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Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat...
Nolanův spektákl Odyssea aktuálně vládne světovým kinům a i když mu mnozí lidé škodolibě přáli neúspěch, skvělá hodnocení od kritiky i diváků jasně ukazují, že drtivá většina lidí opouští sály...
Srpen je v herním kalendáři pomyslnou předzvěstí nabitých měsíců, které nás brzy čekají. Především konec tohoto měsíce už nabídne hned několik poměrně zásadních titulů, byť bychom jej celkově stále...
Pojďme si připomenout herní hity, které jsme hráli před dekádou, a podívejme se, jak si jednotlivé značky vedou nyní a co od nich očekávat.
Amorovu šípu neunikl ani populární Asmongold. Jeho nová přítelkyně Kaise to s ním ale nebude mít vůbec jednoduché, extrovertní streamer je totiž kromě svých nesmlouvavých názorů na videohry známý i...
Epic Store tentokrát rozdává dvě velmi dobře hodnocené hry. V jedné se chopíme chlapíka, který se s využitím zpomalení času musí prostřílet hromadou nepřátel, v druhé procházíme kobkou a hrajeme si s...
Jak minulost ukázala, změna protagonisty může být nemoudrým rozhodnutím, ale také něčím, co hře neublíží, někdy dokonce prospěje. Změnit protagonistu u populární herní značky je sice riskantní krok,...
Již téměř měsíc na sítích rezonuje rozhořčení nad krokem PlayStationu ke zrušení fyzických edicí her od roku 2028. Vyhrůžky, petice a bojkoty se však zatím nesetkaly s odezvou. Boj za umírající formu...
Předplatitelé služby PlayStation Plus se mohou v srpnu těšit na zombie akci Dying Light 2 Stay Human, kooperativní dobrodružství Big Walk a oceňovaný horor Signalis.
Pojďme si připomenout herní hity, které jsme hráli před dekádou, a podívejme se, jak si jednotlivé značky vedou nyní a co od nich očekávat.
Srpen je v herním kalendáři pomyslnou předzvěstí nabitých měsíců, které nás brzy čekají. Především konec tohoto měsíce už nabídne hned několik poměrně zásadních titulů, byť bychom jej celkově stále...
První rozšíření oceňované akce Stalker 2 nese podtitul Cost of Hope. Hráči se v něm vypraví přímo do srdce jaderné elektrárny Černobyl, a to už v srpnu.
Yet Another Zombie Defense HD je léta stará akce říznutá žánrem obrany věží. U příležitosti nové hry ji autoři uvolnili dočasně zdarma.
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Amorovu šípu neunikl ani populární Asmongold. Jeho nová přítelkyně Kaise to s ním ale nebude mít vůbec jednoduché, extrovertní streamer je totiž kromě svých nesmlouvavých názorů na videohry známý i...
Nolanův spektákl Odyssea aktuálně vládne světovým kinům a i když mu mnozí lidé škodolibě přáli neúspěch, skvělá hodnocení od kritiky i diváků jasně ukazují, že drtivá většina lidí opouští sály...