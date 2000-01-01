náhledy
Jedním z lákadel na chystaný ceremoniál The Game Awards (neboli předávání videoherních Oskarů) je tajemná socha v Mohavské poušti ve Spojených státech. Fanoušci se stále přou o to, jakou novinku má tato socha představovat. Společně s tím také přinášíme celkový přehled chystaných her, které by se na ceremoniálu mohly objevit.
Autor: Geoff Keighley, X
Sochu pokrytou lebkami, démony, hady a chapadly do pouště nechal umístit moderátor ceremoniálu The Game Awards. Socha se nachází nedaleko národního parku Joshua Tree, východně od města Los Angeles, kde se tato akce bude 11. prosince i konat.
Autor: Geoff Keighley, X
Její význam je dosud nejasný, zjevně má lákat na novou, nepředstavenou hru. Zřejmě je záměrně vytvořená tak, aby neprozrazovala nic konkrétního, a proto si ihned lidé začali lámat hlavu nad tím, co asi tak může znamenat.
Autor: Reddit, r/Spacemarine
První odhady směřovaly ke hrám ze série God of War, což lidé vysvětlovali tím, že brnění některých démonů vypadá podobně jako to které může nosit Kratos a zároveň skrz sochu vede tělo obřího hada, podobnému tomu který figuruje v posledních dvou dílech. Designér Cory Balrog, který za touto sérií stojí, však tuto teorii vyvrátil.
Autor: Bonusweb.cz
Dále se fanoušci opřeli o teorii, že by mohlo jít něco týkající se her Lords of the Fallen, se kterou se rovněž na oko shodoval design některých nepřátel. I zde však přišel s vysvětlením ředitel studia, že jich se to netýká. A zdánlivě naznačil, že by mohlo jít o něco nového od studia From Software, známého autora Dark Souls her.
Autor: CI Games
Známý videoherní novinář Jason Schreier pak doplnil, že jde o něco, na co se opravdu hodně lidí těší. A tak aktuálně, pár dní před ceremoniálem převládá myšlenka, že by mohlo jít o druhý díl Bloodborne. Stále ale platí, že může jít prakticky o cokoliv jiného.
Autor: Sony
Co dalšího by se mohlo na The Game Awards objevit? Akce totiž vedle předávání ocenění tradičně nabídne celou řadu ukázek chystaných her. Například fanoušci her od Remedy si povšimli, že si studio nechalo nedávno registrovat ochrannou známku na jméno „Control: Resonant“, což naznačuje, že bychom brzo mohli dostat nové informace o chystaném pokračování.
Autor: Remedy
Zároveň je ale pravděpodobnější to, že pokud by Remedy mělo něco nového ukazovat, tak další na řadě z jejich produkce je remake prvních dvou dílů her Max Payne. Ty jsou už nějakou dobu potvrzené a plánované na rok 2026, zatím jsme ale neviděli ještě nic konkrétního.
Autor: Remedy
Naopak již potvrzená je přítomnost novinky Exodus od studia Archetype Entertainment. To je složeno z bývalých členů studia BioWare. Exodus je sci-fi RPG s důrazem na průzkum světů ve vzdálené galaxii. Zajímavá je také informace, že jednu z herních postav dabuje známý herec Matthew McConaughey.
Autor: Archetype Entertainment
Moderátor Geoff Keighley také potvrdil, že se na The Game Awards dozvíme více o „budoucnosti značky Tomb Raider“. Na novém díle, který se podle všeho bude odehrávat v Indii, se už pracuje opravdu dlouho. Jsme rádi, že konečně nastal čas ukázat, jaké dobrodružství čeká na Laru Croft tentokrát.
Autor: Crystal Dynamics
Vzhledem k tomu, že datum vydání (20. března 2026) důležité hry Saros z produkce studia Housemarque se kvapem blíží, je na místě očekávat, že se hra během The Game Awards bude chtít připomenout.
Autor: PlayStation
Hra Death Stranding 2: On the Beach již letos vyšla, nicméně očekává se, že na The Game Awards by mohl autor hry, Hideo Kodžima, oznámit datum vydání portu pro PC.
Autor: PlayStation, Bonusweb.cz
V posledních týdnech se rovněž mluví o chystaném remaku prvního Silent Hillu (na obrázku je druhý díl), který má na starosti polský Bloober Team. Studio jej sice oznámilo teprve letos v létě, nicméně takováto remake hry může být hotový i relativně brzy.
Autor: Bonusweb.cz
Ubisoft je v posledních měsících v nelehké situaci, ale už je nejvyšší čas, aby začal ukazovat novinky. Jednou z nich je remake Prince of Persia: The Sands of Time, který by měl podle všeho vyjít během příštího roku. The Game Awards může být dobrou příležitostí.
Autor: Ubisoft
Stejně tak je možné, že se zde z produkce Ubisoftu konečně ukáže dlouho spekulovaný remake pirátského dílu Assassin’s Creed: Black Flag.
Autor: Ubisoft
Fanoušci také mluví o hře Pragmata od Capcomu, sci-fi akci, která je plánovaná na příští rok. The Game Awards by mohl být vhodnou příležitostí k oznámení konkrétního data vydání.
Autor: Capcom
Resident Evil Requiem má vyjít už 27. února 2026, takže je prakticky jisté, že se hra bude chtít připomenout nějakou novou ukázkou. Mluví se hodně o odhalení druhé hratelné postavy.
Autor: Capcom
Podle všeho by se na akci také měla objevit nová Star Wars hra. Mohl by to být třetí Star Wars Jedi, jelikož od vydání druhého dílu uplynuly víc než dva roky. Hry jsou od počátku pojaté jako trilogie, takže třetí díl je víceméně jistý, ale samozřejmě na něj ještě může být brzy.
Autor: EA
Navíc zazněla také informace, že se novinka bude týkat značky „The Old Republic“, což poukazuje spíše k novým informacím ohledně remaku Star Wars - Knights of the Old Republic od Saber Interactive. Má jít o exkluzivní titul pro PlayStation 5.
Autor: Aspyr
Jednou z vůbec nejočekávanějších her na příští rok je polské RPG s upíry od bývalých vývojářů z CD Projektu, The Blood of Dawnwalker. Hra nemá stále konkrétní datum vydání, The Game Awards to mohou změnit.
Autor: Rebel Wolves
Třetí část remaku Final Fantasy VII je rovněž na spadnutí, podle dostupných informací by Square Enix měl během letošního roku dokončovat práci na tomto titulu. Není tedy vůbec nereálné, že se na předávání herních Oscarů dozvíme více.
Autor: Square Enix, Bonusweb.cz
Během The Game Awards 2023 lákalo studio Arkane na jejich chystanou novinku Marvel’s Blade se známým upířím hrdinou. Dva roky jsou už poměrně dlouhá doba a podle fanoušků už nastal čas se připomenout, jak práce pokračuje.
Autor: Bethesda
Jako finální letošní datum možného oznámení Half-Lifu 3 si fanoušci stanovili právě The Game Awards. Na oznámení hry, které je podle zákulisních informací hodně blízko, se čeká už od poloviny listopadu. Je to opravdu reálné, nebo jde jen o kolektivní deziluzi vyhladověných fanoušků?
Autor: Valve