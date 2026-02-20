náhledy
Měsíc květen přinese poměrně pestrou nabídku nových her, včetně několika opravdu důležitých titulů. Xbox nabídne hráčům novou Forzu Horizon, příznivci akčních her pak zase budou vyhlížet novou hru s agentem 007. Dočkáme se také nového Lego Batmana nebo třeba zajímavého konkurenta The Sims.
Autor: IO Interactive
Hudební variantu na mlátičky, jako je například Sifu, představuje novinka s názvem Dead as Disco. Ve hře vás čeká množství soubojových arén, ve kterých musíte ze soupeřů vymlátit duši a to ideálně do rytmu hudby.
Autor: Brain Jar Games, Inc.
Dead as Disco se rovněž pyšní zajímavou vizuální stylizací a podporou kooperativního režimu, takže se do rytmické mlátičky můžete vydat i s přáteli. Hra bude dostupná v rámci předběžného přístupu na PC 5. května.
Autor: Brain Jar Games, Inc.
RPG Alabaster Dawn nás už dříve zaujalo v rámci festivalu demoverzí na Steamu. Hra působí jako Sea of Stars, které vyměnilo tahové souboje za klasickou mlátičku.
Autor: Radical Fish Games
Pixelartová grafika se nám zde opravdu zamlouvá a byť na vás hra po vzoru různých japonských RPG hned v úvodu navalí řadu příběhových reálií, i tak rádi uvidíme, jak příběh pokračuje. Hra Alabaster Dawn bude dostupna nejprve v předběžném přístupu na PC 7. května.
Autor: Radical Fish Games
Mixtape je nový projekt od studia Beethoven and Dinosaur, které dříve vydalo zajímavou hudební hru Artful Escape. I tentokrát bude v hlavní roli hudba, ovšem příběh se přesune z vesmírné lodi k partě mladých lidí.
Autor: Beethoven and Dinosaur
Hra na nás působí jako taková lehce odlišná variace na Life is Strange. Příběh bude stěžejní, hratelnost by však mohla být výrazně dynamičtější díky pasážím se skateboardy. Mixtape vychází 7. května na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Beethoven and Dinosaur
Mistři „filmových“ hororů z britského studia Supermassive se v pokračování série The Dark Pictures chystají poněkud pozměnit svůj typický rukopis a dají hráčům větší kontrolu nad osudem hlavních hrdinů. Chystaný horor Directive 8020 působí jako Dead Space bez střílení.
Autor: Supermassive Games, Bonusweb.cz
V této hře se budete plížit temnými koridory zabydlenými zmutovanými monstry, místo zabíjení se před nimi budete muset schovávat. Directive 8020 vychází 12. května na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Supermassive Games, Bonusweb.cz
12. května se také majitelé konzole Nintendo Switch 2 dočkají portu povedené akční hry Indiana Jones and the Great Circle od Machine Games.
Autor: Ondřej Zach
Mnozí z vás si jistě vzpomenou na svéráznou sérii českých freeware adventur Život není krásný, za nimiž stojí Martin Pohl, známý také jako rapper Řezník či autor Martyho frků. První díl vyšel už v roce 2002 a série ještě své poslední slovo neřekla.
Autor: ZNK
Na 14. května se totiž chystá díl Život není krásný: Poslední exekuce. Tentokrát to však bude komerční hra, kterou seženete nejen na Steamu, ale v případě zájmu i v krabičce na DVD s pár bonusy (staré hry, soundtrack, artworky) za 666 korun.
Autor: ZNK
Darksiders Warmastered Edition je sice už deset let stará edice akční hry na hrdiny Darksiders, ale až nyní se dočkala vylepšené verze pro konzole současné generace. Dostupná bude 19. května.
Autor: THQ Nordic
Velkou květnovou událostí bude příchod nové závodní hry Forza Horizon 6. Ta se stejně jako předchůdci bude točit okolo sportovního festivalu, který vás vynese až na vrchol závodnické kariéry a provede celým virtuálním Japonskem. Autoři se chlubí, že tentokrát si dali víc práce s městskými prostředími a virtuální Tokio bude o dost větší a detailnější než předchozí města.
