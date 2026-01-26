|
Na co se těšit od Nintenda a na Switch 2 v roce 2026
Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026
To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....
Mrtvý žánr? Ale kdeže, představujeme nejočekávanější letošní adventury
Adventury už dlouho nepatří mezi nejoblíbenější herní žánry, přesto stále vznikají. Trochu jsme museli definici žánru ohnout, protože alespoň bez špetky akce už to dnes takřka nejde, ale následující...
Ukrývá se zde hit roku? Vybíráme nejočekávanější nezávislé hry roku 2026
Nezávislé tituly v posledních letech předvedly, že jsou schopné přebrat pozornost i opravdu velkým jménům na trhu. Letos je opět spousta příležitostí, kdy mohou očekávané menší tituly zazářit a...
Buď zdarma, nebo nic. Oblíbený mod pro Cyberpunk 2077 musel zmizet
Autor oblíbené modifikace pro Cyberpunk 2077 dostal na vybranou. Buď ji uvolní zdarma, nebo ji nesmí nabízet.
Nintendo kromě nových her na konzoli Switch 2 chystá i řadu vylepšení pro ty, které už jsou nějakou dobu na trhu. Spíše jako kuriozita se vrátí také největší hardwarový propadák Nintenda. Své hry na...
Je to nevěra? Ženy se zamilovávají do postav ze hry, platí jim desítky tisíc
Po dvou letech od vydání se čínská mobilní hra Love and Deepspace etablovala jako ten nejvíce pokročilý simulátor randění pro ženy. Díky skvělé 3D grafice vypadají její hlavní hrdinové mimořádně...
Silent Hill: Noční můry (film)
Filmvydáno 23. ledna 2026 16:11
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Forza Horizon 6
Ubisoft se otřásá v základech. Zrušil šest her včetně Prince, další odkládá
Společnost, která stojí za značkami Assassin’s Creed či Far Cry, překopává po klíčové investici čínského Tencentu svoji organizační strukturu, ruší projekty, klíčové odkládá a propouští. Odnesl to...
Ve Fortnite lze nyní zažít svět Dungeons & Dragons
Pokud něco Fortnite umí na jedničku s hvězdičkou, je to, kromě vydělávání pohádkového jmění, také schopnost navazovat spolupráce s výraznými značkami populární kultury. Aktuálně lze ve hře zažít svět...
