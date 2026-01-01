Ačkoliv je červen měsícem herních prezentací a novinek, samotný kalendář chystaných her na tento měsíc je docela prázdný. Alespoň tedy Nintendo chystá jednu ze svých zásadnějších her letošního roku a fanoušci legendárního RPG Gothic budou mít také co hrát.
První na řadu přijde The 7th Guest Remake, předělávka kultovní hororové adventury z 90. let. Nebudou chybět ani hrané sekvence (FMV), které tehdy hry využívaly pro filmovější vyprávění příběhů.
Autoři přepracovali a vylepšili herní hádanky a samozřejmě výrazně vylepšili grafiku a animace. The 7th Guest Remake vyjde 4. června na PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Remake legendárního RPG Gothic je v přípravě už několik let a brzy se fanoušci původních her konečně budou moci do trestanecké kolonie zahalené do magické bariéry vypravit znovu.
Autoři si během vývoje hry brali k srdci různé připomínky fanoušků, vývoj dokonce jednou zcela restartovali, aby se co nejvíce přiblížili původnímu kultovnímu dílu. Očekáváme však i tak notnou dávku modernizace, aby hra nepůsobila tak zastarale.
Samozřejmostí je i nová grafika a ovládání, specificky co se virtuálních soubojů týče. Gothic 1 Remake vyjde 5. května na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Solarpunk je survivalová hra, ve které však nejde tolik o přežití, jako spíše o relax a budování vlastní základny v zajímavém světě plném létajících ostrovů.
Hra se dokonce zaměřuje na aspekt ekologie a ekologických staveb, energii pro vaši základnu budete totiž odebírat hlavně ze slunce, větru a vody. Součástí je i kooperativní režim. Solarpunk vychází 8. června na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, později také na Nintendo Switch 2.
I hra Witchspire patří do žánru her na přežití, jenže tentokrát se dostanete do světa čar a kouzel, budete totiž hrát za čarodějky, létat na košťatech a kouzlit.
Důraz zde rovněž bude na stavbu vlastní základny a také na ochočování magických stvoření. Witchspire vyjde 10. června na PC.
Poněkud neobvyklou hrou je Denshattack!, která vychází 17. června. V této zběsilé arkádovce budete ovládat vlak, ovšem vaše cesta nebude limitována pouze kolejemi, jelikož budete moci i skákat, smykovat a klouzat se po procedurálně generovaných světech.
V cestě japonskému vlaku budou stát roboti i kouzelnice, zkrátka to bude naprosto bláznivá jízda. Hra slibuje příběhový i kooperativní režim. Denshattack! bude dostupná na PC, PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S, včetně Xbox Game Pass.
Fanoušci japonských RPG přivítají The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, což je hra, která sází na retro styl klasických her z éry PlayStationu 1.
Tato novinka slibuje propracovanou hratelnost a důraz na příběh včetně důležitých příběhových voleb, které výrazně ovlivní váš postup hrou. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales vychází 18. června na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.
V ten samý den se dočkáte také nového dílu multiplayerové série Hell Let Loose, která pokrývá válku ve Vietnamu. Hra se snaží vyobrazit realistické situace a klade důraz na spolupráci a taktickou akci.
Zásadní je formát této multiplayerové střílečky, ve kterém proti sobě nastoupí hned dva týmy 50 hráčů. K dispozici je pak celkem šest rozsáhlých map podle skutečných bojišť a také různé specializované role vojáků na obou stranách.
Hell Let Loose: Vietnam vychází 18. června na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Střílení vás nebaví a raději byste pěstní souboje? Simulátor EA Sports UFC 6 bude nejspíše pro vás a obecně pro všechny fanoušky smíšených bojových umění.
Letošní díl slibuje realističtější fyziku úderů, nové animace a také aktualizovaný výběr zápasníků. Přepracování by se měl dočkat také celý kariérní režim. Hra vyjde na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Od vydání Star Fox 64 uplyne příští rok 30 let a pokud nebudeme počítat retro zajímavost Star Fox 2, posledního regulérního dílu se hráči dočkali na Wii U před deseti lety. Nintendo nyní nabízí fanouškům reimaginaci prvního dílu z Nintenda 64.
Kromě kompletně nové grafiky se můžeme těšit na rozvedení příběhu, které prohloubí stávající lore a vysvětlí některé příběhové momenty. Celou kampaň půjde hrát i ve dvou (jeden hráč pilotuje a druhý střílí) a hru rozšíří další režimy včetně multiplayeru.
Chystá se také podpora ovládání pomocí ovladače Joy-Con v režimu myši, potěší i dabing. Star Fox vyjde exkluzivně na Nintendo Switch 2, a to 25. června.
Po delší pauze se vrací mlátička Dead or Alive, která je proslulá (nejen) spoře oděnými zápasnicemi. Ve vylepšeném šestém díle s podtitulem Last Round na vás čeká zábavná hratelnost i veškerý obsah z dodatků k původní hře.
Autoři se chlubí zcela novým foto režimem, ve kterém ještě lépe bojovnice zachytíte v akci. Dead or Alive 6 Last Round vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Pokud vám červnový kalendář her nepřijde moc zajímavý, nezoufejte. V prvním týdnu nás totiž čeká celá řada herních show a je klidně možné, že některé novinky mohou být ohlášeny klidně ještě na červen, nebo dokonce mohou vyjít v ten samý den (shadow drop).
