Nintendo kromě nových her na konzoli Switch 2 chystá i řadu vylepšení pro ty, které už jsou nějakou dobu na trhu. Spíše jako kuriozita se vrátí také největší hardwarový propadák Nintenda. Své hry na Switch 2 chystají ovšem i další vydavatelé, těšíme se například na nový Resident Evil.
Animal Crossing: New Horizons nám pomohl překonat covidová léta, nyní se hra vrací s vylepšenou verzí na Switch 2 a porcí dalšího obsahu. Vylepšení na Switch 2 stojí 125 korun a kromě vyššího rozlišení, které oceníte zejména pokud hrajete na televizi, přidává i podporu myši. Bezplatná aktualizace pak vylepšuje řadu drobností a přidává například i hotel a navrhování pokojů pro hosty.
Rok stará hopsačka Donkey Kong Country Returns HD se v lednu dočkala nečekané bezplatné aktualizace, která na Switchi 2 viditelně vylepšuje rozlišení. Všichni si pak mohou užít novou postavu Dixie, která hraní malinko usnadní, a další režim, v němž se opičák pohybuje výrazně rychleji.
Aktuálně na Switch 2 zamířil Final Fantasy VII Remake Intergrade, který obsahuje základní hru a samostatné příběhové rozšíření. Byť hra nedosahuje kvalit verzí pro velké konzole, port je vynikající. Takže pokud vás láká hrát tento JRPG klenot v handheldu, berte.
První letošní novou hrou ze stáje Nintenda je Mario Tennis Fever, který lze hrát podle klasických pravidel, nicméně zábava spočívá v prvcích, které už s tenisem moc společného nemají. Soupeře půjde například zranit ohněm či vytvořit ledové kluziště, na němž uklouzne.
Těšit se můžeme na bláznivý příběhový režim a poměrně slušné množství dalších módů, které doplní robustní on-line nadstavba. A pokud se ptáte na pohybové ovládání, tak ano, budete moci před televizí máchat ovladači.
Nový díl láká na dosud největší počet hratelných postav, který se vyšplhal na 38 a zahrnuje kromě známých jmen, jakými jsou Mario, Luigi či Yoshi, třeba i králíka Nabbita a baby Waluigiho. Mario Tennis Fever vychází 12. února na Switch 2.
Virtual Boy je největší konzolový propadák v historii Nintenda. Zařízení vyšlo v roce 1995 a prodalo se pouhých 770 tisíc kusů. A letos 17. února se vrátí v podobě takzvané klasické verze. Aby byl zážitek maximálně autentický, bude to replika, která využívá displeje konzolí Switch a Switch 2.
Na Virtual Boye vzniklo pouhých 22 her, 14 z nich Nintendo postupně vydá na klasickou verzi v rámci svého předplatného Nintendo Switch Online + Expansion Pack (ta dražší verze). Na nějaké dlouhé herní seance to není, jako retro kuriozita je to zajímavé.
V únoru (27. února) vychází také očekávaný horor Resident Evil Requiem. Hlavní hrdinkou je Grace Ashcroftová, analytička FBI, která se vydává do opuštěného hotelu, aby vyšetřila smrt svojí matky. Tvůrci však fanoušky nedávno překvapili, když odhalili, že další hratelnou postavou je oblíbený Leon S. Kennedy. Za zvážení stojí koupě edice Resident Evil: Generation Pack, která kromě novinky obsahuje předešlé dva díly - všechny tři jsou totiž úzce propojené.
Za pozornost stojí také remake příběhové akce Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, která nás vezme na slunnou Okinawu a jako bonus přidává veškerý dříve vystřižený obsah ze západní verze a další příběhovou kapitolu. I zde je lepší zahrát si předešlé díly, ale vyloženě nutné to není. A pokud váháte, zkuste demo. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties vychází 12. února.
Že 2D hospačky rozhodně nepatří do starého železa, ukázala v roce 2023 i špičková záležitost Super Mario Bros. Wonder. Na 26. března se chystá vydání Switch 2 edice, která vylepší technickou stránku, rozšíří multipalyer, přidá novou postavu (Rosalina) a také další obsah v rámci Meetup in Bellabel Park.
