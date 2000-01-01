Závodní a sportovní hry nás budou provázet celým rokem 2026. Spousta titulů zatím sice ještě nezná přesné datum vydání, ale nabídka bude celkem různorodá, od poctivých závodních her až po celkem neobvyklé tituly s horolezectvím či jízdou tahačem v nepříznivých podmínkách.
Autor: Playground Games
Forza Horizon 6 se stejně jako předchůdci bude točit okolo sportovního festivalu, který vás vynese až na vrchol závodnické kariéry a provede celým virtuálním Japonskem. Autoři se chlubí, že tentokrát si dali víc práce s městskými prostředími a virtuální Tokio bude o dost větší a detailnější než předchozí města.
Autor: Playground Games
Ve hře nebudou chybět proměny prostředí podle aktuálního ročního období. Opět budete moct vybírat mezi stovkami automobilů, dojde také na přizpůsobování vaší herní základny, a to s doposud největší volností. Forza Horizon 6 vyjde 19. května na Xbox Series X/S a PC, playstationová verze dorazí v druhé polovině roku.
Autor: Playground Games
Ačkoliv již v minulosti vzniklo pár závodních her ze světa Star Wars, Galactic Racer vypadá jako zdaleka nejambicióznější žánrový zástupce. Ve hře se budeme ve vznášedlech prohánět pouští posetou troskami vesmírných křižníků či zmrzlou pustinou.
Autor: Fuse Games
Příběhově se Galactic Racer odehrává po pádu Impéria a bude sledovat vznik galaktické ligy závodníků. Objeví se zde zřejmě i minimálně jedno známé jméno z filmů, pilot Sebulba. Hra má vyjít během letošního roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Fuse Games
Mezi jeden z nejvíce očekávaných titulů exkluzivních pro konzoli Nintendo Switch 2 patří Mario Tennis Fever. Jak už název napovídá, jde o tenisovou hru z prostředí světa Super Maria.
Autor: Nintendo
Nový díl láká na dosud největší počet hratelných postav, který se vyšplhal na 38. Každou postavu definují čtyři charakteristiky (speed, power, control a spin) a speciální schopnost, která se váže k raketě. Samozřejmostí je podpora pohybového ovládání, takže můžete před televizí pěkně máchat rukama. Mario Tennis Fever vyjde už 12. února.
Autor: Nintendo
Ačkoliv to ještě není ani oficiálně představeno, mezi letošní jistoty patří nový díl simulátoru EA FC, který by měl podle dosavadních spekulací vedle klasického režimu virtuálního fotbalu nabídnout třeba nevídanou novinku: otevřený svět s volitelnými úkoly. Na tento prvek jsme celkem zvědaví.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
To samé platí i pro nový díl hokejové série NHL, a zřejmě i novinkách pro fanoušky basketbalu a baseballu. Jsou to zkrátka takové stálice.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
Zajímavý dobrodružný simulátor minigolfu se chystá ve formě Golf With Your Friends 2. Hádáte správně, první díl byl natolik úspěšný, že se autoři pokusí úspěch zopakovat, tentokrát s novými dráhami i pravidly hry.
Autor: Team17
První díl byl zábavný díky multiplayeru, který šlo hrát ve více lidech i doma na jedné obrazovce, kdy jste se střídali u ovladače. S tím samozřejmě druhý díl také počítá. Golf With Your Friends 2 vyjde někdy během roku na PC, konzolové verze nejspíš dorazí později.
Autor: Team17
Cairn je neobvyklou nezávislou hrou, jde totiž o simulátor horolezce. Formálně však spadá do žánru survival, ovšem spíš ve smyslu, že musíte řešit hlad, energii a stav výbavy hlavní hrdinky, aby jí šplhání šlo co nejlépe.
Autor: The Game Bakers
V uplynulém roce jsme již zkoušeli demoverzi, která ukázala vysokou obtížnost hry: při lezení na zdi totiž pohybujete všemi končetinami hrdinky a navádíte ji tak, aby se měla čeho chytnout a nespadla. Cairn vychází 29. ledna pro PC a PlayStation 5.
Autor: The Game Bakers
Ale zpět do říše motorsportu. Zajímavá novinka totiž čeká na fanoušky motocyklových závodů v podobě titulu Ride 6. V principu je to vlastně taková Forza Horizon pro motorkáře, i tady totiž bude v hlavní roli závodní festival a ohromné množství vozidel a tratí.
Autor: Milestone S.r.l.
Ve hře budete dokonce moci vyzvat k závodu i takové motocyklové legendy, jako je Casey Stoner nebo Guy Martin. A nechybí ani multiplayerový režim. Na virtuální motocykl nasednete už 12. února, kdy hra vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Milestone S.r.l.
Pokud prahnete po něčem akčnějším, pak vás možná potěší návrat legendárního Carmageddonu. Nový díl s podtitulem Rogue Shift opět nabídne pořádnou řežbu v hávu závodní hry.
Autor: 34BigThings srl
Opět totiž nebude nutné jen zvítězit, ale především přežít. Jízda postapokalyptickým světem znamená nutnost přejíždět hordy zombies a pomocí volitelných zbraní se bránit útokům ostatních závodníků. Carmageddon: Rogue Shift vychází na PC 9. února.
Autor: 34BigThings srl
Z říše simulátorů vypadá pak zajímavě Road Kings, což je simulátor jízdy tahačem v nepříznivých podmínkách. Hra se bude odehrávat na jihu USA kde budete vedle běžných zakázek plnit také funkci nezbytného zásobování obyvatel ve chvílích přírodní katastrofy.
Autor: Saber Interactive
Hra slibuje kariérní režim s příběhem, budování vlastní firmy i propracovaný jízdní model tahače. Road Kings vyjde někdy během letošního roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Saber Interactive
Když už je řeč o tahačích, musíme samozřejmě zmínit také český American Truck Simulator, který chystá zajímavou novinku v podobě zcela nového režimu nazvaného jako Road Trip. Stávající mapy hry se totiž otevřou pro jízdu osobním vozidlem.
Autor: SCS Software
Road Trip bude velkou změnou oproti klasickému simulátoru tahačů, počítá se s novými balíčky obsahujícími vozy známých značek a zcela nové mise, které vás budou hrou provázet. Road Trip ještě nemá datum vydání, je však celkem pravděpodobné, že autoři dokončí práci na tomto novém režimu do konce roku.
Autor: SCS Software
