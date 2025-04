Vyzkoušeli jsme Switch 2. Díky jedné geniální hře půjde na dračku

Část 1/3

Nemá cenu chodit okolo horké kaše, Nintendo vsadilo vše na jednu kartu. Roli takzvaného system selleru, tedy hry, která má fanoušky nalákat koupit si nové herní zařízení, plní akční závody Mario Kart World. Dává to smysl, aktuální díl Mario Kart 8 Deluxe je s více než 67 miliony prodanými kopiemi jednoznačně nejúspěšnější hra na Switch.

Nám vyhrazený čtyřhodinový slot odstartoval krátký brífink, poté byl natěšený dav čítající zhruba 150 lidí vpuštěn do prvního sálu. Ani zde se žádné překvapení nekonalo, celý byl vyhrazen právě Mario Kart World. Zahrát jsme si mohli na televizi, a to i ve dvou, případně v handheldu sólo. Využil jsem obě možnosti.

Switch 2 event v Paříži Mario Kart World

Mario Kart 8 Deluxe patří na Switchi mezi mé stálice, díky čemuž jsem se nemusel, co se ovládání týče, nic nového učit. Opět je vhodné při odpočítávání sešlápnout u 2 plyn a odstartovat s turbem. Do zatáček se smykuje pro turbo. Všechna tlačítka, co jsem po paměti intuitivně mačkal, fungovala.

Přesto mi na chvíli spadla brada. To, co jsem viděl, je konečně viditelný posun a skok o generaci. Grafika je krásně detailní, animace plynulé, viditelnost skvělá. Vyzkoušel jsem řadu různých světů – jeden akcentoval vertikální rovinu, v dalším jsem uhýbal nohám obřího dinosaura, abych o chvilku později sjížděl řeku. Všechno, co známe, akorát velkolepější.

Switch 2 event v Paříži Mario Kart World

Design úrovní působí mistrovsky, a to jsem ještě nezachytil zkratky a další gimmicky. Novinka v podobě jízdy na boku po laně či trubce do hry přirozeně zapadá a rozšiřuje už tak pestrý manévrovací prostor. Jediným krokem zpět je nemožnost zvolit si při volbě vozítka kola a kluzák, vybírá se už hotový stroj.

K Mario Kart World jsem se později ještě vrátil, abych vyzkoušel nový režim Knockout Tour pro 24 hráčů. Jede se jeden dlouhý závod, při němž v daných úsecích vždy poslední čtyři vypadnou. Celkem jsem takto vyzkoušel tři jízdy a je to neskutečná mela. Pokud minete power-up, vaše šance na úspěch se snižují. Předměty zahrnují všechny stálice, novinkou je například jídlo, které vozítko dočasně naboostuje a změní závodníkův kostým.

Switch 2 event v Paříži Mario Kart World

Několikrát se mi podařilo propracovat na první místo, udržet jsem ho ovšem nedokázal. To, že vás někdo zasáhne těsně před checkpointem a vás předjede třeba sedm závodníků, je zde na denním pořádku. Ostatně právě tím je série proslulá. A než závod začne, je možné projíždět se herním světem zcela bez omezení, tj. i mimo vytyčenou trať.

Switch 2 – novinky, cena, dostupnost Konzole je na první pohled větší, přesto zůstala příjemně tenká jako současný model. Vzrostla i velikost ovladačů joy-con, což je ku prospěchu věci, zejména vezmeme-li v potaz, že fungují i v režimu myši. Magnetický úchop je vynikající, stačí stisknut tlačítko a ovladač jemně odpojit. Připojení je okamžité a snazší než nyní pomocí kolejnice. Ovladače fungují nově také jako myš. Další novinkou je dedikované tlačítko pro novou funkci GameChat, která umožní až 12 lidem spolu si povídat a čtyřem sdílet herní obrazovku. Switch 2 event v Paříži Výdrž baterie se odhaduje na 2 až 6,5 hodiny stejně jako u původního modelu. To je proti současnému OLEDu krok zpět. Switch 2 sice nenabízí OLED, přesto musím uznat, že Vivid LCD vypadá výborně (7,9 palce, HDR10, VRR až 120 Hz). Cena byla stanovena na 469,99 eura za základní model (zhruba 12 tisíc korun), 509,99 eura pak za bundle s Mario Kart World (zhruba 13 tisíc korun). České oficiální ceny prozatím nebyly oznámeny. Switch 2 se začne prodávat 5. června. Nintendo Switch 2 Switch 2 event v Paříži

Hodně se mluví o ceně. Ano, Nintendo ji napálilo, 80 eur za digitální a 90 za fyzickou je opravdu hodně, nicméně kdo si koupí Switch 2 právě s touto hrou, zaplatí za ni 40 eur. Ze strany Nintenda zřejmý kalkul. Ačkoliv české ceny prozatím nejsou známy, čeští prodejci už nahodili předobjednávky. Rozdíl mezi Switchem 2 bez hry a s Mario Kart World je tisíc korun. Tady není co řešit.

Switch 2 event v Paříži Switch 2 event v Paříži

Co se herní stránky týče, jsem naprosto spokojen. Nový díl obsahuje i některé klasické tratě z minulých dílů, co jsem ovšem viděl byla spíš reimaginace s určitými stěžejními prvky, původní okruhy to příliš nepřipomínalo.

Bohužel obrázky a videa vám tuto hru neprodají, chce si to ideálně vyzkoušet na vlastní kůži, pak budete mít pro mé nadšení pochopení.