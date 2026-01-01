V dubnovém kalendáři očekávaných her si přijdou na své fanoušci PC her, PlayStationu i Nintenda. Dorazí totiž několik zásadních titulů, ať už je to vesmírná akce Saros, bláznivý simulátor života Tomodachi Life nebo třeba nový dodatek na hru Diablo IV.
Hned 2. dubna si budete moci zahrát skákačku Darwin’s Paradox!, ve které budete v roli chobotnice na strastiplné cestě plné překážek. Hra může vypadat jako milá a nenáročná záležitost, ale opak je pravdou.
Hru jsme už na Bonuswebu stihli i otestovat, udělili jsme 75 % za povedenou stylizaci, rozmanitou herní náplň a zajímavého hlavního hrdinu, naopak se nám úplně nelíbila neférová obtížnost a některé technické problémy. Hru si můžete pořídit na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 a Nintendo Switch 2.
Pokud máte doma pouze PlayStation 5 a čekali jste, až se zde objeví Starfield, vesmírné RPG od Bethesdy, 7. dubna se konečně dočkáte.
Na fanoušky pokémonů čeká novinka v podobě Pokémon Champions. Je to primárně multiplayerová hra plná tahových soubojů s celkem tradičními pravidly série, ve které si sestavujete vlastní týmy kapesních příšerek. Potvrzené je i propojení s Pokémon Home.
Hra vyjde 8. dubna na Switch a Switch 2, později, pravděpodobně v létě, zavítá také na zařízení s iOS a Androidem. Pokémon Champions jsme již rovněž měli šanci vyzkoušet a vypadá to na další potenciální hit pro Nintendo.
Samson je celkem nenápadná hra, ze které by se ale mohlo vyklubat překvapení roku. Ačkoliv vypadá jako alternativa k chystanému GTA, jde spíše o mlátičku, ve které se sem tam projdete po ulici velkoměsta, či si sednete za volant.
Nebudou chybět ovšem ani honičky s policií, vylepšování schopností hlavního hrdiny skrze dovednostní stromy či příběh z prostředí pouličních gangů plný násilí. Samson: A Tyndalston Story vychází 8. dubna pouze na PC.
Loňský hit Hades 2 byl dosud dostupný pouze na PC a Nintendo Switch 2, 14. dubna se jej konečně dočkají i majitelé Xboxů Series X/S a PlayStationů 5.
Fanoušky nezávislých her má šanci oslovit titul Replaced, což je 2,5D akční plošinovka v kyberpunkovém světě. Ve hře budete bojovat na blízko i na dálku, skákat a šplhat a odhalovat tajemství tohoto světa.
Nás zaujala především pixelartová grafika. Na Steamu je aktuálně stále dostupná demoverze hry, pokud si chcete před nákupem udělat vlastní názor. Replaced vychází 14. dubna na PC a Xbox Series X/S.
Co kdyby se starý animák ve stylu typickém pro produkci z třicátých let vrátil jako akční střílečka? Přesně na této myšlence stojí titul Mouse: P.I. For Hire. Hra bude zřejmě opravdu originálním počinem, doufáme i v solidní hratelnost.
Hra měla vyjít už loni, autoři se však rozhodli pro odklad na březen a nakonec ještě jednou s datem vydání pohnuli, a to na 16. duben, kdy Mouse: P.I. For Hire vyjde na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 a Nintendo Switch 2.
Ačkoliv má Nintendo ještě daleko oblíbenější simulátor života Animal Crossing, nyní se přihlásí o slovo jeho trochu více ztřeštěná alternativa v podobě Tomodachi Life: Living the Dream.
Tomodachi Life je zkrátka taková ta ujetá japonská hra, která staví na sociálních interakcích postav, které si sami navrhnete, ideálně podle svých kamarádů. Dorazí exkluzivně na Nintendo Switch 16. dubna.
Hru Pragrmata oznámil Campcom už před šesti lety na konferenci PlayStationu, kde úvodní trailer vzbudil spoustu pozornosti. Následoval ale řetěz odkladů, této sci-fi akce se 17. dubna konečně dočkáme.
Hru jsme už zkoušeli loni na Gamescomu, odkud jsme napsali: „Náplň hry je celkem klasická. Prolézáte koridory, řešíte jednoduché prostorové hádanky, neustále konverzujete s holčičkou, kterou si nosíte na zádech a čas od času postřílíte pár nepřátel.“ Pragmata si zahrajete na PC, Xboxech Series X/S, PlayStationu 5 a Nintendu Switch 2.
