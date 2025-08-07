Co nás čeká a nemine. Do konce roku ještě dorazí spousta herních pecek

Ondřej Martinů
Na herním kalendáři ve zbytku roku 2025 zbývá pořád ještě hodně zakřížkovaných políček. Pojďme si zrekapitulovat významnější hry, které mají dorazit během zbývajících měsíců letošního roku. Tento týden se zaměříme na hry, které mají jasně dané datum vydání, příště si zase projdeme tituly, u nichž se na datum stále čeká.
Mafia: Domovina Hell is Us Borderlands 4 Dying Light: The Beast Silent Hill f Ghost of Yotei

Aktivistky slaví. Herní obchody stahují z nabídky zvrácenou pornografii

Digitální obchody s hrami byly donuceny ze své nabídky vyřadit stovky kontroverzních titulů, především pornografického charakteru. Podlehly tak tlaku australské neziskovky Collective Shout, která ve...

KVÍZ: Poznáte podle obrázku herní legendy pro MS-DOS?

Na éru operačního systému MS-DOS většina starších hráčů velmi ráda vzpomíná. Tak schválně, poznáte hry z této doby jen podle obrázků?

Bezplatnou verzi Wolfa 3D hrál každý. Dnes už neuvěříte, jak rychle vznikla

Legendární herní vývojář John Romero poodhalil, za jakých podmínek jeho tým vyrobil legendární Wolfenstein 3D. I přes to, že si podle jeho slov dávali načas, vznikla první bezplatná verze této ikony...

Co to dělám se svým životem, zpytuje svědomí hráč během plnění absurdní výzvy

Odhodlaný fanoušek nesmrtelné hry World of Warcraft se rozhodl vytrénovat svoji postavu na maximální úroveň, aniž by při tom použil jakýkoliv kus vybavení, nebo by jen jedinkrát zemřelí. Po desítkách...

Tuto českou hru si nenechte uniknout, je dočasně zdarma. Zaručeně vás pobaví

Pokud jste ještě nehráli vynikající hříčku Pilgrims od českého studia Amanita, máte dobrou příležitost to napravit. Zdarma ji totiž na PC rozdává digitální obchod Epic Store.

Co nás čeká a nemine. Do konce roku ještě dorazí spousta herních pecek

Na herním kalendáři ve zbytku roku 2025 zbývá pořád ještě hodně zakřížkovaných políček. Pojďme si zrekapitulovat významnější hry, které mají dorazit během zbývajících měsíců letošního roku. Tento...

7. srpna 2025 1

The King is Watching

vydáno 6. srpna 2025  13:37,  aktualizováno  15:16

Páni pekla u vás doma. Slavné Diablo ožije také ve stolní verzi

Diablo: The Roleplaying Game je připravovaná, oficiálně licencovaná stolní RPG adaptace slavného Diabla. S vydáním se počítá během příštího roku.

6. srpna 2025  10:50 1

I pirátství je lepší než hrát mizernou kopii, zuří autoři virálního hitu

Kooperativní hra Peak slaví nečekané úspěchy, jež už přilákaly první napodobeniny. Autory pořádně podráždila kopie hry nabízená v rámci Robloxu, která je navíc plná mikrotransakcí. Hráče nabádají,...

6. srpna 2025 1

Ticho před bouří. Battlefield 6 beta láká tisíce hráčů ještě před spuštěním

Dříve populární válečná značka Battlefield utrpěla v posledních letech těžké šrámy. Na výslunní ji má vrátit Battlefield 6, díl zasazený do současnosti, který láká na příběhovou kampaň, multiplayer i...

5. srpna 2025  11:40 4

Bezplatnou verzi Wolfa 3D hrál každý. Dnes už neuvěříte, jak rychle vznikla

Legendární herní vývojář John Romero poodhalil, za jakých podmínek jeho tým vyrobil legendární Wolfenstein 3D. I přes to, že si podle jeho slov dávali načas, vznikla první bezplatná verze této ikony...

5. srpna 2025 23

KVÍZ: Poznáte podle obrázku herní legendy pro MS-DOS?

Na éru operačního systému MS-DOS většina starších hráčů velmi ráda vzpomíná. Tak schválně, poznáte hry z této doby jen podle obrázků?

vydáno 4. srpna 2025

RECENZE: Kouzelný Eriksholm je jako Commandos pro lidi, co neradi přemýšlí

75 %

Nenápadný Eriksholm: The Stolen Dream sice nedělá nic originálního, ale s grácií si půjčuje od milovaných klasik. V podstatě jde o klasickou, příběhem přísně svázanou lineární hru, na kterou ovšem...

PS5
4. srpna 2025 4

Co to dělám se svým životem, zpytuje svědomí hráč během plnění absurdní výzvy

Odhodlaný fanoušek nesmrtelné hry World of Warcraft se rozhodl vytrénovat svoji postavu na maximální úroveň, aniž by při tom použil jakýkoliv kus vybavení, nebo by jen jedinkrát zemřelí. Po desítkách...

3. srpna 2025 20

ANKETA: Máte už Switch 2?

Prodeje nejnovější konzole od Nintenda, která se jmenuje Switch 2, trhají rekordy. Máte už ji doma? Zvažujete její pořízení? Nebo vás naopak neláká? Hlasujte v anketě.

2. srpna 2025 2

Aktivistky slaví. Herní obchody stahují z nabídky zvrácenou pornografii

Digitální obchody s hrami byly donuceny ze své nabídky vyřadit stovky kontroverzních titulů, především pornografického charakteru. Podlehly tak tlaku australské neziskovky Collective Shout, která ve...

2. srpna 2025 135

Mafia: Domovina klepe na dveře. Ověřte si, že máte dostatečně výkonné PC

Krásy Sicílie ze začátku 20. století vyniknou nejlépe na počítači, ovšem jen za předpokladu, že máte to správné železo. Níže si můžete ověřit, zda splňujete minimální, doporučené či maximální nároky.

1. srpna 2025  12:49 3

