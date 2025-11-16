Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Honza Srp
Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat si sexuální otrokyni. Zatímco v Asii se hra prodávala po statisících, mladý Evropan musí její vlastnictví obhajovat před soudem.
Dorei to no Seikatsu

Dorei to no Seikatsu | foto: Freakily Charming

Dorei to no Seikatsu
Dorei to no Seikatsu
Dorei to no Seikatsu
Dorei to no Seikatsu
12 fotografií

Japonci jsou hravý národ a tamní produkce je pro svoji originalitu velmi populární i u západních hráčů, na náš trh se dostane ovšem jen její zlomek. Kulturní bariéra je totiž obrovská a místní převážně konzervativní publikum nemá pro mnohé jejich výstřelky pochopení. Za všechny bizarní hry jmenujme třeba arkádový Boong-Ga Boong-Ga, ve kterém má hráč za úkol strkat prsty do řitních otvorů, případně simulátor znásilňování Rapelay.

Dorei to no Seikatsu
Dorei to no Seikatsu
Dorei to no Seikatsu
Dorei to no Seikatsu
12 fotografií

Do podobného ranku patří i vizuální novela Dorei to no Seikatsu z roku 2015. Té se sice v Asii prodalo přes čtvrt milionu kopií, anglické lokalizace se ovšem dočkala jen neoficiální a v žádném běžném digitálním obchodě jako Steam nebo PSN ji nenajdete. A těžko se divit, za vše mluví už její název, který se překládá jako Život s otrokem (Life with a Slave). Což docela přesně vyjadřuje její obsah.

Hráč se v ní vtěluje do role Pána, jemuž je v rámci obchodní transakce vydána na pospas mladá dívka a on pak rozhoduje o všech jejích aktivitách. Co bude jíst, do čeho se bude oblékat a především co bude dělat. Asi nemusíme zdůrazňovat, že součástí hry jsou sexuální scény (explicitní), ale i fyzické a psychické násilí. Na základě rozhodnutí se pak děj větví, než dojde k jednomu ze sedmi možných konců.

Hra je plná náročných morálních dilemat. Budete ke své otrokyni shovívaví, nebo ji budete trestat? Dáte jí palačinku nebo čokoládový dort?

Už tak problematická hra ještě provokuje tím, že dívka vypadá nezletile. Ano, v Japonsku je tato stylizace prakticky normou a nikde není přímo zmíněné, že jde o dítě, ale vyznění je jednoznačné.

Nechvalná pověst Dorei to no Seikatsu se stala hlavním důvodem, proč se případ čtyřiadvacetiletého Nora, obviněného z distribuce pornografie zobrazující sexuální zneužívání, dostal nečekaně i na stránky herních médií celého světa.

Na základě tipu od americké organizace National Center for Missing & Exploited Children (Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti) bojující proti zneužívání dětí, objevila norská policie při domovní prohlídce v počítači obviněného mimo jiného i závadnou hru.. Její pouhé vlastnictví je z hlediska tamní legislativy trestné, on ji navíc prý nabízel ke stažení ostatním.

Obyčejné násilí ve hrách nikomu nevadí... proč to sexuální ano?

Podle novinového portálu Stavenger Anfteblad policejní zdroj popsal tento „simulátor otrokáře“ jako „vulgární Tamagoči“, které je v online světě jen těžko přístupné. Obviněnému hrozí až tři roky vězení.

Celý případ vzbudil mezi hráči velikou pozornost a znovu otevírá hojně diskutované téma, co se ve v ryze virtuálním prostoru smí a co už ne. Zatímco zabíjení a klidně i mučení je obvykle přijímáno s bohorovným klidem, jakýkoliv náznak násilí proti dětem je v podstatě tabu. Proto například ani v tak realistických hrách jako je Kingdom Come nebo Grand Theft Auto nenajdete v celém širém otevřeném světě ani jedno.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Boj o titul hry roku bude těsný. Horkých kandidátů je celá řada

Kingdom Come: Deliverance 2

Blíží se konec roku a s ním i vybírání předních kandidátů na titul hry roku. Ačkoliv ceremonií je vícero a výsledky se mohou lišit, seznam kandidátů na titul je opravdu početný. Vybíráme ty nejlépe...

