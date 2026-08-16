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Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...
Geralt na plátně i ve hrách. Podívejte se, jak se Zaklínač měnil v čase
Fanoušci Zaklínače mají z čeho vybírat. Vedle původního materiálu z dlouhé série knih mohou hrát hry, sledovat filmy a seriály či hrát deskové hry. V pestré nabídce zaklínačského materiálu s vybere...
Pamatujete? Tyto hry, filmy a seriály kralovaly před pěti lety
Na covidová léta málokdo vzpomíná v dobrém, přesto se v roce 2021 urodila řada skvělých her, filmů a seriálů. Pojďme si některé z nich připomenout – u mnohých z nich vás možná napadne: „To už je...
KVÍZ: Legendární studia, která už neexistují. Poznáte je všechna?
V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.
Big Walk je údajně nejlepší letošní hra. Tak jsme to šli prověřit
V souhrnném skóre přeskočila Jamese Bonda, Forzu i Resident Evil. Řeč je o novince od malého studia House House, která vsadila na kooperativní řešení hádanek v partě lidí, pro které ve hře platí...
Doufá, že se dožije GTA 6. Lidé mu posílají peníze na transplantaci plic
Dlouhodobě nemocný fanoušek série Grand Theft Auto potřebuje transplantaci plic a obává se, že se bez ní nemusí dožít listopadového vydání nové hry. Lidé mu přes komunitní financování poslali již...
Zabili jsme jich nespočet, ale žijí dál. Jak se vyvinuli slavní nepřátelé?
Jejich účelem není hráče zastavit, ale pouze zdržet. Slouží jako klasický „kannonenfutter“, délka jejich života se počítá maximálně na minuty a nad jejich smrtí nikdo slzu neuroní. Přesto si bez nich...
KVÍZ: Legendární studia, která už neexistují. Poznáte je všechna?
V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.
Bude druhý díl herního hitu ze světa Harryho Pottera, oznámili autoři
Spekulace jsou u konce, společnost Warner Bros. oficiálně potvrdila, že je v přípravě druhý díl kouzelnické hry Hogwarts Legacy. Ačkoliv asi nikdo nepředpokládal, že by hra byla jednorázovou...
Stahujte zdarma relaxující sci-fi projížďku a mafiánskou únikovku
Tento týden na vás v rámci pravidelné nabídky her zdarma na obchodě Epic Games čekají hry Caravan SandWitch a Targeted -10 Days. První jmenovaná je šampionem politicky korektních her, zaujme ale...
Parádní bonus. Předplatitelé PlayStationu dostanou Kingdom Come 2
Předplatitelé služby PlayStation Plus Extra a Premium se v srpnu mohou těšit na pořádnou porci zajímavých her v čele s českým RPG Kingdom Come 2. Pokud jste s pořízením loňského hitu doteď váhali a...
Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...
I velká studia závidí. Virální hra na schovávanou prodala 20 milionů kopií
Hra Meccha Chameleon je prodejním hitem roku 2026. Malá japonská hra se pár dní po uvedení na trh stala virální senzací a nyní už slaví celých 20 milionů prodaných kopií. To je přitom číslo, o kterém...
Pamatujete? Tyto hry, filmy a seriály kralovaly před pěti lety
Na covidová léta málokdo vzpomíná v dobrém, přesto se v roce 2021 urodila řada skvělých her, filmů a seriálů. Pojďme si některé z nich připomenout – u mnohých z nich vás možná napadne: „To už je...
Geralt na plátně i ve hrách. Podívejte se, jak se Zaklínač měnil v čase
Fanoušci Zaklínače mají z čeho vybírat. Vedle původního materiálu z dlouhé série knih mohou hrát hry, sledovat filmy a seriály či hrát deskové hry. V pestré nabídce zaklínačského materiálu s vybere...
Marvel Tōkon: Fighting Souls