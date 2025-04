Pokud máte doma aktuální Nintendo Switch a krabičky s fyzickými kopiemi her, nejspíš vás asi nenapadlo malé cartridge ochutnávat. Takový myšlenkový pochod se nicméně může přihodit v hlavě dítěte, případně domácího mazlíčka, který by nehlídaný cartridge v domácnosti našel. Jenže zástupci Nintenda na takovou situaci mysleli a udělali chytrý krok, jak spolknutí cartridge zabránit.

Tato malá paměťová média jsou totiž potřena hořkou vrstvou, která má rychle znechutit kohokoliv, kdo by si cartridge chtěl strčit do pusy. Nintendo si dlouhodobě uvědomuje, že jeho hry jsou častěji cílené na dětské publikum a zároveň je v nevýhodě kvůli tomu, že mezi výrobci herních konzolí má zdaleka nejmenší paměťová média s hrami. Konkurenční PlayStation a Xbox totiž využívají klasických blu-ray disků.

Tradice bude pokračovat i u cartridgí na Nintendo Switch 2. Konzole zavítá na trh už začátkem května (viz naše první dojmy z herní konzole Nintendo Switch 2) a spolu s ní se ukážou v obchodech také nové červené krabičky s hrami určenými exkluzivně pro Nintendo Switch 2. I cartridge pro novou konzoli budou přebarvené na červeno a jinak se od starých lišit nebudou, tedy včetně i oné hořké ochranné vrstvy.

Červené cartridge nejsou jedinou novinkou, která se týká fyzických kopií her. Celkem kontroverzní krok je také novinka, kdy si koupíte fyzickou kopii hry na Nintendo Switch 2, v balení cartridge skutečně najdete, jenže toto paměťové médium ve skutečnosti bude obsahovat pouze aktivační klíč ke hře, kterou stáhnete z internetu. Nintendo to vysvětluje tím, že s rostoucími možnostmi detailnější grafiky se bude zvětšovat objem her a některé se zkrátka na jednu 64GB cartridge nevejdou.

Switch 2

Odpůrci podotýkají, že tyto cartridge jsou v podstatě ekvivalentem papírku s aktivačním klíčem, což už je dnes u některých distributorů „fyzických kopií“ běžné. Časem však může nastat situace, že cartridge s aktivačním klíčem bude bezcenná, pokud Nintendo postihne velký výpadek serverů nebo pokud je po skončení životnosti konzole vypne.

Další novinkou jsou pak tzv. virtuální cartridge. Tato funkce přiblíží digitální kopie těm fyzickým, neboť je virtuálně půjde „vložit“ do jednoho systému a později zase „vyjmout“ a vložit do jiného. Samozřejmě bude pokaždé potřeba ověření přes internet.