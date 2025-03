Remake legendárního RPG je údajně na spadnutí

Již několik měsíců se živě spekuluje o remaku dílu Oblivion ze známe RPG série The Elder Scrolls. Jde o čtvrtý díl z roku 2006, který se těšil velké oblibě. Pokud si na něj chcete zavzpomínat, můžete si přečíst naši dobovou recenzi. A místo hraní téměř 20 let staré verze ještě několik týdnů počkejte, podle všeho je totiž vydání předělávky této hry už prakticky za rohem.

Remake má údajně na starosti Virtuos Studios, jehož bývalý zaměstnanec se o projektu předělávky Oblivionu prořekl už v roce 2023. Nyní se zřejmě vydání hry přiblížilo natolik, že autoři mohou modernizovaný Oblivion představit už během příštího měsíce. A mluví se i o tom, že by vydání následovalo prakticky v závěsu, rovněž během dubna.

NateTheHate2 @NateTheHate2 A quick update on The Elder Scrolls IV: Oblivion announcement & release timing:



As plans stand: Both the release and reveal are targeting next month (April). The gap between the reveal and release will be minimal -- a shadow drop is possible. https://t.co/ex0QenFBn9 oblíbit odpovědět

Zdroj ze sítě X, známý „únikář“ NateTheHate2 dokonce tvrdí, že by mohlo jít o „shadow drop“, tedy odhalení a vydání naráz. To by bylo příjemné překvapení, především pro skalní fanoušky série The Elder Scrolls, kteří na pokračování série nebo alespoň nějaký modernizovaný díl čekají už od roku 2011, kdy vyšla poslední plná hra s podtitulem Skyrim. Od té doby sice vyšlo plno speciálních edicí a také online verze, ale žádná hlavní hra. Čekání na The Elder Scrolls VI sice pokračuje, ale remake Oblivionu by jej mohl alespoň trochu zkrátit.

Co všechno předělávka Oblivionu vylepší nebo změní, zatím není jasné, mluví se nicméně o modernizaci systémů, které se dříve hráčům příliš nelíbily, například způsob využívání staminy. Vylepšení by se měl dočkat boj na blízko i na dálku a lépe by mělo fungovat také plížení.

Mělo by však jít hlavně o vylepšení kvality hry jako takové, společně s grafikou. Je otázkou, zda nějaké změny budou i po stránce zpracování světa a příběhu, to by se však nemuselo setkat s pozitivní odezvou. Tak či onak, přesnější informace zřejmě dorazí už celkem brzy.

Na modernější verzi Oblivionu nicméně hráči čekají už tak dlouho, že během let stihl vzniknout i fanouškovský projekt, který hru předělá pomocí modernějšího Skyrimu. Autoři projektu „Skyblivion“ chtějí modifikaci vydat během letošního roku, takže je možné, že hráči letos dostanou i na výběr mezi oficiálním remakem nebo touto fanouškovskou modifikací. Uvidíme, komu se to nakonec povede lépe.