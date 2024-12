Nintendu proklouzl Switch 2 mezi prsty. Obrázky konzole kolují po internetu

Nintendo Switch z roku 2017 už opravdu přesluhuje. Ne, že by na konzoli bylo málo her a že by se neprodávaly, ale hráči v roce 2024 už by přeci jen rádi trochu hezčí grafiku, vyšší rozlišení a také rychlejší a přehlednější uživatelské rozhraní. Přesně s tím se počítá u nástupce, který se zřejmě bude jmenovat Nintendo Switch 2 a podle mnohých tu měl už dávno být. Jenže Nintendo i nadále vyčkává, ale zřejmě se mu už nedaří vše udržet v tajnosti.

Podle všeho totiž je sériová výroba Switche 2 v plném proudu, což znamená dvě věci. Zaprvé se zřejmě už mohou objevit vzorky konzole mezi lidmi, kteří mají přístup do zákulisí firmy nebo výrobního procesu, a zadruhé již s modelem konzole pracují i výrobci příslušenství. A to už není třeba čekat na oficiální oznámení od Nintenda, ale zkrátka jen počkat, až někdo záměrně pošle fotku či render mezi lidi, případně až výrobci příslušenství sami nedopatřením začnou šířit podobu konzole, aby mohli ukazovat, jak příslušenství vlastně vypadá.

Údajná podoba konzole Nintendo Switch 2 (nahoře Switch 2, dole Switch OLED)

V tuto chvíli je docela složité určit, kde přesně se úniky informací berou, ale rozhodně jich není málo. Vůbec nejjasnější informace představil na diskusním serveru Reddit uživatel pod pseudonymem NextHandheld, který tvrdí, že již má novou konzoli doma. Zřejmě jde právě o někoho, kdo má těsné vazby na Nintendo. Odpověděl na mnoho otázek, které mu diskutující položili a přislíbil, že brzy zveřejní i fotky konzole. Pokračování z dění během svátků najdete v boxíku.

Fotografie zveřejněné 25. a 26. prosince Situace během svátků se trochu zamotala, jelikož anonymní uživatel pod pseudonymem NextHandheld nedodržel slíbený termín zveřejnění snímků konzole. Na veřejnost unikly tedy pouze snímky, které on sám tajně poslal moderátorům Reddit fóra jako důkazní materiál do soukromé zprávy ještě před tím, než začal odpovídat na otázky uživatelů. Následně se strhla debata, zda nejsou obrázky vygenerované umělou inteligencí (AI), což se prokázalo jako pravdivé. Nicméně jediná skutečná věc na fotce je právě samotná konzole, jelikož autor zřejmě vygeneroval pozadí fotografie AI aby skryl lokalitu, kde Nintendo Switch 2 vyfotil. Konzole je vyfotografovaná z boku (první obrázek níže). NextHandheld nakonec přeci jen 26. prosince zveřejnil jednu další fotku, tentokrát snímek dokovací stanice (druhý obrázek níže). Je možné, že se po publikaci tohoto textu objeví ještě další fotografie, situaci dále sledujeme.

Tento zdroj informací tak třeba potvrdil, že se konzole skutečně jmenuje Switch 2 a že dorazí ve třech barevných provedeních: šedé, bílé a speciální edici, která se s nejvyšší pravděpodobností bude týkat chystaného nového dílu závodní hry Mario Kart 9. Konzole je podle tohoto člověka sice větší, než stávající Switch, ovšem nepůsobí těžší. Ovladače JoyCons jsou tentokrát magnetické a připojují se k bokům samotné konzole. Mají speciální páčky, které zabraňují driftu (tzv. Hall efekt). Displej konzole je typu LCD a dok k připojení konzole k televizi je o něco menší, než u současné generace. Vybaven je ovšem stejnými porty.

Ačkoliv to již potvrdilo samo Nintendo, do konzole se dají vložit herní karty ze současné generace, tedy novinka zajistí plnou zpětnou kompatibilitu. Na konzoli je nové tlačítko s písmenem C, nad jehož funkcionalitou se stále spekuluje. A Switch 2 by také měl nabídnout hned dva USB-C porty, na spodní i horní straně těla. Všechny tyto informace jsou však stále do oficiálního zveřejnění Nintenda pouhými spekulacemi, byť důkazů je už opravdu hodně.

Vedle zpráv od uživatele NextHandheld se po internetu šíří různé nákresy a vyobrazení konzole s příslušenstvím, které mnoho těchto tvrzení potvrzují. Novinka bude nejspíš skutečně větší, než současný Switch, s větší obrazovkou a tedy i o něco většími bočními ovladači.) Na zádech konzole je pak široký stojánek, stejně jako u OLED modelu.

Nintendo by podle spekulací nemělo už s odhalením otálet a je dost možné, že oficiálně budeme mít jasno už v první polovině ledna. Firma má ovšem zároveň dost silnou pověst ohledně své nepředvídatelnosti, takže může být nakonec všechno jinak. Divili bychom se ovšem, kdyby současné úniky informací byly úplně mimo, pokud je pravda, že výroba konzole je už v plném proudu. Takové tajemství se drží už hodně obtížně.