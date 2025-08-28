|
Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování
Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...
Toto jsou vítězové nejvýznamnějšího herního svátku na světě Gamescom
Herní svátek Gamescom v německém Kolíně už je minulostí. Co tam bylo k vidění, případně k vyzkoušení? Zde jsou podle poroty ty nejlepší kousky. Většina her teprve čeká na vydání, zabodovaly ovšem i...
Předplatné PlayStationu láká v září na farmaření, hopsání a fotografování
Předplatitelé PS Plus se mohou v září těšit na populární farmářskou hru Stardew Valley, hopsačku Psychonauts 2 a neobvyklou logickou hru Viewfinder.
Horory i hokej. Září bude našlapaný herní měsíc
V září nás čeká hned několik pokračování slavných sérií, ale také mnoho novinek. Na své si přijdou fanoušci hororů, sportovních her, stříleček i nezávislých titulů.
Warhammer je stroj na peníze, chystaný Dawn of War IV ho určitě nezadrhne
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Zahráli jsme si jednu bitvu z vymodleného pokračování Warhammer 40,000: Dawn of War a cítíme další obrovský hit. Čtvrtý díl se vrací ke kořenům série a nabídne vše, proč fanoušci tuto značku bezmezně...
Sword of the Sea
Máme tu další herní hit. Prodávají se v něm knížky
Nezávislá hra Tiny Bookshop, v níž hráči provozují malý antikvariát, se dokázala prosadit mezi obrovskou konkurencí. Tvůrci necelých čtrnáct dní po vydání oslavili přes 200 tisíc prodaných kopií a...
Hráli jsme Borderlands 4, abychom si potvrdili, že je to pořád to samé
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Od vydání prvního dílu už uběhlo 16 let, série Borderlands se ale od té doby nijak zásadně neposunula. Po vyzkoušení na vlastní ruce můžeme potvrdit, že je chystaný čtvrtý díl ještě větší a hezčí než...
Herní svátek GamesCom navštívil rekordní počet lidí
Zatímco dříve býval GamesCom vnímán jako vedlejší, menší akce, která žila ve stínu slavné E3 v Los Angeles, postupně se etabloval v nejvýznamnější herní svátek na světě. Potvrzuje to i letošní...
Borderlands 4
Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World