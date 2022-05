Takovou věc snad ani nechceme. Při hraní vám polezou pavouci po obličeji

Současné metody haptické odezvy při hraní her zahrnují především vibrace v ovladačích. Zejména Sony se u poslední generace PlayStationu zaměřilo na vylepšení tohoto aspektu s ovladačem DualSense, který je, co se haptiky týče, asi nejdále ze všech mainstreamových zařízení. Haptickou odezvu také vnímáme i při hraní her ve virtuální realitě, ovšem nové experimentální zařízení od výzkumníků z Future Interfaces Group přinese zcela nový, a upřímně trochu děsivý zážitek.

Pomocí speciálních ultrazvukových vysílačů připevněných pod brýlemi typu Oculus Quest je možné vyvolat pocit pohybu na hráčových ústech, zubech či jazyku. Různé typy pohybu se pak simulují pomocí tahů v určitém směru či zaměřením se na jeden konkrétní bod: vítr pohybem přes rty do stran, proud vody soustředěným bodem na ústech, kapání vody odezvou na náhodných místech.

Autoři tohoto vynálezu ukazují využití na krátkém virtuálním zážitku, kde hráč musí projít strašidelným lesem plným pavučin. Při průchodu pavučinou se simulací pohybu přes rty může zdát, jako bychom ji skutečně měli na obličeji. Během prozkoumávání lesa může hráči dokonce i na obličej vlézt pavouk, což je také simulováno přerušovaným pohybem ultrazvukových vln na rtech. Nic pro arachnofoby.

Spíše než pavouci na obličeji se nám každopádně zamlouvá simulace foukání větru na obličeji, případně šplouchnutí vody. To je v demu ve videu ukázáno pomocí simulace jízdy na motorce, kde hráč cítí jak poryv větru při akceleraci, tak i kapky vody, pokud virtuálním vozidlem prosviští kaluží.

Haptika na zuby a jazyk se pak hodí třeba při simulaci čištění zubů, což je sice už poměrně úzce zaměřená funkce, která svoje využití najde právě jen v takovýchto virtuálních zážitcích.

Ačkoliv se ono speciální haptické zařízení ve videu jeví jako docela kompaktní, stále jde o prototyp. Kdo ví, zda se jej chytne některý z mainstreamových výrobců, nebo jej ideálně rovnou nějakou formou zabuduje do moderních brýlí pro virtuální realitu. Jedno je však jisté. Z lezení pavouků po obličeji moc nadšení nejsme.