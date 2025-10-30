|
Staré dobré klasiky i nové Call of Duty. Listopad patří těmto novinkám
KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?
Hráči vybrali nejoblíbenější demoverze na Steamu. Zaujaly i vás?
Po skončení festivalu demoverzí Next Fest na Steamu zveřejnili správci portálu přehled těch nejhranějších. I to může sloužit jako obrázek hráčského zájmu o nadcházející PC tituly.
Sebelepší grafika ženskou krásu nenahradí. V Asii frčí simulátory randění
Hry, které jsou místo počítačové grafiky vytvořené z filmových záběrů, byly populární především v 90. letech. Nyní se však zřejmě vracejí do módy. Tedy alespoň v Asii, kde se připravuje hned několik...
Největší hra Amazonu hlásí konec, stála přitom stovky milionů dolarů
Masivní propouštění v Amazonu, které se dotkne 14 tisíc zaměstnanců, zahrnuje i herní divizi, respektive její vlajkový projekt, onlinovku New World.
PowerWash Simulator 2
Xbox Ally X
Windowsvydáno 29. října 2025 15:31, aktualizováno 15:34
Budoucnost her podle šéfa Microsoftu: dobré marže a být všude
CEO Microsoftu Satya Nadella chce, aby hry z vlastní stáje byly dostupné na všech platformách. Zároveň nevnímá počítače a konzole jako dvě odlišné věci.
Další překvapivý hit. Hra s kachnami prodala za pár dní milion kopií
Již po pár dnech od uvedení na trh slaví novinka s názvem Escape from Duckov přes milion prodaných kopií. Ačkoliv na první pohled působí jako parodie, hra je překvapivě propracovaná, zábavná a...
Donald Trump jako Master Chief. Bílý dům oslavuje konec konzolových válek
Oficiální účet Bílého domu na síti X překvapil uživatele obrázkem generovaným pomocí AI. Ukazuje salutujícího prezidenta Donalda Trumpa v brnění ikonického hrdiny Master Chiefa ze sci-fi série Halo....
The Outer Worlds 2
PS5vydáno 27. října 2025 14:57, aktualizováno 20:14
Vzniká remake sci-fi Halo, legenda Xboxu se poprvé podívá na PlayStation
Od vydání kultovní xboxové střílečky Halo: Combat Evolved uplynulo už téměř čtvrt století. Nyní vzniká remake Halo: Campaign Evolved vystavěný na Unreal Engine 5.
Jen vy, tma a hejno hladových politiků. Chystá se hororová hra Snemovna
Seznam českých videoherních hororů dostane další originální přírůstek. Tentokrát se vydáme do temných chodeb české Poslanecké sněmovny. Unikat budeme před politiky, kteří se nás snaží unést do svých...