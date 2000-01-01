náhledy
Seznam očekávaných her na listopad čítá hned několik velkých titulů, včetně akční novinky Call of Duty Black Ops 7. Na své si však přijdou i příznivci klasik, jelikož v moderní podobě vyjde legendární Syberia a remasteru se dočká i kovbojka Outlaws.
Autor: Microids
Na samotném začátku měsíce (4. listopadu) se na PC chystá už pátý díl strategie Europa Universalis. Zažijete 500 let napříč historii Evropy, od středověku až po průmyslovou revoluci.
Autor: Paradox Tinto
6. listopad bude důležitý pro Nintendo hráče, na Switch 2 dorazí Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. I tentokrát půjde o akční spinoff ze série The Legend of Zelda.
Autor: Nintendo
Na ten samý den se mohou těšit také fanoušci série Syberia. Legendární adventura z roku 2002, za kterou stojí belgický autor Benoît Sokal, se dočká remasterované verze.
Autor: Microids
Graficky vylepšenou verzi této klasiky chystají Studio Virtuallyz a Microids Studio Paris. Hry bude dostupná pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Microids
10. listopadu na fanoušky Falloutu 4 bude čekat nová edice s názvem Anniversary Edition. Jde o balíček základní hry spolu se všemi rozšířeními (Automatron, Far Harbor, Nuka-World a Workshop). Novou edici hry najdete na PC, PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S.
Autor: Bonusweb.cz
Pokud jste například díky hře Disco Elysiu propadli textově hutným adventurám, možná vás zaujme novinka Rue Valley, která vychází 11. listopadu. Hra řeší časovou smyčku a psychologické problémy hlavního hrdiny. Rue Valley bude dostupné pro PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Emotion Spark Studio
Další klasikou, která se v listopadu dočká remasterované edice, je RPG Sacred 2: Fallen Angel. Hra původně vyšla v roce 2008 a jde o prequel k prvnímu dílu. Remaster bude dostupný 11. listopadu pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: SparklingBit
V rámci veletrhu Gamescom i následných festivalů demoverzí nás zaujala roztomilá, avšak docela nemilosrdná survival hra Winter Burrow s myškou, která si staví obydlí na zimu. Hra vychází 12. listopadu na PC, Xbox One a Xbox Series X/S.
Autor: Pine Creek Games
Budovatelská série Anno se po šestileté odmlce vrátí s novým dílem. Zatímco v Anno 1800 hráči zažili éru průmyslové revoluce, v Anno 117: Pax Romana budou stavět města snů v době největšího rozkvětu Římské říše.
Autor: Ubisoft
Anno 117: Pax Romana vychází 13. listopadu na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Ubisoft
Klíčovou letošní novinku budeme moci vyzkoušet už 14. listopadu, kdy dorazí sedmý díl Black Ops známé série akčních stříleček Call of Duty.
Autor: Activision
Sedmý díl bude opět vysokorozpočtová střílečka s příběhovou kampaní, multiplayerem i střílením zombíků. Vybírat si budete moci z následujících platforem: PC, PlayStation 4 a 5, Xboxu One a Xboxů Series X/S.
Autor: Activision
Ačkoliv Escape from Tarkov už není žádnou novinkou, 15. listopadu je pro tuto hru na PC klíčovým datem. Hra totiž konečně vystoupí z beta verze a vyjde v plné podobě.
Autor: BW
Na své si v listopadu přijdou i hráči ve virtuální realitě, ovšem jen ti, kteří vlastní brýle Meta Quest. Exkluzivně pro tuto platformu totiž dorazí 18. listopadu superhrdinovská řežba Marvel’s Deadpool VR.
Autor: Twisted Pixel Games
Ve stejný den se budeme moci těšit i na novou skákačku se Spongebobem. Ve hře SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide potkáte duchy a budete hledat pirátské poklady. Hra bude dostupná na PC, Nintendu Switch 2, PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S.
Autor: Purple Lamp
Dalším křížkem v kalendáři fanoušků Nintenda je pak 20. listopad, kdy vychází závodní hra Kirby Air Riders. Hráči se mohou těšit nejenom na závody, ale i řadu speciálních režimů, které zahrnují otevřenou oblast a bitky mezi hráči. V multiplayeru se utká až 16 hráčů naráz. Kirby Air Riders bude dostupný pouze na Nintendo Switch 2.
Autor: Nintendo
Fanoušci kovbojek si přijdou na své s Outlaws + Handful of Missions Remaster. Ten zahrnuje podporu vysokého rozlišení (až 4K 120 FPS), nekomprimované filmečky a vylepšenou grafiku zbraní, postav a nepřátel.
Autor: Nightdive Studios
Outlaws + Handful of Missions Remaster vyjde 20. listopadu na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch.
Autor: Nightdive Studios
Pokud jste s letošním vydáním Hollow Knight: Silksong přišli na chuť žánru metroidvania s vysokou obtížnosti a malovanou grafikou, pak by vám mohla padnout do oka Constance, což je hra hodně inspirovaná právě původním Hollow Knightem. Vyjde 24. listopadu zatím pouze na PC.
Autor: btf, Steam
A 26. listopadu pak ještě dorazí další retro akce, tentokrát s Terminátorem v hlavní roli. Terminator 2D: No Fate si zahrajete na PC, PlayStationu 4 a 5, Xboxu One a Xboxech Series X/S.
Autor: Bitmap Bureau