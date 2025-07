Kupování bazarových her především na konzolích, jako jsou ty od Nintenda, dává smysl. Výrobce je totiž jen málokdy zlevňuje, a když už se tak stane, není sleva veliká. Kupovat proto hry z druhé ruky může klidně pár stovek ušetřit, obzvlášť, pokud nejde už o moc žádaný titul. Jenže je tu čím dál častější riziko, které by vás mohlo od koupě bazarových her odradit.

Jde o to, že oficiální cartridge se hrou se dají kopírovat a umisťovat na speciální „hacklá“ paměťová média, která umějí konzole registrovat jako to originální. Problém ovšem nastane ve chvíli, kdy servery Nintenda zjistí, že jedna kopie hry je aktivní na vícero zařízeních, což logicky napoví, že někdo hru nelegálně kopíruje.

Pokud to děláte pouze pro vlastní potřebu, například pro to, abyste na hacklou cartridge umístili vícero her zároveň a nemuseli paměťová média neustále vyměňovat, pak se nic neděje. Problém ovšem nastane v momentě, kdy si někdo hru okopíruje a následně již naklonovanou cartridge prodá, zatímco stále používá onu kopii. Přesně to se totiž stalo jednomu z majitelů nové konzole Nintendo Switch 2, který se o své zkušenosti podělil na diskusním serveru Reddit.

Dotyčný nakoupil na bazaru (konkrétně Facebook Marketplace) čtyři blíže neupřesněné hry. Den poté, co je spustil ve své nové konzoli, se mu najednou objevila systémová hláška, že mu byl omezen přístup k serverům Nintenda. Jinak řečeno, dostal na konzoli ban. A to jen proto, že si v konzoli aktivoval bazarovou hru.

Na evropská pravidla je Nintendo krátké Zatímco například ve Spojených státech má podle podmínek používání konzole od Nintenda firma právo na dálku zablokovat konzoli, pokud odhalí nějakou nekalou činnost, v Evropské unii to tak neplatí. Zákony, které zde chrání spotřebitele, totiž vysloveně zakazují firmám na dálku vyřazovat z provozu nebo jinak omezovat zakoupené herní konzole. V takovém případě může Nintendo pouze dotyčnému odebrat přístup k dané hře, pokud se potvrdí, že jde o pirátskou kopii.

Naštěstí má tato situace dobrý konec. Dotyčný ihned napsal na technickou podporu Nintenda a celou situaci vysvětlil. A vzhledem k tomu, že on byl držitelem originálních kopií hry, byl mu ban zase urychleně zrušen. Stačilo jen dohledat onen inzerát a poslat fotografie, že skutečně má v držení ony originální cartridge. Dokonce přiznal, že je celý průběh reklamace banu u NIntenda daleko jednodušší než u Sony nebo Microsoftu.

Ačkoliv se tato situace vyřešila, riziko, že se taková situace stane někomu dalšímu, není malá. Stačí narazit na nepoctivého prodejce. Klonování Nintendo her se navíc v poslední době rozmáhá právě proto, že jsou čím dál dostupnější ony hacklé cartridge, které umožňují kopírování dat. Ale to nejde dopředu zjistit. Naštěstí jsme proti zásahům ze strany Nintenda v Evropě chráněni, ovšem třeba ve Spojených státech takovou jistotu nikdo nemá (viz boxík).