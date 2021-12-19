náhledy
Konec roku bývá na vydání nových her obvykle klidnější, což se dá říct i o letošním prosinci. I tak ale dorazí hned několik zajímavých novinek, především klíčový titul pro Nintendo nebo několik očekávaných retro akcí.
Toužíte po klasické mlátičce ve stylu starých arkádových automatů, a to ještě s hrdiny Marvelu? Právě to zprostředkuje hra Marvel Cosmic Invasion.
Marvel Cosmic Invasion dorazí hned první prosincový den, a to na PC, Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4 a 5 a Xbox One, Series X a S.
Ačkoli už kovbojská akce Red Dead Redemption jednou na moderní platformy vyšla, byl to pouhý port starého titulu z PlayStationu 3. Nyní se hry dočkají navíc hráči na telefonech…
…a na PlayStation 5, Xbox Series X a S a Nintendo Switch 2 dorazí ve vylepšené podobě, což zahrnuje vyšší rozlišení a snímkovou frekvenci spolu s podporou HDR. Vylepšení budou dostupná 2. prosince.
Ve stejný den, tedy 2. prosince dorazí hororová novinka Sleep Awake. Jde o psychedelický horor o městě, ve kterém se ve spánku ztrácejí lidi a objevují se v podivné dimenzi mezi realitou a noční můrou.
Hru má na svědomí například známý designér Cory Davis, který stojí za hrou Spec Ops: The Line. Hra vyjde na PlayStation 5, Xbox Series X a S a PC.
Konečně se po dlouhých letech čekání dočkají fanoušci série Metroid novinky Prime 4: Beyond. Hlavní hrdinka Samus se tentokrát ocitá na planetě Viewros, kterou obývají tvorové ne nepodobní vetřelcům. Jak správně tušíte, nejsou přátelsky naladění.
Hra se pyšní vylepšenou grafikou a podporou ovládání pomocí joy-con ovladače jako na myši, to se však týká pouze verze pro Switch 2. Hry se však dočkají i majitelé původního Switche. V obou případech je datum vydání 4. prosince.
Známá série tahových RPG Octopath Traveler nabídne další díl s obsahem na desítky, ne-li stovky hodin.V Octopath Traveler 0 si budete moct vybrat do party 30 hratelných postav a navíc vám hra nabídne možnost spravovat virtuální vesničku.
Octopath Traveler 0 bude dostupný od 4. prosince na PC, Nintendo Switch a Switch 2, PlayStation 4 a 5 a také Xbox Series X a S.
V prosinci se objeví také další hra, na kterou už fanoušci čekají opravdu pekelně dlouho. Hororová akce Routine byla totiž oznámena už v roce 2012, na čas se však vývoj zcela zastavil, než si hra našla nového vydavatele.
Nyní, pod křídly vydavatele Raw Fury, konečně okusíme hororovou střílečku, ve které budeme prozkoumávat lunární základnu plnou nepřátelských robotů. Hra vyjde 4. prosince na PC a Xbox One a Series X a S.
Hráči na PlayStationu se brzy dočkají dalšího „zběha“ z původní nabídky studií Microsoftu. A to dokonce té snad obsahově nejnabitější hry. Řeč je samozřejmě o leteckém simulátoru Microsoft Flight Simulator.
Ve hře můžete prozkoumat celý svět z kokpitu dopravních letadel, stíhaček i řady experimentálních strojů. Na PlayStationu 5 bude hra dostupná 8. prosince.
Pozoruhodná hra se skateboardingem je Skate Story. Stojí za ní sólo vývojář Sam Eng a vydavatelství Devolver Digital. Pokud čekáte něco jako hry ze série Tony Hawk’s Pro Skater, společné prvky se sice najdou, jenže Skate Story je ve výsledku spíš takový unikátní audiovizuální zážitek.
Ve hře budete jezdit na prkně, skákat a dělat různé triky, ale zároveň budete součástí příběhu smlouvy s ďáblem, řešit puzzly a kochat se zvláštní interpretací podsvětí. Skate Story vychází 8. prosince na PC, Mac, Nintendo Switch 2 a PlayStation 5.
Původně vydaná „Director’s Cut“ edice známé mafiánské hry Yakuza 0 exkluzivně pro Nintendo Switch 2 se 8. prosince zpřístupní dalším platformám, konkrétně na PC, PlayStationu 5 a Xboxech Series X a S. Tato edice hry obsahuje vedle vylepšené grafiky také několik desítek minut cutscén navíc.
V naší červnové recenzi jsme ke hře napsali: „Yakuza 0 Director’s Cut stojí za zahrání. Je to ideální vstupní díl pro všechny, které prozatím Yakuza míjela a chtěli by to napravit.“
Ještě než přijde obvyklá mezera konce kalendářního roku ve vydávání nových her, dorazí 12. prosince retro řežba Terminator 2D: No Fate. Hra je inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z 80. a 90. let.
Hra byla letos už několikrát odložena, tentokrát se už však snad vše stihne doladit. Hra bude dostupná na PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.
