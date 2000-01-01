Měla to být revoluční novinka, která výrazně vylepší vzhled moderních her. Ovšem poté, co Nvidia ukázala první příklady využití technologie DLSS 5, se dostavila vlna rozhořčení a posměchu. Novince, která do her v podstatě chce přidat „instagramový filtr“, se už posmívá i řada herních studií.
Americká společnost Nvidia, která vyrábí grafické procesory, ukázala novou generaci technologie DLSS, která doposud sloužila k dopočítávání obrazových bodů (či celých snímků) hry k dosažení lepšího obrazu a zároveň vyšší plynulosti pohybu. Jenže nová generace DLSS 5 jde ještě o kus dál a rovnou nabízí možnost s pomocí AI přidat do her fotorealistické textury.
Lidé si však po úvodní ukázce začali utahovat z toho, že DLSS 5 spíš hry upravuje do pomyslného „instagramového filtru“. Toto už je sice vtípek…
…jenže takto vypadá skutečná ukázka vylepšení grafiky hry Resident Evil: Requiem přímo od Nvidie. Mnohým hráčům se zkrátka nová technologie nelíbí a označují ji jako „AI slop filtr“, který narušuje původní umělecký záměr autorů hry.
Ihned v reakci na odhalení technologie DLSS 5 se proto internetem začaly šířit vtípky, které záměrně přehánějí slibované „vylepšení“ herní grafiky až do absurdních rozměrů.
Nvidia přitom tvrdí, že míra grafického vylepšení bude ve výsledku záviset hlavně na vývojářích her, kteří si sami určí, jak intenzivní má být dokreslování detailů či korekce barev.
Autoři technologie dále uvádí, že „DLSS 5 běží v reálném čase v rozlišení až 4K. AI model je trénován tak, aby dokázal porozumět jednotlivým prvkům scény, jako jsou postavy, vlasy, látky a průsvitná kůže, a zároveň i světelným podmínkám prostředí, například osvětlení zepředu, zezadu nebo zatažená obloha. To vše na základě analýzy jediného snímku.“
Podporu technologie DLSS 5 už potvrdily herní firmy, jako je Bethesda, Capcom, Hotta Studio, NetEase, Ncsoft, Tencent nebo třeba Ubisoft.
Internetové vtípky však aktuálně dominují debatě ohledně přínosu této technologie. Prohlédněte si galerii s mnoha dalšími ukázkami toho, jak hráči na novinku reagují.
Narážka na srovnání God of War (2018) s chystaným televizním seriálem
Bart Simpson a jeho vylepšená verze
Posměškům se nevyhnul ani sám ředitel Nvidie Jensen Huang.
Grace z Resident Evil: Requiem podruhé
John Marston z Red Dead Redemption
Vedle anonymních memů na DLSS 5 reagují i některá herní studia. Zde je například příspěvek od autorů známé série her Worms.
Pozadu nezůstalo ani české studio Warhorse s Jindřichem z Kingdom Come: Deliverance.
Tento vtípek pochází od autorů připravované hry Super Meat Boy 3D.
I české studio Amanita Design přispělo svou vtipnou ukázkou, jak vypadá jejich Chuchel bez DLSS 5…
…a jak s DLSS 5.
Tento vtípek pochází od autorů hry Among Us.
Tento vtípek pochází od autorů hry Cult of the Lamb.
Tento vtípek pochází od autorů hry Constance.
Steve z Minecraftu bez DLSS 5…
…a zde ve fotorealistické grafice.
PowerWash Simulator 2
Astroneer
Project Zomboid
A co kdyby DLSS 5 fungovalo i v legendárním Doomu?
Pamatujete si ještě The Operative: No One Lives Forever?
Herní série Yakuza
Pokémon Pokopia
Ghost of Yotei
Ceny operačních pamětí před a po DLSS 5. Jde sice o jeden z vtípků, avšak tento je až nepříjemně pravdivý.
Zaklínač 3
Vtípky se nevyhnuly ani další herní legendě, Pac-manovi.
Hollow Knight Silksong
Ježek Sonic
Pamatujete si ještě Hagrida z první hry série Harry Potter?
Takto by možná vypadal s DLSS 5.
Ciri z chystaného Zaklínače 4
Disco Elysium
