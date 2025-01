Co je to Nintendo Switch 2

Switch 2

Switch 2 je nástupce hybridní konzole Switch, která vyšla v roce 2017 a od té doby se prodalo téměř 150 milionů kusů. Nyní již víme, že Nintendo zůstalo v případě pokračovatele konzervativní. Opět tedy půjde o takzvanou hybridní konzoli, což znamená, že její uživatelé ji mohou používat nejenom jako handheld, ale po vložení do dokovací stanice hrát také na televizi.

Díky odepínacím ovladačům Joy-Con ovšem lze hrát prakticky všude, konzole je vybavena stojánkem, který postavíte třeba na stůl v kavárně. Konzervativní je ostatně i název, v historii Nintenda se prozatím nestalo, že by se nová generace jmenovala stejně, jen s dodáním čísla 2.

Kdy Nintendo Switch 2 vyjde?

Přesné datum vydání prozatím nebylo oznámeno, přesto máme několik dobrých indícií. Nintendo prozatím odhalilo jen podobu konzole, plné představení naplánovalo až na prezentaci Nintendo Direct, která bude odvysílána 2. dubna 2025. Nintendo poté chystá tour po světě, v rámci níž Switch 2 představí ve vybraných městech veřejnosti. Série představovaček poběží až do začátku června, což by nakonec mohl být i měsíc vydání Switche 2.

Půjdou na Switchi 2 hrát hry ze Switche?

Ano, Nintendo potvrdilo téměř plnou zpětnou kompatibilitu. Na Switchi 2 půjdou hrát nejenom digitální verze her koupené na Nintendo eShopu, ale i krabicové hry na cartridgích. Nekompatibilní budou jen vybrané tituly, které nějakým specifickým způsobem využívají staré ovladače Joy Con – například základem fitness hry Ring Fit je obruč, do níž se vkládá ovladač. Nová generace ovladače ovšem do periferie vložit nepůjde. Stejně je na tom i papírová stavebnice Labo.

Jaké hry vyjdou na Switch 2?

Jedinou oficiálně odhalenou hrou na Switch 2 je nástupce závodů Mario Kart 8 Deluxe.

Pokud nebudeme počítat stávající bohatou knihovnu z původního Switche, Nintendo prozatím ukázalo jedinou hru – nástupce závodů Mario Kart 8 Deluxe, o nichž prozatím referujeme jako o Mario Kart 9. Mario Kart 8 Deluxe je s přehledem nejprodávanější hra na Switch, sázka na další díl, jehož primárním cílem bude přesvědčit spotřebitele ke koupi nové konzole, dává smysl.

Neoficiálně se hovoří o řadě titulů, v podstatě jistý je nový 3D Mario a samozřejmě díky navýšenému výkonu i spousta portů od dalších výrobců. Mezi nimi bude i Ubisoft, který má na Switch 2 poslat například Assassin’s Creed Mirage či chystaný díl Shadows.

Co je u Switche 2 nového?

Switch 2 je celkově větší zařízení – úhlopříčka displeje narostla na osm palců, zatímco větší ovladače bude v odepnutém stavu pohodlnější držet v ruce.

Odnímatelné ovladače Joy-Con drží pomocí magnetického uchycení. Mimochodem, o něm Nintendo uvažovalo už u současného modelu, ale nakonec zvítězilo řešení využívající kolejnice.

Ovladač Joy-Con má pod tlačítkem home další tlačítko, jeho funkčnost prozatím nebyla odhalena.

Video z prezentace naznačuje novou funkcionalitu ovladače. Pokud se vloží do speciálního nástavce, mohl by Joy-Con fungovat jako myš. S tímto nápadem už dříve přišel handheld Lenovo Legion Go.

Specifikace nebyly oficiálně odhaleny. Spekuluje se o výkonu na úrovni PlayStation 4 Pro.

Kolik bude Switch 2 stát?

Cena prozatím odhalena nebyla. Je dobré si uvědomit, že Nintendo cílí na maximální rozšíření zařízení, cena (a ani výkon) tak určitě nebude na úrovni niche počítačových herních handheldů typu Asus Rog Ally či Lenovo Legion Go. Pokud zamíříme do světa spekulací, odhaduje se, že startovní cena Switche 2 bude vyšší, než za jakou se prodával původní Switch v roce 2017 (7 990 korun). Nejčastěji bývá zmiňováno rozpětí od 9 990 korun do 11 590 za základní model, případně 12 590 za bundle s Mario Kart 9.