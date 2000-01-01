náhledy
V září nás čeká hned několik pokračování slavných sérií, ale také mnoho novinek. Na své si přijdou fanoušci hororů, sportovních her, stříleček i nezávislých titulů.
Autor: Konami
Září odstartuje akční hra Hell is Us, ve které se postavíte v zemi zmítané občanskou válkou ještě hrozbě nadpřirozených bytostí. Hell is Us vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S 4. září.
Autor: Nacon
V ten samý den dorazí také roky očekávaná metroidvania Hollow Knight: Silksong. Hra má natolik silný efekt na poli nezávislé scény, že se hned několik dalších her rozhodlo na poslední chvíli posunout data vydání ze začátku září na později. Hollow Knight: Silksong dorazí 4. září na PC/Mac/Linux, Nintendo Switch a Switch 2, PlayStation 4 a 5 a Xbox One, Series X a S (včetně Game Passu).
Autor: Team Cherry
Další událost, která je plánovaná na 4. září, je vydání loňského titulu Star Wars Outlaws na Nintendo Switch 2.
Autor: Nintendo
Fanoušci loňské akční hry s Indiana Jonesem od Machine Games se také mohou na 4. září těšit, vyjde totiž dodatek The Order of Giants. Dostupný bude na PC, Xboxech Series X a S a PlayStationu 5.
Autor: Bethesda
Basketbalové fanoušky potěší hned následující den nový díl simulátoru NBA 2K26, který vyjde na PC a všechny konzole současné i předešlé generace.
Autor: 2K
5. září se také objeví chystaný akční horor Cronos: The New Dawn od polského studia Bloober Team. Hru jsme si již mohli vyzkoušet a můžeme potvrdit, že sází především na atmosféru, krásnou grafiku a až groteskní brutalitu. Cronos: The New Dawn vyjde na PC, Xbox Series X a S a PlayStation 5.
Autor: Bloober Team
Posouváme se na 9. září, kdy nás čeká nová porce obsahu pro letošní český hit Kingdom Come: Deliverance II. Dodatek s názvem Legacy of the Forge nám nabídne prohloubení kovářského řemesla, včetně starání se o vlastní kovárnu. Dostupný bude všude, kde vyšla základní hra.
Autor: Warhorse Studios
Září bude mimochodem i měsícem závodění motokár. První titul na hráče bude čekat 10. září a půjde o Garfield Kart 2 - All You Can Drift dostupný na PC, Xbox Series X a S, PlayStation 5 a Nintendo Switch.
Autor: Eden Games
Velká novinka dorazí 12. září. Bude to už čtvrtý díl známé akční série Borderlands, která podle našich prvních dojmů z veletrhu Gamescom nabídne přesně to, co fungovalo u předchozích dílů. Borderlands 4 vyjde na PC, Xbox Series X a S a PlayStation 5.
Autor: 2K
Pokračujeme ve sportovních novinkách, na řadě jsou příznivci hokeje. NHL 26 si budou moci zahrát 12. září na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
Posouváme se do druhé poloviny měsíce, konkrétně na 18. září, kdy má dorazit duchovní pokračovatel rytmické hry Patapon s názvem Ratatan. Zahrajete si na PC, PlayStationu 4 a 5, Xboxu One, Series X a S a také na Nintendu Switch.
Autor: TVT Co. Ltd., Ratata Arts
O den později pak přijde čas na parkourovou akci se zombíky, na kterou se fanoušci už nějakou dobu těší. Ano, jde o Dying Light: The Beast, kterou si zahrajeme na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X a S.
Autor: Techland
Adventura Baby Steps, ve které se učíte chodit, měla původně vyjít na začátku září, ale autoři kvůli nečekanému vydání Hollow Knight Silksong posunuli vydání až na 23. září, kdy hra vyjde na PlayStation 5 a PC.
Autor: Bennett Foddy, Maxi Boch, Gabe Cuzzillo
V ten samý den rovněž dorazí i druhý díl populárního simulátoru farmaření Slime Rancher. Vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: Monomi Park
Fanoušci hororů se pak jistě těší na 25. září, kdy dorazí nový díl ze slavné série Silent Hill. I ten jsme na Gamescomu vyzkoušeli a myslíme si, že fanoušci série budou ze Silent Hill f jistě nadšení. Hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: NeoBards Entertainment Ltd.
Druhá motokárová závodní hra pak dorazí také 25. září, tentokrát s ježkem Sonicem v hlavní roli. V akčních závodech však budete moci hrát i za další herní postavy, třeba ty ze série Persona, Like a Dragon nebo z Minecraftu. Sonic Racing: CrossWorlds vyjde na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One, Series X a S a Nintendo Switch.
Autor: Sonic Team
Sportovní svátek pak uzavře 26. září nový fotbalový titul EA Sports FC 26. Ten bude dostupný na PC, Nintendo Switch a Switch 2, PlayStation 4 a 5, Xbox One, Series X a S.
Autor: EA Sports
Slavný herní hrdina Pac-man stále žije a o slovo se přihlásí 26. září v nové adventuře Pac-Man World 2 Re-Pac. Ta vyjde na PC, Nintendo Switch a Switch 2, PlayStation 4 a 5 a Xbox Series X a S.
Autor: NOW PRODUCTION Co., Ltd.
Zářijovou nabídku pak uzavře párty hra ze světa kostiček Lego, kde budete moci sami nebo s přáteli hrát přes 60 různých miniher. Lego Party vyjde 30. září na PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series X a S.
Autor: SMG Studio