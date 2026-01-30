|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Mafiáni, tenis i nový Resident Evil. Tyto hry vychází v únoru
Žádná sexbomba ani špičatá prsa. Hvězda Hry o trůny promluvila o své Laře
Herečka Sophie Turnerová se na roli slavné herní archeoložky Lary Croft připravovala po fyzické stránce jako na dosud žádnou jinou roli. Ačkoli si je vědoma, že se lidem líbí, jak je Lara ve hrách a...
Mrtvý žánr? Ale kdeže, představujeme nejočekávanější letošní adventury
Adventury už dlouho nepatří mezi nejoblíbenější herní žánry, přesto stále vznikají. Trochu jsme museli definici žánru ohnout, protože alespoň bez špetky akce už to dnes takřka nejde, ale následující...
„Je to zadarmo, a stejně chci vrátit peníze.“ První propadák roku je tady
Jak bylo předpovězeno, tak se i stalo. Na PC a konzolích vyšla nová multiplayerová akce Highguard, které hráči už od prosincového oznámení věštili osud propadáku. Úvodní dojmy tomu odpovídají, na hru...
Na co se těšit od Nintenda a na Switch 2 v roce 2026
Nintendo kromě nových her na konzoli Switch 2 chystá i řadu vylepšení pro ty, které už jsou nějakou dobu na trhu. Spíše jako kuriozita se vrátí také největší hardwarový propadák Nintenda. Své hry na...
Závodit budeme i ve vesmíru. Vybíráme očekávané závodní a sportovní hry
Závodní a sportovní hry nás budou provázet celým rokem 2026. Spousta titulů zatím sice ještě nezná přesné datum vydání, ale nabídka bude celkem různorodá, od poctivých závodních her až po celkem...
Mafiáni, tenis i nový Resident Evil. Tyto hry vychází v únoru
Největší herní událost měsíce února bude nepochybně nový Resident Evil, ale to neznamená, že ve zbytku měsíce nebude co hrát. Chystá se například vylepšený díl série Yakuza, tenisový díl se Super...
Únorová nabídka PlayStationu Plus zahrnuje hned dva simulátory
Na předplatitele služby PlayStation Plus v únoru čeká čtveřice her. Hlavní slovo mají tentokrát simulátor boxu Undisputed a pilotování vojenské stíhačky ve hře Ace Combat 7: Skies Unknown.
Závodit budeme i ve vesmíru. Vybíráme očekávané závodní a sportovní hry
Závodní a sportovní hry nás budou provázet celým rokem 2026. Spousta titulů zatím sice ještě nezná přesné datum vydání, ale nabídka bude celkem různorodá, od poctivých závodních her až po celkem...
Vrací se největší propadák Nintenda, z „pohlcujícího“ 3D zážitku bolela hlava
Virtual Boy je dnes sběratelská rarita. Pokus Nintenda o imitaci virtuální reality dopadl v devadesátých letech katastrofálně. Letos v únoru si půjde skrze nové příslušenství tuto éru připomenout.
„Je to zadarmo, a stejně chci vrátit peníze.“ První propadák roku je tady
Jak bylo předpovězeno, tak se i stalo. Na PC a konzolích vyšla nová multiplayerová akce Highguard, které hráči už od prosincového oznámení věštili osud propadáku. Úvodní dojmy tomu odpovídají, na hru...
Blizzard nostalgicky vzpomíná a slibuje velká oznámení
Studio Blizzard, které stojí za značkami Warcraft, Diablo či Overwatch, se chystá v rámci oslav 35. výročí odhalit, co v rámci jednotlivých světů chystá. A slibuje i „velká oznámení“.
Grafické vylepšení posledního Animal Crossingu se povedlo, hra vypadá skvěle
Nová aktualizace hry Animal Crossing: New Horizons pro Nintendo Switch 2 přinesla celou řadu novinek. Hra je sice už téměř šest let stará, ale vizuální vylepšení je skvělou záminkou k tomu, abyste na...
Žádná sexbomba ani špičatá prsa. Hvězda Hry o trůny promluvila o své Laře
Herečka Sophie Turnerová se na roli slavné herní archeoložky Lary Croft připravovala po fyzické stránce jako na dosud žádnou jinou roli. Ačkoli si je vědoma, že se lidem líbí, jak je Lara ve hrách a...
Na co se těšit od Nintenda a na Switch 2 v roce 2026
Nintendo kromě nových her na konzoli Switch 2 chystá i řadu vylepšení pro ty, které už jsou nějakou dobu na trhu. Spíše jako kuriozita se vrátí také největší hardwarový propadák Nintenda. Své hry na...
Mrtvý žánr? Ale kdeže, představujeme nejočekávanější letošní adventury
Adventury už dlouho nepatří mezi nejoblíbenější herní žánry, přesto stále vznikají. Trochu jsme museli definici žánru ohnout, protože alespoň bez špetky akce už to dnes takřka nejde, ale následující...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
Je to nevěra? Ženy se zamilovávají do postav ze hry, platí jim desítky tisíc
Po dvou letech od vydání se čínská mobilní hra Love and Deepspace etablovala jako ten nejvíce pokročilý simulátor randění pro ženy. Díky skvělé 3D grafice vypadají její hlavní hrdinové mimořádně...