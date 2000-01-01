Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.
Autor: PlayStation
Hned na úvod měsíce dostanou fanoušci RPG pořádný hit. Část původních vývojářů z CD Projektu si totiž před časem založila vlastní studio a pracovala na novém upírském RPG s názvem The Blood of Dawnwalker. Hra je zajímavá střídáním dne a noci, které mění hrdinovy schopnosti, a časovým limitem 30 virtuálních dní na splnění hlavního úkolu.
Autor: Bonusweb.cz
„The Blood of Dawnwalker je jedna z nejlepších letošních her, o které se bude mluvit ještě dlouho. Fanoušci Zaklínače i obecně všech fantasy RPG s otevřeným světem by neměli váhat, Coenovo dobrodružství za to opravdu stojí. A to i přes těch pár technických chyb, které autoři snad brzy spraví,“ napsali jsme v recenzi a udělili 95 %. The Blood of Dawnwalker vychází 3. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Bonusweb.cz
Majitele konzole Nintendo Switch 2 čeká poměrně zajímavá exkluzivita. Dorazí totiž hra Orbitals, která čerpá inspiraci ze dvou směrů: starých anime seriálů a gaučových kooperativních her pro dva hráče, kterým v poslední době dominuje tvorba studia Hazelight (It Takes Two, A Way Out, Split Fiction).
Autor: Shapefarm
Ke hraní Orbitals tak budete potřebovat nejen konzoli Nintendo Switch 2, ale i druhého hráče jako parťáka a spolu budete čelit nejrůznějším nástrahám. Orbitals vycházejí rovněž 3. září.
Autor: Shapefarm
Onimusha: Way of the Sword je další z titulů, který dorazí hned na začátku měsíce a už jsme ho i stihli hrát. Pokračování série Onimusha tentokrát vsadí na zajímavý soubojový systém, mrazivou atmosféru a svérázného hlavního hrdinu. Jde o akční hru, ovšem ne soulsovku.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoli jsme ke hře měli i výhrady, pozitivní dojem převládl, a to především díky propracovanému soubojovému systému, který nám dělal opravdu radost. Hře jsme v recenzi udělili 75 %. Onimusha: Way of the Sword vyjde na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch už 4. září.
Autor: Bonusweb.cz
Za zmínku jistě stojí také hra Valheim, která je sice dostupná už od roku 2021, ovšem až nyní, o celých pět let později, se konečně dostala do hotového stavu a vyjde v plné verzi.
Autor: Iron Gate/ uživatel Niytrus
Co všechno to obnáší? Především zcela nový biom přírody, podporu vícero herních konzolí a hlavně řádné zakončení hry. Plná verze samozřejmě nabídne i nové zbraně, brnění i nepřátele. Dorazí 9. září na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.
Autor: Iron Gate/ uživatel LiteraryCringe
S naprosto železnou pravidelností hráčům autoři z Electronic Arts nabídnou po roce nový díl hokejové simulace NHL, letos s číslovkou 27. Autoři tentokrát sázejí na přepracované vizuály všech 32 ledních stadionů a novinky v chování protihráčů, což má nabídnout větší rozmanitost zápasů.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
Hlavní eso v nabídce PlayStationu pro letošní rok je nepochybně Marvel’s Wolverine. Superhrdinovská řežba tentokrát v podání studia Insomniac bude mnohem krvavější než u předchozích her se Spider-Manem. A spousta fanoušků se na tuto změnu opravdu těší.
Autor: Insomniac Games
Vše podtrhne líbivá grafika a snad i solidní příběh. Hru jsme si už mohli i krátce vyzkoušet a působila na nás solidním dojmem, byť s celkem rozpoznatelným rukopisem autorů známé série her se Spider-manem. Marvel’s Wolverine vyjde 15. září exkluzivně na PlayStation 5.
Autor: Insomniac Games
Fortune’s Weave je další ze známých taktických RPG série Fire Emblem, konkrétně jde už o osmnáctý díl. Děj hry se točí okolo gladiátorských her, jejichž vítězové se dočkají splnění jejich přání.
