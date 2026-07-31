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Brutální akce ve stylu Johna Wicka je zdarma. Vyzvedněte si ji včas

Ondřej Zach
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Epic Store tentokrát rozdává dvě velmi dobře hodnocené hry. V jedné se chopíme chlapíka, který se s využitím zpomalení času musí prostřílet hromadou nepřátel, v druhé procházíme kobkou a hrajeme si s pravděpodobností.

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vydáno 28. července 2026,  aktualizováno  13:02

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