Autor: Playground Games
Ve hře nebudou chybět proměny prostředí podle aktuálního ročního období. Opět budete moct vybírat mezi stovkami automobilů, dojde také na přizpůsobování vaší herní základny, a to s doposud největší volností. Forza Horizon 6 vyjde 19. května na Xbox Series X/S a PC, playstationová verze dorazí v druhé polovině roku.
Autor: Playground Games
Další českou novinkou, kterou si budete moci v květnu zahrát, je Phonopolis od studia Amanita Design, které stojí za oblíbenými hrami jako Machinarium či Pilgrims.
Autor: Bonusweb.cz
Phonopolis zaujme především zajímavým vizuálním stylem, jelikož herní objekty jsou vyrobené z kartonu. Hra tentokrát pojednává o fiktivní diktatuře, kde hrajete za popeláře, který díky nalezeným sluchátkům může na rozdíl od zbytku obyvatel neuposlechnout rozkazy autoritářského vůdce. Phonopolis vychází na PC 20. května.
Autor: Bonusweb.cz
Vyloženě nádherně vypadá nová 2D hopsačka Yoshi and the Mysterious Book. Co se obtížnosti týče, půjde o záležitost, kterou si užije celá rodina.
Autor: Nintendo
Hráči, kteří se na Yoshi and the Mysterious Book, si mohou udělat do kalendáře křížek na 21. květen, kdy hra vychází pouze na konzoli Nintendo Switch 2.
Autor: Nintendo
Ve stejný den dorazí také nová hra Zero Parades: For Dead Spies od studia ZA/UM, tedy autorů slavné detektivky Disco Elysium. Tedy lépe řečeno od těch lidí, kteří ve studiu zbyli po hromadném propouštění původních tvůrců.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoliv je část fanoušků původní hry skeptická, po odehrání demoverze musíme uznat, že Zero Parades: For Dead Spies má skvělou atmosféru, tajemný příběh a momenty, kdy se při čtení textů necháte světem zcela pohltit. Nechybí ani hody kostkou na některé konverzační volby či sestavování osobnosti hlavní hrdinky. Hra vyjde zatím pouze na PC.
Autor: Bonusweb.cz
Nejenom na mladé hráče cílí novinka LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Hra nabídne otevřený svět slavného Gotham City, tentokrát samozřejmě z kostiček stavebnice, kam zavítáme v roli známého Temného rytíře.
Autor: TT Games
Ačkoliv půjde o odlehčenou zábavu se spoustou drobných vtípků, hráče láká také překvapivě hezky zpracované virtuální město a hratelnost nápadně podobná té ze série her Batman: Arkham. Hra vychází 22. května na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Switch 2 verze dorazí později.
Autor: TT Games
Už nějakou dobu sledujeme ambiciózní projekt v podobě hry Paralives. Vyrábí ji malé studio, které se inspirovalo úspěchem The Sims. Zároveň však ke hře přistupovat trochu jinak. Hra se totiž zaměřuje více na otevřený svět, se kterým mohou vaše vytvořené postavičky interagovat v mnoha ohledech.
Autor: Alex Massé
Základ je samozřejmě stejný jako v The Sims: navrhněte postavičku, postavte a přizpůsobte si dům a pusťte se do simulace života: hledejte práci, založte rodinu, budujte kontakty. Autoři také hlásají, že hra nikdy nebude mít placené dodatky, pouze aktualizace s novým obsahem zdarma. Hra vstoupí do režimu předběžného přístupu na PC 25. května.
Autor: Alex Massé
Akční adventura Romestead kombinuje survival režim s prvky strategie. Až v osmi hráčích se budete snažit přežít v nehostinné krajině a zajistit si přízeň bohů. Hra zaujme především jednoduchou pixelartovou grafikou.
Autor: Beartwigs
Na Steamu si stále můžete vyzkoušet demoverzi, plná verze vyjde 26. května.
Autor: Beartwigs
Další velká květnová událost je vydání hry 007 First Light. Jde o titul od IOI Interactive, hratelností trochu podobný moderní sérii Hitman, ovšem zřejmě s větším důrazem na hlavní příběhovou linku.
Autor: IO Interactive
Konkrétně se dostaneme do role mladého Jamese Bonda, hratelnost podle ukázek také místy připomíná sérii Uncharted. Zajímavostí je například také to, že jedna z herních mísí se bude odehrávat na Slovensku. 007 First Light vychází 27. května na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: IO Interactive