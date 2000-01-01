náhledy
Největší herní událost měsíce února bude nepochybně nový Resident Evil, ale to neznamená, že ve zbytku měsíce nebude co hrát. Chystá se například vylepšený díl série Yakuza, tenisový díl se Super mariem nebo něco pro příznivce motorsportu.
Autor: Sega
První v měsíci přijdou na řadu fanoušci kultovní RPG série Dragon Quest, jejíž první díl vyšel už v roce 1986. Ti se totiž letos budou moci vrátit do oblíbeného sedmého dílu z roku 2000 díky remaku s vylepšenou grafikou.
Autor: Square Enix
Tajemství záhadného ostrova tak budete moci znovu rozkrýt 5. února, kdy hra vychází na na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 a Xbox Series X/S.
Autor: Square Enix
Japonskou mytologii důkladně prozkoumáte v třetím pokračování RPG série Nioh. Na výběr budete mít ze dvou bojových stylů, buď jako samuraj, nebo ninja.
Autor: Team Ninja
Čekají vás brutální souboje i průzkum herního světa plného mýtických příšer a démonů. Nioh 3 vyjde 6. února na PC a PlayStation 5.
Autor: Team Ninja
Vývoj hry Mewgenics začal už v roce 2012 a její autor Edmund McMillen si pak musel dát poměrně dlouhou pauzu, když se rozhodl pracovat na The Binding of Isaac: Rebirth a dalších titulech. K Mewgenics se však v posledních letech zase vrátil a ukázal, že rozhodně je na co se těšit.
Autor: Edmund McMillen
Hra je typicky divná a trochu morbidní, ale nabízí zajímavý koncept šlechtění koček, které vám pak v unikátních týmech slouží jako bojovníci proti všemožným nestvůrám v tahových soubojích. Zní to možná zvláštně, ale McMillenovy hry rozhodně stojí za pozornost. Mewgenics vychází 10. února na PC.
Autor: Edmund McMillen
Docela těžko se popisuje, co přesně má být za hru Romeo is a Dead Man od studia Grasshopper Manufacture. V jádru je to akční adventura rozdělená na několik příběhových kapitol.
Autor: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.
Ve hře budete cestovat časem jakožto agent časoprostorové policie a lovit padouchy. Součástí je také pátrání po ztracené přítelkyni, hromada akčních pasáží a opravdu osobitá grafická stránka. Pokud je to něco pro vás, tak Romeo is a Dead Man vychází 11. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.
Nový díl kultovní série Disciples: Domination navazuje na tradici, kterou značka buduje už od roku 1999. I tentokrát jde o tahovou strategii a RPG v jednom.
Autor: Artefacts Studio
Ani tentokrát nebudou chybět tahové souboje, průzkum fantasy světa a správa vašeho království, včetně posílání armád do boje proti znepřáteleným klanům. Hra bude dostupná 12. února na PC a Macu.
Autor: Artefacts Studio
Titul, na který se fanoušci Nintenda jistě těší, je Mario Tennis Fever. Jak už název napovídá, jde o tenisovou hru z prostředí světa Super Maria, která navazuje na sérii sportovních her, jejíž první díl vyšel už v roce 2000.
Autor: Nintendo
Nový díl láká na dosud největší počet hratelných postav, který se vyšplhal na 38. Každou postavu definují čtyři charakteristiky (speed, power, control a spin) a speciální schopnost, která se váže k raketě. Samozřejmostí je podpora pohybového ovládání, takže můžete před televizí pěkně máchat rukama. Mario Tennis Fever vyjde už 12. února.
Autor: Nintendo
Zajímavá novinka čeká na fanoušky motocyklových závodů v podobě titulu Ride 6. V principu je to vlastně taková Forza Horizon pro motorkáře, i tady totiž bude v hlavní roli závodní festival a ohromné množství vozidel a tratí.
Autor: Milestone S.r.l.
Ve hře budete dokonce moci vyzvat k závodu i takové motocyklové legendy, jako je Casey Stoner nebo Guy Martin. A nechybí ani multiplayerový režim. Na virtuální motocykl nasednete už 12. února, kdy hra vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Milestone S.r.l.
Původní Yakuza 3 vyšla v roce 2009 na PlayStation 3, o léta později se v remasteru podívala také na další platformy. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties je nový remake, který dorazí 12. února na PC, PlayStation 4 a 5, Nintendo Switch 2 a Xbox Series X/S.
Autor: Sega
Součástí hry je také samostatně hratelný příběh Dark Ties, který představí novou hratelnou postavu. Jošitaka Mine je úspěšný zakladatel start-upové společnosti, ale přijde o vše, když ho jeho kolegové podrazí. Údajně je jedno, jestli hráči budou hrát nejprve základní příběh trojky, nebo toho rozšíření.
Autor: Sega
Za rohem je také druhý díl bláznivé akční hry High on Life, která nám dá opět na výběr z celého arzenálu mluvících zbraní a typicky ztřeštěný humor.
Autor: Squanch Games, Inc.
Tentokrát budete mít za cíl rozvrátit intergalaktické spiknutí a vedle střílení z podivných zbraní dojde také na jízdu na skateboardu. Co víc si od takového pokračování vůbec přát? High on Life 2 vyjde 13. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Squanch Games, Inc.
Loni vyšel třetí díl hororové série Little Nightmares, fanoušci původních dvou dílů ovšem nejspíše čekají spíše na hru Reanimal. Je totiž také od studia Tarsier, autorů jedničky a dvojky, které už však na značku Little Nightmares nevlastní autorská práva. Tarsier se tedy rozhodl udělat vlastní Little Nightmares, jen trochu jinak.
Autor: Bonusweb.cz
Opět budete hrát za dvě malé děti a vyhýbat se monstrům, která je chtějí polapit a sníst. Grafika je opravdu hezká, puzzly hodně v duchu Little Nightmares, demoverze nám zkrátka dodala patřičnou důvěru v tento nadcházející titul. Reanimal vychází 13. února na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: Bonusweb.cz
Za zmínku také stojí hra Avowed, která již sice před rokem vyšla na PC a Xbox Series X/S, jenže teprve letos si ji mohou 17. února zahrát i lidé s PlayStationem 5. Ačkoliv nejde o zásadní hit od studia Obsidian, hra má potenciál fanoušky žánru zabavit.
Autor: Bonusweb.cz
„Hra dělá spoustu věcí dobře, poctivě a kvalitně, ale nic z toho není ta úplná špička žánru. Příběh je poutavý, ale i trochu předvídatelný. Parťáci jsou dobře napsaní, ale ne extra zapamatovatelní. Souboje jsou zábavné, ale později už trochu repetitivní,“ psali jsme o Awoved v naší loňské recenzi.
Autor: Bonusweb.cz
Po delší době se nového dílu dočkají také fanoušci známé hororové série Resident Evil. Hlavní hrdinkou je tentokrát Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky. Tvůrci však fanoušky překvapili odhalením, že další hratelnou postavou je oblíbený Leon S. Kennedy.
Autor: Capcom
Zatímco pasáže s Grace vsadí na pomalejší tempo a strach ve stylu dvojky, pasáže s Leonem se víc soustředí na akci. Budou to v podstatě dvě hry v jedné. Resident Evil Requiem vychází 27. února na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Capcom