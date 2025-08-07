|
Co nás čeká a nemine. Do konce roku ještě dorazí spousta herních pecek
Aktivistky slaví. Herní obchody stahují z nabídky zvrácenou pornografii
Digitální obchody s hrami byly donuceny ze své nabídky vyřadit stovky kontroverzních titulů, především pornografického charakteru. Podlehly tak tlaku australské neziskovky Collective Shout, která ve...
Tuto českou hru si nenechte uniknout, je dočasně zdarma. Zaručeně vás pobaví
Pokud jste ještě nehráli vynikající hříčku Pilgrims od českého studia Amanita, máte dobrou příležitost to napravit. Zdarma ji totiž na PC rozdává digitální obchod Epic Store.
Co nás čeká a nemine. Do konce roku ještě dorazí spousta herních pecek
Na herním kalendáři ve zbytku roku 2025 zbývá pořád ještě hodně zakřížkovaných políček. Pojďme si zrekapitulovat významnější hry, které mají dorazit během zbývajících měsíců letošního roku. Tento...
Páni pekla u vás doma. Slavné Diablo ožije také ve stolní verzi
Diablo: The Roleplaying Game je připravovaná, oficiálně licencovaná stolní RPG adaptace slavného Diabla. S vydáním se počítá během příštího roku.
I pirátství je lepší než hrát mizernou kopii, zuří autoři virálního hitu
Kooperativní hra Peak slaví nečekané úspěchy, jež už přilákaly první napodobeniny. Autory pořádně podráždila kopie hry nabízená v rámci Robloxu, která je navíc plná mikrotransakcí. Hráče nabádají,...
ANKETA: Máte už Switch 2?
Prodeje nejnovější konzole od Nintenda, která se jmenuje Switch 2, trhají rekordy. Máte už ji doma? Zvažujete její pořízení? Nebo vás naopak neláká? Hlasujte v anketě.
Mafia: Domovina klepe na dveře. Ověřte si, že máte dostatečně výkonné PC
Krásy Sicílie ze začátku 20. století vyniknou nejlépe na počítači, ovšem jen za předpokladu, že máte to správné železo. Níže si můžete ověřit, zda splňujete minimální, doporučené či maximální nároky.