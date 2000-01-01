náhledy
Gamescom, největší videoherní veletrh v Evropě, přivítá návštěvníky už příští týden. My u toho nebudeme chybět a přinášíme přehled zásadních herních titulů, které se zde objeví. Vybrané z nich se navíc na místě i chystáme vyzkoušet.
Autor: Konami
Každý rok máme takový redakční tip na hru, na kterou se na veletrhu budou stát největší fronty. A horký adept se letos zdá být The Blood of Dawnwalker, nové upírské RPG od studia založeného autory známých her ze série Zaklínač. Hra má vyjít až příští rok.
Autor: Rebel Wolves
Spousta hráčů se určitě těší na nové detaily ohledně chystaného Call of Duty: Black Ops 7, které by v rámci stánku Microsoftu mělo mít prominentní místo. A snad se dočkáme i data vydání, mělo by se tak totiž stát ještě letos.
Autor: Activision
Vzhledem k tomu, že na loňském veletrhu byl představen nový díl legendární série Heroes of Might & Magic: Olden Era, tak je na místě předpokládat, že bychom se konečně po roce mohli dočkat nové ukázky či alespoň nějakých nových informací.
Autor: Ubisoft
To samé se dá říci i o hře Phantom Blade Zero, nové soulsovce inspirované hrami jako Nioh nebo Sekiro. Tu jsme totiž rovněž viděli na loňském ročníku a máme proto důvod se domnívat, že by se hra mohla ukázat znovu. Zatím však nemá datum vydání.
Autor: S-GAME
Naopak Silent Hill f už to bude mít během Gamescom do vydání celkem blízko (hra vychází 25. září), takže zde bude mít jednu z posledních příležitostí, jak nalákat ještě nerozhodnuté hráče.
Autor: Konami
Další hrou, na kterou po veletrhu nebudeme muset dlouho čekat, je Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Remake slavné hry totiž na Gamescomu má úplně poslední příležitost k lákání na vydání hry, které je plánované na 28. srpna.
Autor: Konami
Dalším potvrzeným titulem pro Gamescom je Pragmata, akční sci-fi adventura od Capcomu. Hra má vyjít až příští rok, nicméně autoři už po několika odkladech konečně pořádně rozjíždějí marketingovou kampaň.
Autor: Capcom
Na stánku Capcomu se však nebude stát fronta jen na Pragmata, ale také na nový Resident Evil Requiem. I na něj bychom si vsadili, že bude hit veletrhu. Hra vyjde ale také až příští rok.
Autor: CAPCOM
I když bychom rádi viděli také jiné novinky od Microsoftu, je nám jasné, že hlavní hvězdou prezentací bude letošní sci-fi RPG The Outer Worlds 2, což je titul, který má dorazit na konci října.
Autor: Obsidian Entertainment
Na Boderlands 4 také není třeba čekat dlouho, na Gamescomu se novinka od Gearboxu bude proto hodně snažit, aby na 12. září, kdy vychází na PC a konzole, nalákala dostatek hráčů.
Autor: 2K
Ačkoliv je pořád ještě léto v plném proudu, nejenom nový Silent Hill bude už připravovat sezonu podzimních hororů. Na veletrhu se proto budeme moci seznámit i s třetím dílem hororové série Little Nightmares, který vyjde 10. října.
Autor: Supermassive Games
Pokud byste naopak chtěli spíše něco pohodového na odpočinek, může vás zaujmout třeba PowerWash Simulator 2, který v rámci veletrhu nabídne i hratelnou demoverzi. Hra pak vyjde ještě letos.
Autor: FuturLab
Na MMORPG s názvem Crimson Desert, které na oko připomíná svět Zaklínače, lidé čekají už hodně dlouho. S letošním Gamescomem by měly konečně dorazit nové informace.
Autor: Oficiální materiály distributora
Titul The Rogue Prince of Persia sice už nějakou dobu můžeme hrát v předběžném přístupu, ale veletrh zřejmě autoři využijí k vydání plné verze. To je totiž plánováno na tento měsíc.
Autor: Ubisoft
Akční novinka Hell is Us má také dorazit brzy (1. září) a tak bude Gamescom hlavní příležitostí ke strhnutí pozornosti. Demo si však už nyní můžete zahrát i doma na konzolích.
Autor: Nacon
Zlomí konečně Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 prokletí neustálých odsunů a konečně potvrdí, kdy upírské RPG vyjde? Vypadá to, že Gamescom přinese odpověď na tuto otázku. Spekulace už naznačují, že by hra mohla vyjít v říjnu.
Autor: The Chinese Room
Dying Light: The Beast získal pár týdnů navíc odkladem hry na poslední chvíli, takže autoři budou moci ještě na veletrhu bojovat o přízeň hráčů. Hra vyjde 19. září.
Autor: Techland
Na stánku Nintenda bude jistě velký zájem o hratelnou ukázku Metroid Prime 4: Beyond. A ačkoliv firma obvykle oznamuje novinky spíše na vlastních streamech, Gamescom by mohla využít alespoň na zveřejnění data vydání této očekávané novinky.
Autor: Nintendo
Hráči se jistě pohrnou také na demoverzi Hollow Knight Silksong, což je v podstatě ten aktuálně nejočekávanější titul z nezávislé produkce. Je to až zázrak, že hra se po letech ticha ze strany autorů konečně objeví v hratelné podobě. A snad se i dozvíme, kdy vyjde plná verze.
Autor: Team Cherry