Autor: Nintendo
Hratelnost bude odpovídat tomu, na co jsou fanoušci série Fire Emblem zvyklí, tedy taktičtějšímu stylu. Fire Emblem: Fortune’s Weave bude dostupný 17. září exkluzivně na Nintendo Switch 2.
Autor: Nintendo
The Guild – Europa 1410 od brněnského studia Ashborne Games vás zavede zpět ke kořenům série, těží inspiraci z původního titulu Europa 1400: The Guild. Vaši cestu započnete v čele nově vzniklé dynastie vlastnící skromný podnik. S plynoucími roky se budete snažit rozvíjet své podnikání, rozšiřovat vliv své rodiny a zajistit si dědice, aby váš rod mohl přetrvat.
Autor: Ashborne Games
Hra vstoupí na PC do předběžného přístupu 17. září, dostupná je také demoverze.
Autor: Ashborne Games
Pokud sháníte zajímavou skákačku, má šanci vás oslovit hra Well Dweller. Vypráví příběh ptáčků v začarovaném království, kteří jsou ohroženi lovci a dalšími příšerami. Hra působí trochu jako Hollow Knight, jen se snaží být více humorná.
Autor: Kyle Thompson
Hra už teď nabízí k dispozici demoverzi na Steamu, kde se naučíte skákání, souboje a vyzkoušíte si pár talismanů, které vám přidají bonusy ke schopnostem. Hra vychází 22. září na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 a Nintendo Switch a Switch 2.
Autor: Kyle Thompson
Finské studio Remedy se v letošní novince vrátí do tajemného světa Control, konkrétně do ulic New Yorku, kam utekly nebezpečné bytosti označované jako Hiss. Nová hra už nebude střílečka, tentokrát bude hlavně o boji nablízko s úplně novým arzenálem zbraní.
Autor: Remedy
Vystřídá se také hlavní hrdina. Zatímco v prvním díle jsme hráli za Jesse, ředitelku tajné vládní organizace, nyní se dostaneme do role jejího bratra Dylana. Příběhově se zřejmě hra bude opět prolínat se světem série Alan Wake. Hra vyjde 24. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Remedy
Po dlouhých letech v zapomnění prožívá značka SIlent Hill renesanci. Pokud jste mysleli, že po famózním remaku druhého dílu a loňské odbočce s jednoduchým podtitulem f snad už nemůže být lépe, chystaná novinka Townfall vás patrně vyvede z omylu.
Autor: PlayStation
Hra má tentokrát nejblíže k žánru adventur, ovšem těch moderních, které nabízejí spoustu svobody, akční pasáže a plížení ve stínech, ale i tak rozhodně více než hbité prsty potrápí vaše mozkové závity. Silent Hill: Townfall vyjde 24. září na PC a PlayStation 5.
Autor: PlayStation
Fanoušci žánru tower defense se mohou těšit na Kingdom Rush 6: Genesis TD. Populární tower defense je v Česku známý také jako věžovky. Mezi novinky patří třeba vylepšování hrdinů pomocí stromu schopností, nové věže a jednotky a samozřejmě nové mapy.
Autor: Ironhide Game Studio
Kingdom Rush 6: Genesis TD vyjde 24. září na PC, iOS a Android.
Autor: Ironhide Game Studio
A je tu i druhá klíčová událost pro fanoušky sportovních her v podobě EA Sports FC 27. Fotbal od Electronic Arts v letošní verzi nabídne propracovanější hratelnost, nový kariérní režim a celou řadu menších vylepšení.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
EA Sports FC 27 vyjde 25. září na PC, Nintendo Switch a Switch 2, PlayStation 4 a 5 a Xbox One a Series X/S.
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz
Nejlepší spin-off kreativního Minecraftu se brzy vrátí. Minecraft Dungeons 2 zachovají zábavnou kooperaci, nabídnou ovšem větší svět i hlubší možnosti přizpůsobení. Příběh se odehrává několik let po událostech prvního dílu. Ačkoliv byl Arch-Illager poražen, objevuje se ještě zlověstnější síla, které bude třeba se postavit.
Autor: Xbox
Těšit se můžeme na větší svět i zcela nové biomy, včetně podmořského. Tvůrci také slibují zajímavější loot a komplexnější strom dovedností. Minecraft Dungeons 2 vyjde 29. září na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 a Nintendo Switch a Switch 2.
