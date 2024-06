Nákup deskovky může být pro lidi svátek, říká správce komunity hráčů

Jak se běžný hráč může vyznat v tom, jakou deskovku si má zrovna pořídit?

Já bych obecně doporučil, aby člověk dorazil do naší prodejny a podíval se, co je aktuálně v nabídce. Portfolio Albi je obecně hodně široké. Máme dětské hry, hry pro pokročilejší hráče, vědomostní hry a případně i erotické hry. Ideální je zajít do prodejny, která je specializovanější právě na deskové hry, jako je naše prodejna na Chodově nebo speciální prodejna teď nově v Palladiu, která se jmenuje Hry nás baví, případně na Arbesově náměstí Chléb a hry. Zde se lidé dozvědí o deskovkách nejvíc.

Je také vhodné zvážit své zkušenosti, tedy kolik her si dotyčný zahrál a na co si troufne. My nabízíme vše – od malých karetních her až po opravdu velké příběhové hry. A podle toho se dá dál pracovat. Vedle toho bych doporučoval sledovat skupiny na Facebooku nebo další místa, která jsou s deskovkami spojená. Z facebookových skupin bych zmínil dvě: Deskovky pro tři bratry a Hry nás baví, kde si lze říct o další rady.