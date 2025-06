Kamion převážel konzole Nintendo Switch 2 mezi americkou centrálou společnosti Nintendo ve městě Redmond ve Washingtonu a texaskou pobočkou prodejce GameStop. Na trase dlouhé 2 140 kilometrů se však konzole ztratily a bohužel nikdo přesně neví, kde a jak. Informovala o tom televizní stanice ABC News Denver 7.

Řidič kamionu si chybějících konzolí všiml během zastávky v americkém Coloradu, ovšem je možné, že palety s herními konzolemi někdo ukradl už během některé z dřívějších zastávek. Podle všeho šlo o předem naplánovanou akci, jelikož se někomu, zřejmě skupině zlodějů, povedlo z kamionu nenápadně odcizit hned několik palet. Mohlo tedy jít i o organizovanou skupinu lupičů.

Kamion navíc ani nebyl označený poznávacími prvky, které by mohly napovídat, co převáží a ani řidič to přesně nevěděl. Existuje samozřejmě i pravděpodobnost, že šlo o náhodu a lupiči byli zkrátka připraveni si z kamionu odnést cokoliv, co najdou. S konzolemi, o které je aktuálně zájem, však narazili na zlatý důl.

Celková škoda je vyčíslena na 1,4 milionu amerických dolarů, tedy asi 30 milionů korun. Vzhledem k tomu, že Switch 2 je nejrychleji prodávanou herní konzolí všech dob, nejspíše lupiči nebudou mít úplně těžký úkol je prodat, nicméně zbavit se téměř tří tisíc kusů bude i tak docela výzva.

Lidé na internetových fórech navíc spekulují, že by Nintendo teoreticky mělo být schopné dohledat sériová čísla odcizených konzolí a na dálku je zablokovat. To však paradoxně nepotrestá zloděje, nýbrž nic netušící kupce, kteří mohou na ukradenou konzoli narazit třeba na internetovém tržišti.

Switch 2 přinesl větší výkon i nové funkce

Switch 2 je opět takzvaná hybridní konzole, což znamená, že její uživatelé ji mohou používat nejenom jako handheld, ale po vložení do dokovací stanice hrát také na televizi. Díky odepínacím ovladačům Joy-Con ovšem lze hrát prakticky všude, konzole je vybavena stojánkem, který postavíte třeba na stůl v kavárně.

Základní model se v Česku prodává za 12 490 korun, v bundlu se závodní hrou Mario Kart World pak za 13 490 korun. Veškeré základní informace o hrách, parametrech a nových funkcích čtěte na Bonuswebu zde.