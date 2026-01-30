Mafiáni, tenis i nový Resident Evil. Tyto hry vychází v únoru

Ondřej Martinů
Největší herní událost měsíce února bude nepochybně nový Resident Evil, ale to neznamená, že ve zbytku měsíce nebude co hrát. Chystá se například vylepšený díl série Yakuza, tenisový díl se Super mariem nebo něco pro příznivce motorsportu.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties DRAGON QUEST VII Reimagined DRAGON QUEST VII Reimagined Nioh 3 Nioh 3 Mewgenics Mewgenics Romeo is a Dead Man Romeo is a Dead Man Disciples: Domination Disciples: Domination Mario Tennis Fever

Nejčtenější

Žádná sexbomba ani špičatá prsa. Hvězda Hry o trůny promluvila o své Laře

Sophie Turnerová

Herečka Sophie Turnerová se na roli slavné herní archeoložky Lary Croft připravovala po fyzické stránce jako na dosud žádnou jinou roli. Ačkoli si je vědoma, že se lidem líbí, jak je Lara ve hrách a...

Mrtvý žánr? Ale kdeže, představujeme nejočekávanější letošní adventury

Nejočekávanější adventury roku 2026

Adventury už dlouho nepatří mezi nejoblíbenější herní žánry, přesto stále vznikají. Trochu jsme museli definici žánru ohnout, protože alespoň bez špetky akce už to dnes takřka nejde, ale následující...

„Je to zadarmo, a stejně chci vrátit peníze.“ První propadák roku je tady

Highguard

Jak bylo předpovězeno, tak se i stalo. Na PC a konzolích vyšla nová multiplayerová akce Highguard, které hráči už od prosincového oznámení věštili osud propadáku. Úvodní dojmy tomu odpovídají, na hru...

Na co se těšit od Nintenda a na Switch 2 v roce 2026

Mario Tennis Fever

Nintendo kromě nových her na konzoli Switch 2 chystá i řadu vylepšení pro ty, které už jsou nějakou dobu na trhu. Spíše jako kuriozita se vrátí také největší hardwarový propadák Nintenda. Své hry na...

Závodit budeme i ve vesmíru. Vybíráme očekávané závodní a sportovní hry

Forza Horizon 6

Závodní a sportovní hry nás budou provázet celým rokem 2026. Spousta titulů zatím sice ještě nezná přesné datum vydání, ale nabídka bude celkem různorodá, od poctivých závodních her až po celkem...

30. ledna 2026 0

Vrací se největší propadák Nintenda, z „pohlcujícího“ 3D zážitku bolela hlava

Virtual Boy Classic

Virtual Boy je dnes sběratelská rarita. Pokus Nintenda o imitaci virtuální reality dopadl v devadesátých letech katastrofálně. Letos v únoru si půjde skrze nové příslušenství tuto éru připomenout.

28. ledna 2026  11:52 1

Blizzard nostalgicky vzpomíná a slibuje velká oznámení

Warcraft: Orcs & Humans

Studio Blizzard, které stojí za značkami Warcraft, Diablo či Overwatch, se chystá v rámci oslav 35. výročí odhalit, co v rámci jednotlivých světů chystá. A slibuje i „velká oznámení“.

27. ledna 2026  11:11 7

Grafické vylepšení posledního Animal Crossingu se povedlo, hra vypadá skvěle

Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition

Nová aktualizace hry Animal Crossing: New Horizons pro Nintendo Switch 2 přinesla celou řadu novinek. Hra je sice už téměř šest let stará, ale vizuální vylepšení je skvělou záminkou k tomu, abyste na...

27. ledna 2026 0

RECENZE: Film Silent Hill: Noční můry je slušný hnus podle kultovní videohry

65 %
Silent Hill: Noční můry

Do českých kin vstoupil hned zkraje roku už třetí filmový Silent Hill. My jsme se jako hráči podívali, na kolik je podobný své předloze a jestli se podařilo Christophu Gansovi navrátit do přízně...

Film
24. ledna 2026 4

Je to nevěra? Ženy se zamilovávají do postav ze hry, platí jim desítky tisíc

Love and Deepspace

Po dvou letech od vydání se čínská mobilní hra Love and Deepspace etablovala jako ten nejvíce pokročilý simulátor randění pro ženy. Díky skvělé 3D grafice vypadají její hlavní hrdinové mimořádně...

24. ledna 2026 7

