Staré dobré klasiky i nové Call of Duty. Listopad patří těmto novinkám

Ondřej Martinů
Seznam očekávaných her na listopad čítá hned několik velkých titulů, včetně akční novinky Call of Duty Black Ops 7. Na své si však přijdou i příznivci klasik, jelikož v moderní podobě vyjde legendární Syberia a remasteru se dočká i kovbojka Outlaws.
Syberia - Remastered Europa Universalis V Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Syberia - Remastered Syberia - Remastered Fallout 4 Rue Valley Sacred 2 Remaster Winter Burroiw Anno 117: Pax Romana Anno 117: Pax Romana Call of Duty: Black Ops 7

Největší hra Amazonu hlásí konec, stála přitom stovky milionů dolarů

Masivní propouštění v Amazonu, které se dotkne 14 tisíc zaměstnanců, zahrnuje i herní divizi, respektive její vlajkový projekt, onlinovku New World.

PowerWash Simulator 2

vydáno 30. října 2025  15:33

RECENZE: Xbox Ally X vykročil správným směrem, ale ještě to není úplně ono

75 %

Nový handheld s Xboxem v názvu vzbudil velká očekávání, a byť vykročil správným směrem, bude potřeba ještě spousty mravenčí práce, aby zprostředkoval přívětivější zážitek.

Windows
30. října 2025 5

30. října 2025 5

Xbox Ally X

75 %

Windows
vydáno 29. října 2025  15:31,  aktualizováno  15:34

Největší hra Amazonu hlásí konec, stála přitom stovky milionů dolarů

Masivní propouštění v Amazonu, které se dotkne 14 tisíc zaměstnanců, zahrnuje i herní divizi, respektive její vlajkový projekt, onlinovku New World.

29. října 2025  12:40 13

Budoucnost her podle šéfa Microsoftu: dobré marže a být všude

CEO Microsoftu Satya Nadella chce, aby hry z vlastní stáje byly dostupné na všech platformách. Zároveň nevnímá počítače a konzole jako dvě odlišné věci.

29. října 2025  11:56 3

Další překvapivý hit. Hra s kachnami prodala za pár dní milion kopií

Již po pár dnech od uvedení na trh slaví novinka s názvem Escape from Duckov přes milion prodaných kopií. Ačkoliv na první pohled působí jako parodie, hra je překvapivě propracovaná, zábavná a...

29. října 2025 0

Donald Trump jako Master Chief. Bílý dům oslavuje konec konzolových válek

Oficiální účet Bílého domu na síti X překvapil uživatele obrázkem generovaným pomocí AI. Ukazuje salutujícího prezidenta Donalda Trumpa v brnění ikonického hrdiny Master Chiefa ze sci-fi série Halo....

28. října 2025 26

RECENZE: The Outer Worlds 2 jsou solidní šidítko pro fanoušky Falloutu

70 %

Pokračování překvapivého komerčního hitu The Outer Worlds ničím zásadně nepřekvapí, pro fanoušky klasických her na hrdiny ze staré školy je to ale vlastně dobře. Až na občasné zbytečné žvanění a...

PS5
28. října 2025 0

The Outer Worlds 2

70 %

PS5
vydáno 27. října 2025  14:57,  aktualizováno  20:14

Vzniká remake sci-fi Halo, legenda Xboxu se poprvé podívá na PlayStation

Od vydání kultovní xboxové střílečky Halo: Combat Evolved uplynulo už téměř čtvrt století. Nyní vzniká remake Halo: Campaign Evolved vystavěný na Unreal Engine 5.

27. října 2025  10:51 4

Jen vy, tma a hejno hladových politiků. Chystá se hororová hra Snemovna

Seznam českých videoherních hororů dostane další originální přírůstek. Tentokrát se vydáme do temných chodeb české Poslanecké sněmovny. Unikat budeme před politiky, kteří se nás snaží unést do svých...

27. října 2025 11

