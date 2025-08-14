|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Evropský videoherní svátek je za rohem. Na tyto hry se těšíme
KVÍZ: Legendární hra Mafia se vrací. Jak dobře znáte předchozí díly?
Podle mnohých stále nejlepší česká videohra se dočkala nového pokračování. Jelikož jsme naši kopii dostali až souběžně s vydáním, recenzování nám ještě trochu času zabere. Během čekání jsme se však...
World of Warcraft se za víc než 20 let změnil k nepoznání, podívejte se sami
Online hra na hrdiny World of Warcraft je tu s námi už více než dvacet let. Podívejte se, jaký kus cesty hra ušla od prvních zveřejněných konceptů po současnou podobu.
AI mu vymyslela hru, po které hráči touží. Teď se ji snaží sám vyrobit
Pětisekundová ukázka retro RPG hry se stala virálním hitem sociální sítě X. Ačkoliv šlo jen o animaci vyrobenou s pomocí umělé inteligence, autor v ní zavětřil potenciál. Teď se snaží takovou hru...
Co nás čeká a nemine. Do konce roku ještě dorazí spousta herních pecek
Na herním kalendáři ve zbytku roku 2025 zbývá pořád ještě hodně zakřížkovaných políček. Pojďme si zrekapitulovat významnější hry, které mají dorazit během zbývajících měsíců letošního roku. Tento...
Evropský videoherní svátek je za rohem. Na tyto hry se těšíme
Gamescom, největší videoherní veletrh v Evropě, přivítá návštěvníky už příští týden. My u toho nebudeme chybět a přinášíme přehled zásadních herních titulů, které se zde objeví. Vybrané z nich se...
AI mu vymyslela hru, po které hráči touží. Teď se ji snaží sám vyrobit
Pětisekundová ukázka retro RPG hry se stala virálním hitem sociální sítě X. Ačkoliv šlo jen o animaci vyrobenou s pomocí umělé inteligence, autor v ní zavětřil potenciál. Teď se snaží takovou hru...
Vzpomenete si ještě na tyto skvělé, ale neprávem opomíjené střílečky?
Jsou to zábavné střílečky, mají své neodolatelné kouzlo a stejně svým způsobem zůstaly ve stínu konkurence. A je to velká škoda.
World of Warcraft se za víc než 20 let změnil k nepoznání, podívejte se sami
Online hra na hrdiny World of Warcraft je tu s námi už více než dvacet let. Podívejte se, jaký kus cesty hra ušla od prvních zveřejněných konceptů po současnou podobu.
KVÍZ: Legendární hra Mafia se vrací. Jak dobře znáte předchozí díly?
Podle mnohých stále nejlepší česká videohra se dočkala nového pokračování. Jelikož jsme naši kopii dostali až souběžně s vydáním, recenzování nám ještě trochu času zabere. Během čekání jsme se však...
ANKETA: Která éra World of Warcraft byla nejlepší?
World of Warcraft je tu s námi už více než dvacet let. Za tu dobu vyšlo už deset expanzí, oznámeny už byly další dvě. Pojďte si zavzpomínat a vyberte, která éra vás bavila nejvíc. Zvolit můžete až...
Nezapomnělo se na ně! Legendární střílečky Heretic a Hexen byly zremasterovány
V digitálních obchodech s hrami se zcela bez varování objevily remasterované verze kultovních stříleček z 90. let Heretic a Hexen. Kromě přizpůsobení se novým technologiím se dokonce dočkaly i zbrusu...
Dvě hry zdarma: bojujte na motorkách a zachraňuje životy na tísňové lince
Epic Store opět rozdává hned dvě hry zdarma. Road Redemption láká na jízdu na motorce okořeněnou souboji, zatímco v 112 Operator se hráči stanou operátory tísňové linky.
Prodej bytu 5+1, 86 m2 v České Lípě
Bardějovská, Česká Lípa
3 399 000 Kč
PlayStation 5 brzy oslaví páté narozeniny, prodeje už překonaly 80 milionů
Prodeje konzole PlayStation 5 pokračují zhruba v tempu úspěšného předchůdce (PlayStation 4). Meziročně ovšem narostl počet předplatitelů služby PS Plus i prodeje softwaru.
Co nás čeká a nemine. Do konce roku ještě dorazí spousta herních pecek
Na herním kalendáři ve zbytku roku 2025 zbývá pořád ještě hodně zakřížkovaných políček. Pojďme si zrekapitulovat významnější hry, které mají dorazit během zbývajících měsíců letošního roku. Tento...