Absolutní šílenství, Simpsonovi a nejpopulárnější videohra spojili síly

Fortnite Simpsons

Nová sezona v megaúspěšné akční hře Fortnite přivítala rodinku Simpsonových a celé jejich městečko. Ve virtuálním Springfieldu nyní pobíhají hráči a snaží se vyhrát v boji, kde vítězí pouze ten...

Sexuální napadení je ze hry, hodnotí právník incident s Emiru na TwitchConu

Emiru

K říjnovému napadení streamerky Emiru na komunitní akci TwitchCon se vyjádřil také právník, podle nějž nelze útok podle kalifornského práva kvalifikovat jako sexuální napadení.

Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli

Steam Machine

Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam...

Dan Vávra kritizuje nástupce Falloutu, s penězi od Microsoftu šlo naložit lépe

The Outer Worlds 2

Osobitý vývojář a společenský komentátor Daniel Vávra po delší době ukázal, že stále zůstává aktivním hráčem, když se pochlubil pokořením aktuálního RPG Outer Worlds 2. Sice se mu prý docela líbila...

Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Dorei to no Seikatsu

Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...

16. listopadu 2025 1

RECENZE: Anno 117: Pax Romana je povedená strategie z období Římské říše

80 %
Anno 117: Pax Romana

Série Anno už je nesmrtelná klasika, která tu je s námi od roku 1998. V Pax Romana se podíváme do období takzvaného Augustova míru. Budeme rozšiřovat mocnou a vše dosahující římskou říši, která se má...

PC
15. listopadu 2025 0

Tvůrci očekávaného Tomb Raidera opět propouštějí, letos už potřetí

Rise of the Tomb Raider

Studio Crystal Dynamics, které známe zejména díky dobrodružným hrám Tomb Raider, opět propouští. Důvodem mají být neustále změny v herním průmyslu.

14. listopadu 2025  15:38 0

Boj o titul hry roku bude těsný. Horkých kandidátů je celá řada

Kingdom Come: Deliverance 2

Blíží se konec roku a s ním i vybírání předních kandidátů na titul hry roku. Ačkoliv ceremonií je vícero a výsledky se mohou lišit, seznam kandidátů na titul je opravdu početný. Vybíráme ty nejlépe...

14. listopadu 2025 21

Česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance 2 slaví další prodejní milník

Kingdom Come: Deliverance 2

Prodeje vynikající české hry Kingdom Come: Deliverance 2, která vyšla letos v únoru, právě překonaly další milník.

13. listopadu 2025  11:03 8

První ukázka z očekávaného animáku Super Mario galaktický film má akci i vtip

Super Mario galaktický film

Společnosti Nintendo a Illumination zveřejnily vůbec první ukázku z připravovaného animáku The Super Mario Galaxy Movie, který do českých kin zamíří pod názvem Super Mario galaktický film.

13. listopadu 2025  9:49 0

Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli

Steam Machine

Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam...

13. listopadu 2025 57

Arc Raiders si připisují nejúspěšnější start v 30leté historii vydavatele

Arc Raiders

O nenadálém úspěchu postapokalyptické střílečky Arc Raiders píšeme už poněkolikáté. Hra si totiž připisuje různé rekordy – a další se týká přímo vydavatelství Nexon, které funguje od roku 1994.

13. listopadu 2025 0

Arc Raiders

Arc Raiders

vydáno 12. listopadu 2025  14:14,  aktualizováno  14:23

PlayStation odhalil svůj vlastní herní monitor s jednou unikátní funkcí

PlayStation herní monitor

Sony postupně sbližuje dříve oddělené herní světy PlayStation a PC. Výsledkem těchto snah je i nový herní monitor, který láká na zajímavou funkci týkající se ovladače DualSense.

12. listopadu 2025  10:02 4

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vadí krev i kosti. Jak vypadá cenzurovaná verze Diabla 4 pro Čínu

Diablo 4

Zatímco ve světě je akční hra na hrdiny Diablo 4 dostupná již víc než dva roky, v Číně vyjde teprv letos v prosinci. Aby se tak mohlo stát, museli tvůrci některé vizuální prvky upravit.

12. listopadu 2025 7

Sexuální napadení je ze hry, hodnotí právník incident s Emiru na TwitchConu

Emiru

K říjnovému napadení streamerky Emiru na komunitní akci TwitchCon se vyjádřil také právník, podle nějž nelze útok podle kalifornského práva kvalifikovat jako sexuální napadení.

12. listopadu 2025 22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.