Autor: Xbox
TOEM 2 je pokračování zábavné a originální hry, která kombinuje 2D prostředí s mechanikou fotoaparátu, který vidí svět okolo ve 3D. Autoři vám v druhém díle nabídnou víc hádanek i nových prostředí, které v této adventuře můžete navštívit.
Autor: Something We Made
V uplynulých měsících jsme mohli vyzkoušet i demoverzi, která nabídla upravený level, odlišný od plné hry, takže zde se dá zažít něco, co v plné hře ani nebude. Demoverze je stále dostupná na Steamu a plná hra vyjde 29. září na PC, Nintendo Switch a PlayStation 5.
Autor: Something We Made
Zkrátka nepřijdou ani příznivci klasických „tycoonů“, blíží se jeden opravdu klíčový, konkrétně třetí díl série Transport Fever. V něm se budete starat o budování přepravních tras po souši, moři i vzduchu.
Autor: Urban Games
Dojde na budování vlastního přepravního impéria, do kterého zahrnete nákladní vozy, vlaky, lodě i letadla. To vše v živoucím světě, který je plný nečekaných výzev. Hra vyjde 29. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Urban Games
Perličkou na závěr měsíce pak bude The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, tedy vylepšená verze 11 let staré RPG legendy. Autoři slibují vylepšenou grafiku, nové animace, lepší pohyb, přepracované stromy schopností a další a další novinky, jejich seznam je opravdu dlouhý.
Autor: Bonusweb.cz
Dobrou zprávou je, že Remastered verzi dostanou zdarma všichni současní majitelé původní hry. Největší změna to bude asi pro hráče na Nintendu Switch 2, tam hra dostane nativní verzi a výrazně vylepší grafiku z první generace konzole. Vydání se plánuje na 29. září.
Autor: Bonusweb.cz
Za zmínku také stojí ambiciózní hra původem ze Slovenska, Way of the Hunter 2. Jde stejně jako první díl o lovecký simulátor od studia Nine Rocks Games.
Autor: THQ Nordic
Hra vyšla již v březnu v předběžném přístupu, nyní míří do plné verze. Hra nabídne několik lokalit (Severní Ameriku, Afriku), kde můžete v tomto simulátoru ulovit nejrůznější zvěř, od krocana a kachny až po medvěda a bizona. K dispozici je široká nabídka loveckého náčiní, pušek a další výbavy. 29. září se hry dočkají hráči na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.
Autor: Nine Rocks Games
Slow Roads vznikl jako projekt spustitelný ve webovém prohlížeči. Hra vám generuje nekonečnou jízdu krajinou a vy můžete jak závodit, tak se jen kochat okolím a třeba u toho poslouchat hudbu nebo podcast. Nyní hru autor nabízí i na Steamu, se spoustou funkcí navíc.
Autor: Topograph Interactive
Steam verze má vyšší míru grafických detailů, více možnosti přizpůsobení vašeho vozu nebo třeba různé druhy silnic. A po silnicích už jezdí i další auta. Vydání hry na Steamu je zatím slíbeno na září, bez přesného data.
Autor: Topograph Interactive
Marvel’s Wolverine
Autor: Insomniac Games
Marvel’s Wolverine
Autor: PlayStation
Marvel’s Wolverine
Autor: Insomniac Games
Marvel’s Wolverine
Autor: Insomniac Games
Marvel’s Wolverine
Autor: Insomniac Games
Marvel’s Wolverine
Autor: Insomniac Games
Fire Emblem: Fortune’s Weave
Autor: Nintendo
Fire Emblem: Fortune’s Weave
Autor: Nintendo
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Autor: Bonusweb.cz
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Transport Fever 3
Autor: Paradox Interactive
Silent Hill: Townfall
Autor: Konami
Silent Hill: Townfall
Autor: Bonusweb.cz
Silent Hill: Townfall
Autor: Bonusweb.cz
Silent Hill: Townfall
Autor: Bonusweb.cz
Silent Hill: Townfall
Autor: Bonusweb.cz
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation