se stal pustý. Stopy vedou do podzemí. Na výběr je sedm hrdinů, kteří se vypraví přijít všemu na kloub. Každou postavu přitom čeká jiný konec.
Autor: Goblinz Publishing
Sol Cesto vypadá na první pohled trochu nepřehledně, ale rychle zjistíte, že opak je pravdou. Hlavním motivem je hra s pravděpodobností, které lze napomoct ve svůj prospěch. Základem je šestnáct políček. Hráč zvolí jednu řadu a hra v této řadě aktivuje jedno z „nevyčištěných“ políček. Cílem je propracovat se do dalšího patra.
Autor: Goblinz Publishing
Samozřejmě je tu spousta omáčky navíc, která prohlubuje hratelnost. Vtipný je například mechanismus zubů, které si hráč vkládá do úst. Nějakým způsobem totiž přepisují pravidla hry, například mění pravděpodobnosti, ale často je to něco za něco.
Autor: Goblinz Publishing
Sol Cesto je na Epic Store zdarma do 6. srpna do 17:00.
Autor: Goblinz Publishing
Odkazy na obě hry naleznete v těle článku po zavření této galerie, dál už pokračují jen ukázky z her.
Autor: Lateralis
OTXO
Autor: Lateralis
OTXO
Autor: Lateralis
OTXO
Autor: Lateralis
OTXO
Autor: Lateralis
OTXO
Autor: Lateralis
Sol Cesto
Autor: Goblinz Publishing
Sol Cesto
Autor: Goblinz Publishing
Sol Cesto
Autor: Goblinz Publishing
Sol Cesto
Autor: Goblinz Publishing
Sol Cesto
Autor: Goblinz Publishing
Sol Cesto
Autor: Goblinz Publishing