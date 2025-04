The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered jsou bezpochyby velkým hitem. Jen na PC zaznamenávají vysoké počty hráčů během prvních pár dní spuštění na trh (souběžně až 190 tisíc), hra rovněž vyšla i na moderní konzole. Příznivci původního titulu ocení kompletní obsah předlohy v moderním kabátě, noví hráči pak mohou tuto legendu zažít v graficky vylepšené podobě.

Vzhledem k tomu, že na strukturu herního příběhu, úkolů a jednotlivých dialogů se v podstatě nesahalo, ve hře zůstala i oblíbená chyba v dialogu s postavou pojmenovanou Tandilwe, která se nachází v lokaci The Temple of the One. Když se jí zeptáte na nějaké užitečné zvěsti, odpoví něco o tlupě zlodějů, kteří se ve městě vyskytují.

Následně se ale během tohoto dialogu ozve dabérka postavy, která prohlásí, že by poslední část ráda zopakovala. A celou větu pak pronese ještě jednou. Scénku ve hře nabízí video níže:

Jde v podstatě o takovou drobnou a vtipnou chybku, která vznikla při nahrávání hlasů postav. Jeden z editorů zvukových stop zřejmě zapomněl vystřihnout tuto část z finální verze a ani žádný z testerů hry si jí nevšiml. A tak tento kiks autorů objevili až přímo hráči, kterým se však tato chybka zalíbila.

Autoři předělávky už zcela jistě o chybě věděli, ale nechali ji být, aby zachovali ono kouzlo nechtěného. Pro zajímavost se můžete ve videu níže podívat, jak tato situace vypadala v původní verzi hry z roku 2006:

Hra The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered vyšla 22. dubna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Dostupná je také skrze předplatné Game Pass.

„TES IV: Oblivion je nejen jasný kandidát na RPG roku (pokud letos stihne vyjít Gothic 3, bude to opravdu zajímavé), ale i jedno z nejlepších RPG všech dob. Skýtá v sobě dokonalou grafiku, perfektně fungující a žijící svět a hlavně stovky hodin zábavy. Oblivion se nehraje, Oblivion se žije,“ napsali jsme v dobové recenzi Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) na Bonuswebu.