Poncle, autor hitu Vampire Survivors se vrátil s novou hrou, která sice přebírá motivy jeho prvotiny, hraje se však úplně jinak. Kombinuje klasické krokové dungeony s karetními hrami (deckbuilding), výsledek je vcelku originální.
Pro fanoušky Vampire Survivors je to každopádně něco, co jim nabídne známá prostředí, hrdiny a nepřátelé v trochu odlišném stylu. Hra vychází 21. dubna na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 a Nintendo Switch.
Žánr, který už prakticky vymizel z herní scény, jsou „božské simulace“, které byly dříve poměrně populární. Veterán herního průmyslu Peter Molyneaux však chce žánr oživit svým dlouho chystaným titulem Masters of Albion.
Masters of Albion bude přesně ta hra, ve které si v roli boha můžete dělat co chcete a ovlivňovat osud obyvatel virtuálního světa. Hra vychází 22. dubna na PC a Mac.
S docela zajímavým nápadem pracuje titul Tides of Tomorrow. Příběhem hry totiž procházíte společně s ostatními hráči a vlastními volbami ovlivňujete vývoj herního světa, který se pak může odrazit ve hře těch, kteří hrají až po vás.
Zároveň to autoři popisují jako způsob, jak třeba následovat volby vašich kamarádů nebo oblíbeného streamera. Jak přesně taková novinka bude fungovat v praxi nevíme, ale rádi se o tom přesvědčíme 22. dubna, kdy hra vychází na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.
Co nového dorazí z české produkce? V dubnu nás čeká hororový Brno Transit, který autor vystupující pod jménem Spytihněv popisuje takto: „Brno Transit je příběhový psychologický horor o strojvedoucím v zácviku, uvězněném v nejzatuchlejším metru východně od všeho, na čem záleží.“
Ve hře zažijeme nejenom obvyklou práci strojvedoucího ve fiktivní podzemní dráze moravské metropole, ale čeká na nás i objevování různých skrytých zákoutí stanic, jako je Cejl, Vodojem, Divadlo a zřejmě i dalších. Hra zatím vyjde pouze na PC, a to 23. dubna.
Studio Don’t Nod známé třeba svou příběhovou sérií Life is Strange zkouší opět něco nového. Aphelion je jejich nová 3D adventura, která nabídne prvky průzkumu herního světa, stealth mise a samozřejmě důraz na příběh.
Ve hře Aphelion budete prozkoumávat nově objevenou planetu, která by mohla sloužit jako nový domov pro lidstvo. Jak to ale bývá, průzkum planety se ukáže být výrazně komplikovanější, než se čekalo. Aphelion vychází 28. dubna na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.
Brzy nastane ideální čas se vrátit do Diabla IV. V rozšíření Lord of Hatred se hráči vypraví do dosud nepoznané oblasti Skovos, což má být původní domov Lilith a Inariuse a kolébka civilizace.
Blizzard slibuje přepracovaný end-game, itemizaci i systém dovedností u všech tříd. Na tuto expanzi jsou navázána dokonce dvě nová povolání. Warlock vyjde až při vydání 28. dubna, Paladin je k dispozici už od prosince – ale pouze pro ty, kteří mají hru předobjednanou.
Zatím si přišli na své hlavně fanoušci fantasy a a sci-fi, , to takhle pro změnu simulátor závodění na motocyklech. Známý simulátor MotoGP je tu s novým ročníkem 26, ve kterém najdete vylepšený fyzikální model a propracovaný kariérní režim.
MotoGP 26 vyjde na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 a Nintendo Switch 2.29. dubna.
Tradiční mlátičky se dočkají fanoušci komiksového světa Invincible. Na rozdíl od Marvelu nebo DC je toto o něco drsnější svět superhrdinů, takže nebudou chybět brutální komba a boj na život a na smrt.
Invincible VS vyjde na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 30. dubna.
Zásadní letošní hrou ze studií PlayStationu je Saros od Housemarque, autorů Returnalu. Saros nabídne zřejmě podobnou akční hratelnost jako Returnal, kterou autoři během uplynulých let zdokonalovali.
Hra však působí, že se bude o něco více soustředit na příběhové sekvence této sci-fi střílečky, což pro některé hráče může být plusem. Jinak ale herní levely stále budou podléhat pravidlům náhodného generování, stále totiž jde o žánr roguelike. Saros vychází 30. dubna exkluzivně na PlayStation 5.
