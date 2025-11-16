Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Japonci jsou hravý národ a tamní produkce je pro svoji originalitu velmi populární i u západních hráčů, na náš trh se dostane ovšem jen její zlomek. Kulturní bariéra je totiž obrovská a místní převážně konzervativní publikum nemá pro mnohé jejich výstřelky pochopení. Za všechny bizarní hry jmenujme třeba arkádový Boong-Ga Boong-Ga, ve kterém má hráč za úkol strkat prsty do řitních otvorů, případně simulátor znásilňování Rapelay.
Do podobného ranku patří i vizuální novela Dorei to no Seikatsu z roku 2015. Té se sice v Asii prodalo přes čtvrt milionu kopií, anglické lokalizace se ovšem dočkala jen neoficiální a v žádném běžném digitálním obchodě jako Steam nebo PSN ji nenajdete. A těžko se divit, za vše mluví už její název, který se překládá jako Život s otrokem (Life with a Slave). Což docela přesně vyjadřuje její obsah.
Hráč se v ní vtěluje do role Pána, jemuž je v rámci obchodní transakce vydána na pospas mladá dívka a on pak rozhoduje o všech jejích aktivitách. Co bude jíst, do čeho se bude oblékat a především co bude dělat. Asi nemusíme zdůrazňovat, že součástí hry jsou sexuální scény (explicitní), ale i fyzické a psychické násilí. Na základě rozhodnutí se pak děj větví, než dojde k jednomu ze sedmi možných konců.
Už tak problematická hra ještě provokuje tím, že dívka vypadá nezletile. Ano, v Japonsku je tato stylizace prakticky normou a nikde není přímo zmíněné, že jde o dítě, ale vyznění je jednoznačné.
Nechvalná pověst Dorei to no Seikatsu se stala hlavním důvodem, proč se případ čtyřiadvacetiletého Nora, obviněného z distribuce pornografie zobrazující sexuální zneužívání, dostal nečekaně i na stránky herních médií celého světa.
Na základě tipu od americké organizace National Center for Missing & Exploited Children (Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti) bojující proti zneužívání dětí, objevila norská policie při domovní prohlídce v počítači obviněného mimo jiného i závadnou hru.. Její pouhé vlastnictví je z hlediska tamní legislativy trestné, on ji navíc prý nabízel ke stažení ostatním.
Podle novinového portálu Stavenger Anfteblad policejní zdroj popsal tento „simulátor otrokáře“ jako „vulgární Tamagoči“, které je v online světě jen těžko přístupné. Obviněnému hrozí až tři roky vězení.
Celý případ vzbudil mezi hráči velikou pozornost a znovu otevírá hojně diskutované téma, co se ve v ryze virtuálním prostoru smí a co už ne. Zatímco zabíjení a klidně i mučení je obvykle přijímáno s bohorovným klidem, jakýkoliv náznak násilí proti dětem je v podstatě tabu. Proto například ani v tak realistických hrách jako je Kingdom Come nebo Grand Theft Auto nenajdete v celém širém otevřeném světě ani jedno.