Meetup in Bellabel Park je nová oblast rozdělená na dvě části, kdy Local Multiplayer Plaza nabízí 17 různých atrakcí až pro 4 hráče a Game Room Plaza pak 6 atrakcí až pro 12 hráčů. Hráči se ovšem mohou těšit i na další klasické úrovně a v neposlední řadě i výzvy skrze Toad Brigade Training Camp. Zkrátka a dobře, toto působí jako opravdu pořádné rozšíření.
Ve stejný den vychází i další várka figurek amiibo.
U Super Mario Bros. Wonder ovšem ještě zůstaneme. Nintendo se totiž 12. března chystá vydat Talking Flower i ve fyzické podobě. Mluvící květina pronáší dvakrát do hodiny různé hlášky, nebo okamžitě při stisknutí tlačítka. Půjde samozřejmě nastavit, aby vás neotravovala například v noci.
Pokémon Pokopia je chystaný spin-off série Pokémon. Zapomeňte ovšem na klasické souboje, toto je něco mezi Minecraftem a Animal Crossing. Hráč buduje vlastní svět, sbírá materiály, vyrábí předměty a navazuje vztahy s ostatními. Vychází 5. března na Switch 2.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection je spin-off série Monster Hunter, v níž hráč monstra neloví, ale sbírá a ty pak bojují v tahových soubojích po jeho boku. Vychází 13. března.
V připravované sci-fi Pragmata, která vychází 24. dubna, se chopíme dvou postav: astronauta jménem Hugh Williams a androidky Diany (ta se dočká i vlastní figurky amiibo). Společně musí prozkoumat opuštěnou lunární stanici, bojovat s robotickými nepřáteli a pokusit se vrátit zpět na Zemi.
Vyloženě nádherně vypadá nová 2D hospačka Yoshi and the Mysterious Book. Co se obtížnosti týče, půjde o záležitost, kterou si užije celá rodina. Přesné datum vydání nebylo stanoveno, prozatím platí jaro.
Na jaře by měla vyjít i hra Tomodachi Life: Living the Dream. Je to taková ta ujetá japonská hra, která staví na sociálních interakcích postav, které si sami navrhnete, ideálně podle svých kamarádů.
Bez data vydání je i očekávané taktické RPG Fire Emblem: Fortune’s Weave, jehož příběh se točí okolo gladiátorského turnaje. Těšit by se měli všichni, kteří milují propracované tahové souboje. Míří exkluzivně na Switch 2.
V druhé polovině letošního roku by měla vyjít také exkluzivita The Duskbloods, kterou kutí zkušené studio FromSoftware. Hra se odehrává v umírajícím světě Aethelgard, který pohlcuje nekonečný soumrak. Soubojový systém by měl být o něco svižnější než například v Dark Souls.
Během letošního roku zavítá na Switch 2 také port vynikajícího akčního dobrodružství Indiana Jones and the Great Circle.
Špionážní dobrodružství 007 First Light, které představí mladého Jamese Bonda, vyjde na Switch 2 ve stejný den jako na ostatní platformy, a to 27. května. Hru kutí studio IO Interactive, tedy tvůrci série Hitman, což mimo jiné znamená, že k cíli, například během infiltrace, vede více cest. Hráči se ovšem mohou těšit na různé gadgety, užijí si ovšem i přestřelky, pěstní souboje i řízení vozidel. Vypadá to zkrátka na mix Hitmana a Uncharted.
Elden Ring: Tarnished Edition je kompletní edice akčního RPG včetně datadisku Shadow of the Erdtree. Verze na Switch 2 prezentovaná loni na akci Gamescom byla hodně tragická, tak doufejme, že tvůrci na portu pořádně zapracovali. Vyjít by měl letos.
A pak je tu samozřejmě řada her, která na své oznámení teprve čekají. Letos by mohl vyjít například spin-off Splatoon Raiders, který se zaměřuje na survival. A co nový 3D Super Mario? Zelda? Předvede něco Monolith Soft? Samé otázky.
